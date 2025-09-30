Za mało pielęgniarek w szkołach. Szykują się zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, który jest odpowiedzią na niewystarczającą liczbę pielęgniarek szkolnych. Nowelizacja zakłada, iż opiekę zdrowotną nad uczniami będą mogli sprawować również opiekunowie medyczni oraz położne.
Położne i opiekunowie medyczni w szkołach
Resort zdrowia skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz niektórych innych ustaw. Rozszerza on kwalifikacje umożliwiające sprawowanie takiej opieki przez pielęgniarki i poszerza listę zawodów uprawniających do wykonywania tej pracy. Zmiany mają poprawić dostępność profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole.
Projekt zakłada m.in. umożliwienie położnym po odbyciu specjalnego kursu kwalifikacyjnego w ramach kształcenia podyplomowego samodzielnego sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Po takim samym kursie opiekę sprawować będą mogli też opiekunowie medyczni, jednak w zespole z pielęgniarką szkolną lub położną.
Resort zdrowia zaproponował też rozszerzenie kwalifikacji pielęgniarek umożliwiających sprawowanie opieki nad uczniami (m.in. rozszerzenie katalogu kursów kwalifikacyjnych uprawniających do pracy w szkole oraz dopuszczenie pielęgniarek w trakcie odbywania kursu albo specjalizacji), co również ma się przyczynić do zwiększenia liczby pielęgniarek szkolnych.
Zmiany w dokumentacji
Projekt doprecyzowuje też m.in. przepisy o dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarkę szkolną albo higienistkę szkolną oraz o świadczeniach stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym obszarze.
Braki kadrowe
Liczba pielęgniarek szkolnych oraz higienistek szkolnych od kilku lat utrzymuje się na poziomie około 8 tys. W roku szkolnym 2023/2024 profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami była realizowana w 16 480 szkołach, co stanowiło 79,7 proc. wszystkich placówek oświatowych w kraju. Najniższy procent objęcia uczniów opieką pielęgniarki szkolnej był w szkołach specjalnych – 50,5 proc. (PAP)
