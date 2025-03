TikTok udostępnia dodatkowe narzędzia kontroli rodzicielskiej. 11 marca 2025 r. rozszerzono funkcję "Parowania Rodziny" na TikToku. Chodzi o dodatkowe funkcje dla rodziców i nastolatków takie jak np. zarządzanie czasem ekranowym.

Z informacji prasowej przesłanej przez biuro prasowe TikToka wynika, że wśród nowych funkcji "Parowania Rodziny" znalazło się m.in. blokowanie dostępu do TikToka w wybranych godzinach, przejrzystość kontaktów nastolatka czy zmiana jego konta z profilu publicznego na prywatny. Wprowadzona została także funkcja „Godziny snu”, która ma pomóc nastolatkom poniżej 16. Roku życia ograniczać korzystanie z aplikacji przed snem. „Po godzinie 22:00 sekcja aplikacji "Dla Ciebie" zostanie przerwana przez pełnoekranowe powiadomienie z uspokajającą muzyką” – wskazano w informacji prasowej.

REKLAMA

Autopromocja

Blokowanie dostępu do TiKToka w określonych godzinach: "Czas nieobecności"

W informacji wskazano, że rodzice otrzymali narzędzie – „Czas nieobecności”, dzięki któremu będą mogli blokować dostęp do platformy w określonych porach dnia. Chodzi o przerwy od aplikacji np. na czas trwania posiłku, czy podczas nauki. Dzięki tej funkcji, można dostosować harmonogram przerw do indywidualnych potrzeb rodziny. Nastolatki będą mogły wystąpić do rodzica z prośbą o wydłużenie czasu, ale to rodzice będą podejmowali ostateczną decyzję co do limitu korzystania z aplikacji.

TikTok: sprawdzanie kontaktów

Uruchomiona została także funkcja dająca rodzicom możliwość sprawdzenia, kogo obserwują ich dzieci, kto ich obserwuje, a także tego, jakie konta dany nastolatek zablokował. Większa przejrzystość kontaktów, które nastolatkowie utrzymują w sieci, pozwala rodzicom na prowadzenie otwartych rozmów i wspieranie dzieci w rozwijaniu umiejętności cyfrowych – wskazano w informacji prasowej.

TikTok: limity czasu ekranowego

Z informacji opublikowanych przez biuro prasowe TikToka, wynika, że użytkownicy poniżej 18 roku życia mają odgórnie ustalony limit 60 minut dziennie na korzystanie z platformy. Dodano, że rodzice otrzymają możliwość dostosowania czasu spędzonego przez swoje niepełnoletnie dzieci w aplikacji w ciągu tygodnia i w weekendy. Po przekroczeniu ustalonego czasu, nastolatek będzie mógł korzystać z TikToka po podaniu unikalnego kodu przesłanego na konto rodzica.

TikTok: wyciszenie przed snem

Jak już wcześniej zostało wspomniane, TikTok wprowadził także funkcję „Godziny snu”. Ma ona na celu wspomóc ograniczanie korzystania z aplikacji przed snem. Chodzi o nastolatki poniżej 16. roku życia. „Po godzinie 22:00 sekcja aplikacji "Dla Ciebie" zostanie przerwana przez pełnoekranowe powiadomienie z uspokajającą muzyką. Jeśli nastolatek zdecyduje się na dalsze korzystanie z aplikacji, pojawi się kolejne przypomnienie, trudniejsze do zignorowania” – wskazano w komunikacie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

TikTok a edukacja

REKLAMA

TikTok inwestuje także w edukację. Chodzi o kanał STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Jest on dostępny w ponad 100 krajach, z którego co tydzień korzysta miliony nastolatków. Rodzice poprzez "Parowanie Rodziny" mają możliwość ponownego włączenia tego kanału, jeżeli dziecko go wyłączy.

Ponadto, TikTok także wprowadził rodzicom możliwość cofnięcia zmiany ustawienia konta nastolatka z profilu publicznego na prywatny. A w następnych miesiącach, ma zostać uruchomiona funkcja pozwalająca na jednoczesne poinformowanie rodzica lub innego zaufanego dorosłego (nawet jeśli nie orzysta z funkcji "Parowanie Rodzinne") o naruszeniu zasad TikToka, przy zgłoszeniu filmu naruszającego zasady TikToka.