Jakie przedmioty są w 5 klasie? [Lista]

W 5 klasie szkoły podstawowej jest 11 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Oprócz tego można chodzić na lekcje nieobowiązkowe - religię lub etykę oraz edukację zdrowotną. Ile lekcji tygodniowo jest w 5 klasie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą?

Jakie przedmioty odchodzą w 5 klasie?

W 5 klasie odchodzi przyroda. To przedmiot, który jest realizowany tylko w 4 klasie szkoły podstawowej, dlatego ocena z tego przedmiotu będzie na świadectwie ukończenia szkoły.

Jakie przedmioty dochodzą w 5 klasie?

W 5 klasie dochodzi biologia i geografia w wymiarze po 1 godzinie w tygodniu. Zajęcia z przyrody w 4. klasie obejmowały 2 godziny tygodniowo. Wymiar zajęć pozostaje wiec ten sam. Dodaje się natomiast drugą godzinę historii w tygodniu. Dalszy zakres lekcji obowiązkowych pozostaje bez zmian.

W tym roku szkolnym we wszystkich klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej dochodzi nowy, nieobowiązkowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Zajęcia te będą obejmowały jedną godzinę w tygodniu. Planuje się ją na pierwszych lub ostatnich lekcjach. Z edukacji zdrowotnej można zrezygnować do 25 września 2025 r.

Przedmioty w 5 klasie - lista

Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 5 klasie szkoły podstawowej:

język polski – 5 godzin w tygodniu matematyka – 4 godziny w tygodniu WF – 4 godziny w tygodniu język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu historia – 2 godziny w tygodniu geografia – 1 godzina w tygodniu biologia – 1 godzina w tygodniu muzyka – 1 godzina w tygodniu plastyka - 1 godzina w tygodniu technika - 1 godzina w tygodniu informatyka – 1 godzina w tygodniu religia (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu edukacja zdrowotna (nieobowiązkowa) – 1 godzina w tygodniu godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu

Łącznie uczniowie spędzą w szkole 25 godzin lekcyjnych (licząc zajęcia obowiązkowe). Dochodzi więc jedna godzina lekcyjna (historia) w porównaniu z 4 klasą (24 godziny lekcyjne). W 6. klasie liczba godzin obowiązkowych się nie zmieni, a więc pozostanie 25 lekcji. Natomiast duża różnica będzie w 7 klasie, kiedy to uczniowie mają aż 33 zajęcia lekcyjne. W klasie 8 będzie już mniej - 31.

