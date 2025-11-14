REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia

Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 listopada 2025, 12:42
[Data aktualizacji 14 listopada 2025, 12:48]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
edukacja obywatelska Barbara Nowacka MEN prawa ucznia rzecznik praw uczniowskich Okrągłe Stoły Uczniowskie szkoła ponadpodstawowa edukacja polityka edukacyjna zdrowie psychiczne młodzieży szkoły uczniowie
Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas Okrągłego Stołu Uczniowskiego we Wrocławiu, że edukacja obywatelska stała się jednym z największych osiągnięć polskiej szkoły. MEN zapowiada także powołanie rzecznika praw uczniowskich na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Edukacja obywatelska jako priorytet MEN

- Wprowadzenie do szkół edukacji obywatelskiej to jedno z większych osiągnięć polskiej edukacji – oceniła szefowa MEN Barbara Nowacka. W piątek we Wrocławiu spotyka się ona z 150 uczniami szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska w ramach cyklu Okrągłe Stoły Uczniowskie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Podczas briefingu przed rozpoczęciem dolnośląskiego Okrągłego Stołu Uczniowskiego Nowacka podkreśliła, że rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim wyzwań stojących przed młodymi ludźmi w bardzo trudnym, niebezpiecznym dziś świecie.

– Wyzwania młody człowiek ma dziś liczne i wielkie. Edukacja obywatelska, którą udało nam się wprowadzić do szkół, to jedno z większych osiągnięć polskiego systemu edukacji. Państwa Unii Europejskiej bardzo dużo mówią o tym, jak ważne są działania na rzecz obywatelskości, włączania młodych ludzi. A my nie mówimy o tym, my to robimy – powiedziała minister.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Rzecznik praw uczniowskich trafi pod obrady parlamentu

Nowacka dodała, że MEN wprowadza do polskich szkół instytucję rzecznika praw uczniowskich i w jej ocenie pod tym względem jako państwo jesteśmy liderem na tle innych państw UE. Zapowiedziała, że ma nadzieję, że projekt w tej sprawie w tym roku trafi na obrady parlamentu i zostanie przyjęty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Młodzi ludzie mają prawa, mają obowiązki. Muszą znać swoje prawa i swoje obowiązki. I muszą mieć w swoim działaniu w szkole też wsparcie – powiedziała szefowa MEN.

Dodała, że rzecznik praw uczniowskich działa już w wielu szkołach samorządowych, ale MEN proponuje instytucję rzecznika na poziomie krajowym, przy MEN, a na poziomie województw przy kuratoriach, z uprawnieniami wizytatora.

Okrągłe Stoły Uczniowskie w całej Polsce

Okrągłe Stoły Uczniowskie to ogólnopolski cykl 16 debat – po jednej w każdym województwie – organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z kuratorami oświaty. Celem inicjatywy jest tworzenie szkoły opartej na dialogu, partnerstwie i uważnym wsłuchiwaniu się w głos uczniów.

Dotychczas odbyło się 13 spotkań w różnych regionach kraju, a wydarzenie we Wrocławiu jest czternastym z tej serii. Podczas debat uczestnicy rozmawiają z młodzieżą o kształcie współczesnej szkoły oraz o tym, jak uczniowie mogą wpływać na jej rozwój. W dotychczasowych dyskusjach uczniowie zwracali uwagę m.in. na potrzebę praktycznego kształcenia i ograniczenia nadmiaru treści programowych, przeciwdziałania cyberprzemocy i wzmocnienia wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży.

Powiązane
Bezpieczne media społecznościowe dla dzieci: dlaczego uczniowie klas I–III nie powinni korzystać z TikToka i WhatsAppa
Bezpieczne media społecznościowe dla dzieci: dlaczego uczniowie klas I–III nie powinni korzystać z TikToka i WhatsAppa
Protest nauczycieli: „Solidarność” oflagowuje szkoły. Spór o wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe
Protest nauczycieli: „Solidarność” oflagowuje szkoły. Spór o wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
14 lis 2025

