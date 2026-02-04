Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?

Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe

1 stycznia 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Karta nauczyciela. Z nowych przepisów wynika, że od początku stycznia nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego.

Przepis art. 35 ust. 3e, czyli znowelizowane zasady wynagradzania za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, ma zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jakie przypadały do realizacji od 1 września 2025 r.

Ważne Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciele nie otrzymali wynagrodzenia, a w myśl znowelizowanych przepisów wynagrodzenie to powinno im przysługiwać, należy wypłacić do 6 lutego 2026 r.

Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Kiedy nauczyciele dostaną wyrównanie

Rozwiązanie przewiduje również, że nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Ustawa określa też, że „godziny doraźnych zastępstw mogą być realizowane w czasie, w którym zostały zaplanowane do realizacji przez nauczyciela zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących szkoły w danym dniu nauczyciel nie mógłby zrealizować zajęć wynikających z obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub przydzielonych godzin ponadwymiarowych”.