Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego przepisy określające wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami. Projekt nowelizacji trafił do publicznych konsultacji. Sprawdź, jak wzrosną miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół.

Podwyżki w szkołach - projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych

Do publicznych konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Projekt ma na celu zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie oświaty.

Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia w 2026 r.

W projekcie określono nowe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami. Dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy – Prawo oświatowe zakładanych i prowadzonych przez:

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pozostają bez zmian,

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 6600 zł – 13000 zł (obecnie 6400 zł – 12600 zł).

Oznacza to wzrost maksymalnych stawek od ok. 3% do 4% w odniesieniu do poszczególnych kategorii zaszeregowania;

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 2600 zł – 4220 zł (obecnie 2520 zł – 4095 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 5630 zł – 11680 zł (obecnie 5460 zł – 11340 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych i maksymalnych stawek o ok. 3% w odniesieniu do każdej kategorii zaszeregowania;

ministra właściwego do spraw rolnictwa:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 2500 zł – 4100 zł (obecnie 2300 zł – 3700 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 5500 zł – 11300 zł (obecnie 5000 zł – 8600 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych stawek od ok. 9% do 12% i maksymalnych stawek od ok. 8% do 24% w odniesieniu do poszczególnych kategorii zaszeregowania;

Ministra Sprawiedliwości:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 2570 zł – 3050 zł (obecnie 2490 zł – 2960 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 4900 zł – 8280 zł (obecnie 4750 zł – 8030 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych i maksymalnych stawek o ok. 3% w odniesieniu do każdej kategorii zaszeregowania;

ministra właściwego do spraw środowiska:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 4230 zł – 4820 zł (obecnie 4110 zł – 4700 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 5310 zł – 8500 zł (obecnie 4810 zł – 7800 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych stawek o ok. 3% w odniesieniu do każdej kategorii zaszeregowania i wzrost maksymalnych stawek od ok. 8% do ok. 12% w odniesieniu do poszczególnych kategorii zaszeregowania;

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa:

- minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 2800 zł – 3530 zł (obecnie 2720 zł – 3424 zł),

- maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w granicach kwot 4810 zł – 8950 zł (obecnie 4666 zł – 8694 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych i maksymalnych stawek o ok. 3% w odniesieniu do każdej kategorii zaszeregowania.

Wejście w życie przepisów

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego będą miały zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.