Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas Okrągłego Stołu Uczniowskiego we Wrocławiu, że edukacja obywatelska stała się jednym z największych osiągnięć polskiej szkoły. MEN zapowiada także powołanie rzecznika praw uczniowskich na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Edukacja obywatelska jako priorytet MEN

- Wprowadzenie do szkół edukacji obywatelskiej to jedno z większych osiągnięć polskiej edukacji – oceniła szefowa MEN Barbara Nowacka. W piątek we Wrocławiu spotyka się ona z 150 uczniami szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska w ramach cyklu Okrągłe Stoły Uczniowskie.

Podczas briefingu przed rozpoczęciem dolnośląskiego Okrągłego Stołu Uczniowskiego Nowacka podkreśliła, że rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim wyzwań stojących przed młodymi ludźmi w bardzo trudnym, niebezpiecznym dziś świecie.

– Wyzwania młody człowiek ma dziś liczne i wielkie. Edukacja obywatelska, którą udało nam się wprowadzić do szkół, to jedno z większych osiągnięć polskiego systemu edukacji. Państwa Unii Europejskiej bardzo dużo mówią o tym, jak ważne są działania na rzecz obywatelskości, włączania młodych ludzi. A my nie mówimy o tym, my to robimy – powiedziała minister.

Rzecznik praw uczniowskich trafi pod obrady parlamentu

Nowacka dodała, że MEN wprowadza do polskich szkół instytucję rzecznika praw uczniowskich i w jej ocenie pod tym względem jako państwo jesteśmy liderem na tle innych państw UE. Zapowiedziała, że ma nadzieję, że projekt w tej sprawie w tym roku trafi na obrady parlamentu i zostanie przyjęty.

– Młodzi ludzie mają prawa, mają obowiązki. Muszą znać swoje prawa i swoje obowiązki. I muszą mieć w swoim działaniu w szkole też wsparcie – powiedziała szefowa MEN.

Dodała, że rzecznik praw uczniowskich działa już w wielu szkołach samorządowych, ale MEN proponuje instytucję rzecznika na poziomie krajowym, przy MEN, a na poziomie województw przy kuratoriach, z uprawnieniami wizytatora.

Okrągłe Stoły Uczniowskie w całej Polsce

Okrągłe Stoły Uczniowskie to ogólnopolski cykl 16 debat – po jednej w każdym województwie – organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z kuratorami oświaty. Celem inicjatywy jest tworzenie szkoły opartej na dialogu, partnerstwie i uważnym wsłuchiwaniu się w głos uczniów.

Dotychczas odbyło się 13 spotkań w różnych regionach kraju, a wydarzenie we Wrocławiu jest czternastym z tej serii. Podczas debat uczestnicy rozmawiają z młodzieżą o kształcie współczesnej szkoły oraz o tym, jak uczniowie mogą wpływać na jej rozwój. W dotychczasowych dyskusjach uczniowie zwracali uwagę m.in. na potrzebę praktycznego kształcenia i ograniczenia nadmiaru treści programowych, przeciwdziałania cyberprzemocy i wzmocnienia wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży.