Grupa posłów skierowała do sejmu projekt ustawy, który zakłada jeden gorący posiłek dla uczniów ze szkół podstawowych. Projekt zakłada nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa oświatowego.

Obecnie ustawodawca, w prawie oświatowym, przewidział całościowe bądź częściowe umorzenie kosztów za posiłek w szkolnej stołówce. Zależne jest to od dochodów rodziny, jej sytuacji materialnej lub zdarzeń losowych w rodzinie. Jednakże kryteria te nie są do końca jasne wg autorów projektu, co może prowadzić do dużej uznaniowości w kwestii przydzielania dotacji dla poszczególnych rodzin lub nawet nadużyć w tej kwestii.

Darmowy posiłek dla każdego ucznia już w tym roku szkolnym? Co zakłada projekt

W uzasadnieniu projektu podkreślono następujące kwestie:

„Ponadto, ograniczenie dostępu do żywienia wyłącznie dla uczniów z rodzin o niskich dochodach niesie za sobą niepożądane konsekwencje. Po pierwsze, korzystanie z bezpłatnych posiłków nierzadko prowadzi do stygmatyzacji uczniów, gdy informacja o tym fakcie staje się znana ich rówieśnikom, co sprzyja powstawaniu negatywnych zachowań i traktowaniu ulgi jako oznaki niższego statusu społecznego. Po drugie, zdarzają się sytuacje, w których rodzice dzieci uprawnionych do uczestnictwa w Programie rezygnują ze zgłoszenia ich do udziału, kierując się obawą przed stygmatyzacją”

Autorzy projektu chcą, by wszyscy uczniowie szkół podstawowych mieli dostęp do ciepłego posiłku.

Wstępne wyliczenia oszacowane w projekcie wynoszą ok 6,16 mld złotych rocznie. Jest to koszt zapewnienia obiadów każdemu dziecku w szkle podstawowej.

Głównym założeniem autorów projektu, jakie możemy przeczytać w projekcie ustawy jest:

„Rozszerzenie uprawnienia w ten sposób zlikwiduje problem stygmatyzacji, znosząc podział na uczniów ponoszących opłaty za obiady i korzystających z nich nieodpłatnie. Rozwiązanie to zapewniłoby każdemu uczniowi możliwość spożycia gorącego posiłku, niezależnie od decyzji rodziców o zgłoszeniu dziecka do programu. Natomiast odłączenie dostępności posiłków od kryterium dochodowego stanowić będzie gwarancję prawidłowego odżywiania uczniów we wszystkich grupach społecznych”