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas Okrągłego Stołu Uczniowskiego we Wrocławiu, że edukacja obywatelska stała się jednym z największych osiągnięć polskiej szkoły. MEN zapowiada także powołanie rzecznika praw uczniowskich na poziomie krajowym i wojewódzkim.
Podstawa programowa się zmieni. Czy PO wróci do szkół? MEN udzieliło wyjaśnień dotyczących zmian, nad którymi pracuje
14 lis 2025

Czy przysposobienie obronne wróci do szkół? Dynamiczna sytuacja geopolityczna skłania do tego, by kłaść coraz to większy nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem i radzeniem sobie w trudnych warunkach zewnętrznych.
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
13 lis 2025

Urlop wychowawczy to uprawnienie pracownicze, które pozwala na czasową przerwę w pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Dla nauczycieli kwestie te reguluje Karta Nauczyciela, a w sprawach nieuregulowanych – Kodeks pracy. Jak długo może trwać urlop wychowawczy nauczyciela, jakie warunki należy spełnić, by go uzyskać i jak wyglądają obowiązujące terminy?
Mobbing na uczelniach jest powszechny. Pracownicy akademiccy i studenci doświadczają przemocy psychicznej
13 lis 2025

Zjawisko mobbingu na polskich uczelniach osiąga niepokojącą skalę. Ponad połowa pracowników akademickich i blisko połowa studentów przyznaje, że doświadczyła lub była świadkiem przemocy psychicznej. Środowisko naukowe coraz głośniej mówi o potrzebie zmian – uczelnie wdrażają procedury antymobbingowe, powstają projekty takie jak Bezpieczna Uczelnia, a MNiSW zapowiada nowe działania systemowe.

REKLAMA

Zasady na lekcjach WF bez zmian. MEN stawia na elastyczność i nie prowadzi prac mających na celu zmianę przepisów
13 lis 2025

Lekcje wychowania fizycznego niezmiennie budzą kontrowersje. Dotyczą one nie tylko podstawy programowej, ale przede wszystkim zasad oceniania, frekwencji, a teraz również zasad podziału i łączenia klas na zajęciach.
Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” – wsparcie dla opieki nad dziećmi do lat 3
12 lis 2025

Gminy w całej Polsce mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach resortowego programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Budżet programu na przyszły rok wynosi 60 mln zł, a nabór wniosków trwa do 12 grudnia 2025 roku.
Protest nauczycieli: „Solidarność” oflagowuje szkoły. Spór o wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe
12 lis 2025

Od 12 listopada 2025 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” rozpoczęła ogólnopolską akcję protestacyjną w szkołach i przedszkolach. Pierwszym etapem jest oflagowanie placówek oświatowych, które potrwa do 20 grudnia, z możliwością przedłużenia. Nauczyciele zrzeszeni w „Solidarności” sprzeciwiają się polityce oświatowej rządu, niskim płacom i zmianom w Karcie nauczyciela, które – jak podkreślają – prowadzą do degradacji zawodu.
Trzy razy przez 6 lat. Jak zgodnie z prawem nauczyciel (i nie tylko) może dostać nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat? [WYLICZENIA]
12 lis 2025

Zasadą jest, że prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje nauczycielom (i nie tylko) co 5 lat. Jednak w szczególnych sytuacjach związanych ze skokowymi zmianami stażu pracy, może okazać się, że prawo do świadczenia będzie przysługiwało częściej.

REKLAMA

Bezpieczne media społecznościowe dla dzieci: dlaczego uczniowie klas I–III nie powinni korzystać z TikToka i WhatsAppa
11 lis 2025

Ponad połowa uczniów młodszych klas szkoły podstawowej korzysta z mediów społecznościowych, mimo że obowiązuje ograniczenie wiekowe do 13 lat. Eksperci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę alarmują, że dzieci w wieku 7–9 lat narażone są na przemoc, hejt i uzależnienie od krótkich filmów. Edukacja cyfrowa i odpowiednie regulacje prawne są kluczowe, aby chronić najmłodszych uczniów w internecie.
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ułatwi zarządzanie funduszami stypendialnymi. MNiSW: Zmiany nie uderzą w studentów
10 lis 2025

Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach pakietu deregulacyjnego. Nowe przepisy mają umożliwić uczelniom bardziej elastyczne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na świadczenia dla studentów. Ustawą zajmie się teraz Senat.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA