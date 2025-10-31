ZPP: Powiaty nie powinny włączać szkół gminnych do programu „Wyjście z klasą”

Związek Powiatów Polskich (ZPP) skierował do starostów rekomendację dotyczącą realizacji rządowego programu „Wyjście z klasą”, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizacja zaleca, by powiaty składały wnioski wyłącznie w odniesieniu do szkół, dla których są organem prowadzącym, bez włączania w program szkół gminnych.

ZPP: Włączenie szkół gminnych to nadmierne obciążenie administracyjne

Jak podkreśla ZPP, rekomendacja wynika z „czystej pragmatyki”. Włączenie do programu uczniów szkół gminnych wiązałoby się z koniecznością zawierania licznych porozumień z gminami, obejmujących kwestie organizacyjne, przekazywanie informacji – w tym danych osobowych uczniów i opiekunów – oraz bieżącą kontrolę uczestnictwa w zajęciach.

Każda z tych czynności wymaga czasu, którego – biorąc pod uwagę termin końcowy wydatkowania środków, 31 grudnia 2025 r. – może zabraknąć.

Koszty obsługi programu nie pokryją pracy urzędników

Związek zwraca uwagę również na niskie środki przeznaczone na obsługę administracyjną programu. Według ZPP nie pokryją one pracy osób odpowiedzialnych za realizację zadania, zwłaszcza gdyby powiat miał koordynować przedsięwzięcie również w szkołach prowadzonych przez gminy.

Wątpliwości prawne i niejasna rola powiatów

W piśmie do starostów wskazano, że aplikowanie do programów przez gminy za pośrednictwem powiatów nie jest rozwiązaniem typowym i budzi wątpliwości co do podstawy prawnej.

Zgodnie z ustawą, powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym. Tymczasem program „Wyjście z klasą” – skierowany do uczniów szkół gminnych – wykracza poza kompetencje powiatu i nie ma jednoznacznego umocowania w przepisach.

Program MEN a obowiązki szkoły – problem z kwalifikacją „wyjść”

ZPP zwraca również uwagę, że choć w komunikacie MEN nie pada sformułowanie „wycieczka szkolna”, to wyjścia do instytucji kultury należy traktować jak wycieczki.

Oznacza to konieczność przestrzegania wymogów określonych w rozporządzeniu z 25 maja 2018 r. – m.in. obowiązku, by organizatorem wycieczki była szkoła. W przypadku szkół gminnych dodatkowo komplikuje to realizację programu przez powiaty.

„Jedyny rozsądny wariant” – ZPP o ograniczeniu programu do szkół powiatowych

W ocenie Związku Powiatów Polskich ryzyka związane z angażowaniem powiatów w koordynację programu dla szkół spoza ich struktury organizacyjnej przewyższają potencjalne korzyści.

Dlatego ZPP rekomenduje, by powiaty ograniczyły udział w programie „Wyjście z klasą” wyłącznie do szkół, które prowadzą samodzielnie.

„To jedyny rozsądny wariant postępowania w obecnych warunkach” – podsumowano w komunikacie Związku.