Jakie przedmioty są w 6 klasie? [Lista]

W 6 klasie szkoły podstawowej jest 11 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?

Jakie przedmioty odchodzą w 6 klasie?

Co do zasady w 6 klasie nie odchodzą żadne przedmioty, które były w klasie 5. Zmniejsza się jedynie wymiar godzin nieobowiązkowej religii/etyki z 2 do 1 godziny tygodniowo. W przypadku rezygnacji z religii bądź etyki uczeń będzie miał o kolejną lekcję niższą liczbę godzin w tygodniu.

REKLAMA

Autopromocja

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY – wydanie cyfrowe

Jakie przedmioty dochodzą w 6 klasie?

W 6 klasie kontynuuje się zajęcia z klasy 5. Dochodzi jedynie nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Jest to nowa lekcja dla wszystkich uczniów z klasy 4-8 od nowego roku szkolnego 2025/2026. Jej wymiar to jedna godzina w tygodniu. Powinna odbywać się na pierwszych lub ostatnich lekcjach. To przedmiot nieobowiązkowy. Rodzice mogą zrezygnować z edukacji zdrowotnej do 25 września 2025 r.

Przedmioty w 6 klasie - lista

Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 6 klasie szkoły podstawowej:

język polski – 5 godzin w tygodniu matematyka – 4 godziny w tygodniu WF – 4 godziny w tygodniu język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu historia – 2 godziny w tygodniu geografia – 1 godzina w tygodniu biologia – 1 godzina w tygodniu muzyka – 1 godzina w tygodniu plastyka - 1 godzina w tygodniu technika - 1 godzina w tygodniu informatyka – 1 godzina w tygodniu religia (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu edukacja zdrowotna (nieobowiązkowa) – 1 godzina w tygodniu godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu

Łącznie uczniowie spędzą w szkole 25 godzin lekcyjnych (licząc zajęcia obowiązkowe). Dla porównania w 7. klasie będą mieli 33 lekcje tygodniowo, a w 8. 31. Natomiast w 5. klasie uczyli się tyle samo czyli 25 godzin w tygodniu. To tylko o jedną lekcję więcej niż w 4. klasie, w której są 24 godziny lekcyjne tygodniowo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo