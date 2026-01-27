REKLAMA

Podwyżki w szkołach. Ile zarobią pracownicy niepedagogiczni?

Podwyżki w szkołach. Ile zarobią pracownicy niepedagogiczni?

27 stycznia 2026, 13:01
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
woźna w szkole wynagrodzenie pensja zarobki pracownicy niepedagogiczni szkoły edukacja podwyżki
Podwyżki w szkołach. Ile zarobią pracownicy niepedagogiczni?
Shutterstock

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego przepisy określające wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami. Projekt nowelizacji trafił do publicznych konsultacji. Sprawdź, jak wzrosną miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół.

Podwyżki w szkołach - projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych

Do publicznych konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Projekt ma na celu zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie oświaty.

Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia w 2026 r.

W projekcie określono nowe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami. Dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy – Prawo oświatowe zakładanych i prowadzonych przez:

  • ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pozostają bez zmian,

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 6600 zł – 13000 zł (obecnie 6400 zł – 12600 zł).

Oznacza to wzrost maksymalnych stawek od ok. 3% do 4% w odniesieniu do poszczególnych kategorii zaszeregowania;

  • ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 2600 zł – 4220 zł (obecnie 2520 zł – 4095 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 5630 zł – 11680 zł (obecnie 5460 zł – 11340 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych i maksymalnych stawek o ok. 3% w odniesieniu do każdej kategorii zaszeregowania;

  • ministra właściwego do spraw rolnictwa:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 2500 zł – 4100 zł (obecnie 2300 zł – 3700 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 5500 zł – 11300 zł (obecnie 5000 zł – 8600 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych stawek od ok. 9% do 12% i maksymalnych stawek od ok. 8% do 24% w odniesieniu do poszczególnych kategorii zaszeregowania;

  • Ministra Sprawiedliwości:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 2570 zł – 3050 zł (obecnie 2490 zł – 2960 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 4900 zł – 8280 zł (obecnie 4750 zł – 8030 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych i maksymalnych stawek o ok. 3% w odniesieniu do każdej kategorii zaszeregowania;

  • ministra właściwego do spraw środowiska:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 4230 zł – 4820 zł (obecnie 4110 zł – 4700 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 5310 zł – 8500 zł (obecnie 4810 zł – 7800 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych stawek o ok. 3% w odniesieniu do każdej kategorii zaszeregowania i wzrost maksymalnych stawek od ok. 8% do ok. 12% w odniesieniu do poszczególnych kategorii zaszeregowania;

  • ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 2800 zł – 3530 zł (obecnie 2720 zł – 3424 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 4810 zł – 8950 zł (obecnie 4666 zł – 8694 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych i maksymalnych stawek o ok. 3% w odniesieniu do każdej kategorii zaszeregowania.

Wejście w życie przepisów

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego będą miały zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

