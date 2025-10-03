Darmowy posiłek dla każdego ucznia już w tym roku szkolnym? Korzystanie z bezpłatnych posiłków nierzadko prowadzi do stygmatyzacji uczniów. Potrzebna zmiana przepisów. Nikt płacić nie będzie.
Grupa posłów skierowała do sejmu projekt ustawy, który zakłada jeden gorący posiłek dla uczniów ze szkół podstawowych. Projekt zakłada nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa oświatowego.
Obecnie ustawodawca, w prawie oświatowym, przewidział całościowe bądź częściowe umorzenie kosztów za posiłek w szkolnej stołówce. Zależne jest to od dochodów rodziny, jej sytuacji materialnej lub zdarzeń losowych w rodzinie. Jednakże kryteria te nie są do końca jasne wg autorów projektu, co może prowadzić do dużej uznaniowości w kwestii przydzielania dotacji dla poszczególnych rodzin lub nawet nadużyć w tej kwestii.
Darmowy posiłek dla każdego ucznia już w tym roku szkolnym? Co zakłada projekt
W uzasadnieniu projektu podkreślono następujące kwestie:
„Ponadto, ograniczenie dostępu do żywienia wyłącznie dla uczniów z rodzin o niskich dochodach niesie za sobą niepożądane konsekwencje. Po pierwsze, korzystanie z bezpłatnych posiłków nierzadko prowadzi do stygmatyzacji uczniów, gdy informacja o tym fakcie staje się znana ich rówieśnikom, co sprzyja powstawaniu negatywnych zachowań i traktowaniu ulgi jako oznaki niższego statusu społecznego. Po drugie, zdarzają się sytuacje, w których rodzice dzieci uprawnionych do uczestnictwa w Programie rezygnują ze zgłoszenia ich do udziału, kierując się obawą przed stygmatyzacją”
Autorzy projektu chcą, by wszyscy uczniowie szkół podstawowych mieli dostęp do ciepłego posiłku.
Wstępne wyliczenia oszacowane w projekcie wynoszą ok 6,16 mld złotych rocznie. Jest to koszt zapewnienia obiadów każdemu dziecku w szkle podstawowej.
Głównym założeniem autorów projektu, jakie możemy przeczytać w projekcie ustawy jest:
„Rozszerzenie uprawnienia w ten sposób zlikwiduje problem stygmatyzacji, znosząc podział na uczniów ponoszących opłaty za obiady i korzystających z nich nieodpłatnie. Rozwiązanie to zapewniłoby każdemu uczniowi możliwość spożycia gorącego posiłku, niezależnie od decyzji rodziców o zgłoszeniu dziecka do programu. Natomiast odłączenie dostępności posiłków od kryterium dochodowego stanowić będzie gwarancję prawidłowego odżywiania uczniów we wszystkich grupach społecznych”
