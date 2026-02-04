REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe

Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe

04 lutego 2026, 08:02
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
pieniądze wynagrodzenie niezrealizowane godziny ponadwymiarowe wyrównanie termin wypłaty nauczyciele szkoły edukacja
Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
Shutterstock

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?

Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe

1 stycznia 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Karta nauczyciela. Z nowych przepisów wynika, że od początku stycznia nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego.

Przepis art. 35 ust. 3e, czyli znowelizowane zasady wynagradzania za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, ma zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jakie przypadały do realizacji od 1 września 2025 r.

Ważne

Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciele nie otrzymali wynagrodzenia, a w myśl znowelizowanych przepisów wynagrodzenie to powinno im przysługiwać, należy wypłacić do 6 lutego 2026 r.

Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Kiedy nauczyciele dostaną wyrównanie

Rozwiązanie przewiduje również, że nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Ustawa określa też, że „godziny doraźnych zastępstw mogą być realizowane w czasie, w którym zostały zaplanowane do realizacji przez nauczyciela zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących szkoły w danym dniu nauczyciel nie mógłby zrealizować zajęć wynikających z obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub przydzielonych godzin ponadwymiarowych”.

Źródło: PAP
Edukacja
Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
04 lut 2026

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?
