Dni wolne od szkoły w 2025 r.

Ustawa o dniach wolnych od pracy określa dni, w które pracownicy mają wolne. Jest to 14 dni oraz wszystkie niedziele. Czy takie same dni wolne obowiązują w szkołach? Co z dniami dyrektorskimi? Kiedy wypada wiosenna przerwa świąteczna w 2025 r.?

Rok szkolny 2024/2025 r. rozpoczął się we wrześniu. Ferie zimowe się zakończyły. Obecnie trwa druga połowa roku szkolnego. Jakie dni wolne czekają jeszcze uczniów w tym roku szkolnym?

Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zajęcia dydaktyczno- -wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. W przypadku, gdy czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.

Przerwy świąteczne i ferie zimowe

W tym samym rozporządzeniu określona została także zimowa przerwa świąteczna, ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna oraz ferie letnie. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia lub od 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek. Odnośnie ferii zimowych, trwają one dwa tygodnie i wypadają w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister właściwy ds. oświaty i wychowania. Ogłoszenie terminu ferii zimowych musi nastąpić nie później niż do końca czerwca poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta Wielkiej Nocy i kończy w najbliższy wtorek po świętach. Zaś ferie letnie rozpoczynają się dzień po zakończeniu roku szkolnego i kończą 31 sierpnia.

Dyrektorzy szkół specjalnych, przy których zorganizowany jest internat, i dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w porozumieniu z rodzicami i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, mogą połączyć zimową przerwę świąteczną z feriami zimowymi.

Dodatkowe dni wolne od zajęć, tzw. dni dyrektorskie

Dyrektorzy szkół i placówek mają prawo wyznaczyć tzw. dni dyrektorskie, czyli dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkołach podstawowych można wyznaczyć 8 dni dodatkowo wolnych, w liceach ogólnokształcących 10 dni dodatkowo wolnych, w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego 10 dni dodatkowo wolnych, zaś w szkołach specjalnych przyspasabiających do pracy 4 dni dodatkowo wolne od zajęć.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone w dni, w które odbywają się egzaminy ósmoklasisty, maturalne, egzaminy zawodowe. Mogą także być ustalone w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej. Dyrektorzy szkół i placówek mają czas do 30 września danego roku, by poinformować nauczycieli, rodziców oraz uczniów o ustalonym w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku, gdy dni wolne dotyczą egzaminów zawodowych, dyrektor ma obowiązek poinformować o ich terminie do 31 grudnia.

Dni wolne od szkoły w 2025 r.

Pierwszą przerwą od szkoły po feriach zimowych będzie wiosenna przerwa świąteczna. W 2025 r. wypada ona od 17 do 22 kwietnia 2025 r. W tym samym czasie, pracownicy mają ustawowo wolne 20 i 21 kwietnia 2025 r.

Kolejną przerwą od szkoły jest długi weekend majowy. 1 i 3 maja są dniami ustawowo wolnymi od pracy i nauki. Najczęściej dyrektorzy szkół i placówek ustalają dzień 2 maja jako dzień dodatkowo wolny od zajęć.

W niektórych szkołach, w których odbywają się egzaminy ósmoklasistów lub egzaminy maturalne, uczniowie mogą mieć ustalone w tym terminie dni dyrektorskie. Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej, egzaminy powinny odbywać się w całkowitej ciszy i skupieniu. Egzaminy ósmoklasistów w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym odbędą się w terminie od 13 do 15 maja 2025 r. W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, egzaminy ósmoklasisty odbyły się między 15 a 17 stycznia 2025 r. Zaś egzaminy maturalne odbywać się będą od 5 maja 2025 r. do 24 maja 2025 r.

Kolejne wolne od szkoły w 2025 r. wypada 19 czerwca. Wtedy też mamy kolejny dzień ustawowo wolny od pracy - Boże Ciało. Najprawdopodobniej wiele szkół ustaliło na dzień następny dzień dyrektorski, gdyż w 2025 r. Boże Ciało wypada w czwartek.

Zakończenie roku szkolnego zostało ustalone na dzień 27 czerwca 2025 r. Następnego dnia, tj. 28 czerwca 2025 r. rozpoczynają się ferie letnie (wakacje), które zakończą się 31 sierpnia 2025 r.