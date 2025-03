Od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2025 r. ZUS będzie weryfikował, czy dziecko obywatela Ukrainy, na które ubiega się on o świadczenie wychowawcze lub je pobiera, realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki.

Świadczenie wychowawcze, tzw. 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to może pobierać matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka. Wypłacane jest w wysokości 800 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu. Nastąpiła jednak ważna zmiana dotycząca przyznawania świadczeń dla obywateli Ukrainy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 1 lutego 2025 r. do ZUS wpłynęło blisko 2,6 mln wniosków o świadczenie wychowawcze 800+ ponad na 4 mln dzieci.

Świadczenie wychowawcze 800+ a obowiązek szkolny

Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z 15 maja 2024 r. Wprowadziła ona dodatkowy warunek do przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego obywatelom Ukrainy - realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Realizacja tego obowiązku będzie potwierdzana w wyniku weryfikacji.

Weryfikacja przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego

Weryfikacja przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego będzie przebiegać, tak jak w przypadku prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy” oraz „aktywnie w żłobku”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać z bazy danych SIO (system informacji oświatowej) dane identyfikacyjne ucznia obejmujące imię (imiona), nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:

1uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej; 2okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej; 3typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał; 4klasie, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

Weryfikacja obowiązku szkolnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał redakcji Infor.pl, że przyznawanie i wypłata świadczenia wychowawczego w okresie do 31 maja 2025 r. odbywa się na dotychczasowych zasadach. Rzecznik prasowy ZUS Wojciech Dąbrówka w rozmowie z redakcją poinformował, że od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2025 r. ZUS będzie weryfikował, czy dziecko obywatela Ukrainy, na które ubiega się on o świadczenie wychowawcze lub je pobiera, realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki. Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o dane zamieszczone w tym zakresie w systemie informacji oświatowej. Podkreślił, że jeżeli w systemie informacji oświatowej nie zostanie potwierdzone, że dziecko realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny,ZUS odmówi lub uchyli prawo do świadczenia wychowawczego 800+ na to dziecko.

800+ kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego 2025 r. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2025 r. i będzie trwał do 31 maja 2026 r. By zachować ciągłość wypłaty 800+ i otrzymać świadczenie w czerwcu 2025 r., należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 kwietnia 2025 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r. Jeśli natomiast osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2025 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

800 + gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać do ZUS jedynie drogą elektroniczną poprzez: