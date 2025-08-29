REKLAMA

Jakie przedmioty są w 5 klasie? [Lista]

Jakie przedmioty są w 5 klasie? [Lista]

29 sierpnia 2025, 11:02
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
jakie przedmioty są w 5 klasie szkoła podstawowa
Jakie przedmioty są w 5 klasie? szkoła podstawowa, lista lekcji
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 5 klasie szkoły podstawowej jest 11 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Oprócz tego można chodzić na lekcje nieobowiązkowe - religię lub etykę oraz edukację zdrowotną. Ile lekcji tygodniowo jest w 5 klasie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą?

Jakie przedmioty odchodzą w 5 klasie?

W 5 klasie odchodzi przyroda. To przedmiot, który jest realizowany tylko w 4 klasie szkoły podstawowej, dlatego ocena z tego przedmiotu będzie na świadectwie ukończenia szkoły.

REKLAMA

Jakie przedmioty dochodzą w 5 klasie?

REKLAMA

W 5 klasie dochodzi biologia i geografia w wymiarze po 1 godzinie w tygodniu. Zajęcia z przyrody w 4. klasie obejmowały 2 godziny tygodniowo. Wymiar zajęć pozostaje wiec ten sam. Dodaje się natomiast drugą godzinę historii w tygodniu. Dalszy zakres lekcji obowiązkowych pozostaje bez zmian.

W tym roku szkolnym we wszystkich klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej dochodzi nowy, nieobowiązkowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Zajęcia te będą obejmowały jedną godzinę w tygodniu. Planuje się ją na pierwszych lub ostatnich lekcjach. Z edukacji zdrowotnej można zrezygnować do 25 września 2025 r.

Przedmioty w 5 klasie - lista

Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 5 klasie szkoły podstawowej:

  1. język polski – 5 godzin w tygodniu
  2. matematyka – 4 godziny w tygodniu
  3. WF – 4 godziny w tygodniu
  4. język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu
  5. historia – 2 godziny w tygodniu
  6. geografia – 1 godzina w tygodniu
  7. biologia – 1 godzina w tygodniu
  8. muzyka – 1 godzina w tygodniu
  9. plastyka - 1 godzina w tygodniu
  10. technika - 1 godzina w tygodniu
  11. informatyka – 1 godzina w tygodniu
  12. religia (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu
  13. edukacja zdrowotna (nieobowiązkowa) – 1 godzina w tygodniu
  14. godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu

Łącznie uczniowie spędzą w szkole 25 godzin lekcyjnych (licząc zajęcia obowiązkowe). Dochodzi więc jedna godzina lekcyjna (historia) w porównaniu z 4 klasą (24 godziny lekcyjne). W 6. klasie liczba godzin obowiązkowych się nie zmieni, a więc pozostanie 25 lekcji. Natomiast duża różnica będzie w 7 klasie, kiedy to uczniowie mają aż 33 zajęcia lekcyjne. W klasie 8 będzie już mniej - 31.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

