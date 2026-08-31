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Strona główna » Edukacja » Szkoła » Jaki plecak do pierwszej klasy? Plecaki a wady postawy [Mini poradnik NFZ]

Jaki plecak do pierwszej klasy? Plecaki a wady postawy [Mini poradnik NFZ]

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31 sierpnia 2026, 13:52
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Jaki plecak do pierwszej klasy? Plecaki a wady postawy [Mini poradnik NFZ]
Shutterstock

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Jaki plecak wybrać? Takie pytanie najczęściej zadają rodzice dzieci idących do pierwszej klasy. Oto mini poradnik NFZ na temat tego jak dobierać plecak, aby zapobiegać wadom postawy.

Plecak a wady postawy

Gdy dziecko rośne, kształtuje się jego sylwetka. Źle dobrany tornister może obciążać kręgosłup i powodować lub pogłębiać wady postawy. Przeciążone i nieprawidłowo noszone tornistry szkolne są jednym z głównych czynników wpływających na występowanie wad postawy i bólu kręgosłupa u dzieci. Wybierając plecak do szkoły, kieruj się przede wszystkim dobrem dziecka. Estetyka powinna mieć drugorzędne znaczenie.

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Jaki plecak wybrać do pierwszej klasy?

Dobrze dobrany tornister pewien być:

  1. lekki – waga plecaka (razem z jego wyposażeniem) nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała dziecka
  2. dopasowany – dół tornistra powinien kończyć się na linii pleców, a góra przed karkiem
  3. ergonomiczny – usztywniana i wyprofilowana ścianka, która przylega do pleców
  4. praktyczny – równe, szerokie (co najmniej 4 cm) szelki, z możliwością regulacji ich długości
  5. bezpieczny – dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej
  6. widoczny – elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność dziecka na drodze.
Ważne

Naucz dziecko pakować tylko to, co potrzebne na dany dzień. Zbyt ciężki plecak to prosta droga do przeciążeń.

Plecak a wady postawy - NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zbyt ciężki tornister powoduje bóle kręgosłupa, które wynikają z przeciążenia mięśni. Te z kolei mogą doprowadzić do niekorzystnych zmian układu kostno-mięśniowego, a takie wady zostają do końca życia.

Źródło: NFZ

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Źródło: INFOR
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