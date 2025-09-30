REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » Za mało pielęgniarek w szkołach. Szykują się zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami

Za mało pielęgniarek w szkołach. Szykują się zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami

30 września 2025, 14:40
Opiekunowie medyczni i położne w szkołach
Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, który jest odpowiedzią na niewystarczającą liczbę pielęgniarek szkolnych. Nowelizacja zakłada, iż opiekę zdrowotną nad uczniami będą mogli sprawować również opiekunowie medyczni oraz położne.

Położne i opiekunowie medyczni w szkołach

Resort zdrowia skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz niektórych innych ustaw. Rozszerza on kwalifikacje umożliwiające sprawowanie takiej opieki przez pielęgniarki i poszerza listę zawodów uprawniających do wykonywania tej pracy. Zmiany mają poprawić dostępność profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole.

Projekt zakłada m.in. umożliwienie położnym po odbyciu specjalnego kursu kwalifikacyjnego w ramach kształcenia podyplomowego samodzielnego sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Po takim samym kursie opiekę sprawować będą mogli też opiekunowie medyczni, jednak w zespole z pielęgniarką szkolną lub położną.

Resort zdrowia zaproponował też rozszerzenie kwalifikacji pielęgniarek umożliwiających sprawowanie opieki nad uczniami (m.in. rozszerzenie katalogu kursów kwalifikacyjnych uprawniających do pracy w szkole oraz dopuszczenie pielęgniarek w trakcie odbywania kursu albo specjalizacji), co również ma się przyczynić do zwiększenia liczby pielęgniarek szkolnych.

Zmiany w dokumentacji

Projekt doprecyzowuje też m.in. przepisy o dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarkę szkolną albo higienistkę szkolną oraz o świadczeniach stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym obszarze.

Braki kadrowe

Liczba pielęgniarek szkolnych oraz higienistek szkolnych od kilku lat utrzymuje się na poziomie około 8 tys. W roku szkolnym 2023/2024 profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami była realizowana w 16 480 szkołach, co stanowiło 79,7 proc. wszystkich placówek oświatowych w kraju. Najniższy procent objęcia uczniów opieką pielęgniarki szkolnej był w szkołach specjalnych – 50,5 proc. (PAP)

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: PAP
Edukacja
