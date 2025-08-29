Jakie przedmioty są w 6 klasie? [Lista]
W 6 klasie szkoły podstawowej jest 11 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?
- Jakie przedmioty odchodzą w 6 klasie?
- Jakie przedmioty dochodzą w 6 klasie?
- Przedmioty w 6 klasie - lista
Jakie przedmioty odchodzą w 6 klasie?
Co do zasady w 6 klasie nie odchodzą żadne przedmioty, które były w klasie 5. Zmniejsza się jedynie wymiar godzin nieobowiązkowej religii/etyki z 2 do 1 godziny tygodniowo. W przypadku rezygnacji z religii bądź etyki uczeń będzie miał o kolejną lekcję niższą liczbę godzin w tygodniu.
Jakie przedmioty dochodzą w 6 klasie?
W 6 klasie kontynuuje się zajęcia z klasy 5. Dochodzi jedynie nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Jest to nowa lekcja dla wszystkich uczniów z klasy 4-8 od nowego roku szkolnego 2025/2026. Jej wymiar to jedna godzina w tygodniu. Powinna odbywać się na pierwszych lub ostatnich lekcjach. To przedmiot nieobowiązkowy. Rodzice mogą zrezygnować z edukacji zdrowotnej do 25 września 2025 r.
Przedmioty w 6 klasie - lista
Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 6 klasie szkoły podstawowej:
- język polski – 5 godzin w tygodniu
- matematyka – 4 godziny w tygodniu
- WF – 4 godziny w tygodniu
- język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu
- historia – 2 godziny w tygodniu
- geografia – 1 godzina w tygodniu
- biologia – 1 godzina w tygodniu
- muzyka – 1 godzina w tygodniu
- plastyka - 1 godzina w tygodniu
- technika - 1 godzina w tygodniu
- informatyka – 1 godzina w tygodniu
- religia (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu
- edukacja zdrowotna (nieobowiązkowa) – 1 godzina w tygodniu
- godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu
Łącznie uczniowie spędzą w szkole 25 godzin lekcyjnych (licząc zajęcia obowiązkowe). Dla porównania w 7. klasie będą mieli 33 lekcje tygodniowo, a w 8. 31. Natomiast w 5. klasie uczyli się tyle samo czyli 25 godzin w tygodniu. To tylko o jedną lekcję więcej niż w 4. klasie, w której są 24 godziny lekcyjne tygodniowo.
