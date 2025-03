Od edukacji domowej po zdalne szkolenie pracowników. AI zmienia podejście do nauki

Nauka przez internet powoli staje się standardem. Korzystają z niej nie tylko uczniowie na edukacji domowej, ale i profesjonaliści w pracy, doszkalając się na kursach. Z danych Eurostatu wynika, że już jedna trzecia Europejczyków korzysta z różnych form nauki przez internet, a liczba ta wciąż rośnie.

Coraz więcej uczniów na edukacji domowej

Choć od pandemii minęło już sporo czasu, rozwiązania zdalne nadal cieszą się dużą popularnością. Według badania Grant Thornton możliwość pracy zdalnej w dalszym ciągu oferuje 62 proc. dużych i średnich firm w Polsce. Natomiast w edukacji liczba korzystających z metod online rośnie. Według Fundacji Edukacji Domowej w roku szkolnym 2024/25 z edukacji domowej, w dużej mierze opartej na wykorzystaniu internetu, korzysta niemal 58 tys. uczniów – niemal trzykrotnie więcej niż cztery lata temu.

Z kolei Eurostat podaje, że w 2024 roku 33,4% użytkowników internetu w UE w wieku 16-74 lat korzystało z różnych form edukacji online. To o 3,3 pp. więcej niż w roku poprzednim. Wynikać to może z faktu, że obecnie już ponad 90 proc. gospodarstw domowych w UE ma dostęp do internetu i korzysta z niego w różnych celach – w tym edukacyjnych.

Odpowiednie metody to skuteczna nauka

Mit o niższej efektywności nauczania online nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości – zwłaszcza w środowisku zawodowym. W przypadku edukacji dorosłych to nie sama forma nauczania decyduje o wynikach, lecz jakość stosowanych metod, narzędzi oraz indywidualizacja procesu nauki. Kluczowe jest odpowiednie dostosowanie metod dydaktycznych do środowiska cyfrowego.

Badania Oklahoma State University pokazują, że personalizacja treści, grywalizacja i natychmiastowy feedback zwiększają zaangażowanie nawet o 20% w zależności od rodzaju aktywności. Co więcej, osoby korzystające z narzędzi AI osiągają średnio o 20–25% lepsze wyniki w testach językowych obejmujących gramatykę, słownictwo, pisanie i czytanie, w porównaniu z grupą kontrolną korzystającą z tradycyjnych metod.

– Dzięki rozwiązaniom takim jak platforma Fluentbe, nauka może odbywać się w mniejszych porcjach, na żądanie, dostosowując się do realiów życia zawodowego i prywatnego. To pozwala na regularne doświadczanie małych sukcesów, co pozytywnie wpływa na motywację – mówi Daria Domagała ekspertka od metodologii we Fluentbe. – Wskazują na to również wyniki badań, w których uczestnicy korzystający z AI zgłaszali wyższą motywację i autonomię w nauce.

Pracownicy szkolą się online

Firmy coraz chętniej inwestują w zdalne formy szkolenia pracowników, które pozwalają na bieżąco dostosowywać programy edukacyjne do aktualnych wyzwań branżowych. Takie rozwiązania umożliwiają szkolenie rozproszonych oraz osób pracujących w trybie zmianowym czy delegacyjnym.

– Dla firm zdalne szkolenie pracowników niesie wiele korzyści. Pozwala optymalizować budżet oraz efektywnie i inkluzywnie zarządzać rozwojem kompetencji w organizacji. Możliwość elastycznego dopasowania harmonogramu zajęć do godzin pracy, dostęp do spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych oraz analityka postępów sprawiają, że firmy mogą bardziej świadomie planować rozwój swoich zespołów – mówi Daria Domagała. – Prognozy wskazują, że edukacja online będzie się dalej rozwijać, zwłaszcza w połączeniu z AI. To nie tylko kwestia wygody, ale także optymalizacji kosztowej i zwiększania dostępności. Widzimy przyszłość, w której technologie będą jeszcze skuteczniej wspierać proces nauki, sprawiając, że edukacja stanie się bardziej inkluzywna i efektywna dla wszystkich – dodaje.