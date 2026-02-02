REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Czy strój ucznia powinien zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?

Czy strój ucznia powinien zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 15:35
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
uczniowie szkoła edukacja prawa i obowiązki uczniów ankieta MEN wygląd strój normy społeczne
Czy strój ucznia powinien zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

MEN pracuje nad przepisami regulującymi wygląd i strój uczniów. Resort edukacji uruchomił ankietę na ten temat, którą można wypełniać do końca lutego. Pojawiły się wątpliwości co do tego, że strój uczniów powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Prawa i obowiązki ucznia – opinie środowiska szkolnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce wysłuchać dodatkowych opinii środowiska szkolnego na temat projektu ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Resort przygotował specjalną ankietę, którą do końca lutego nauczyciele i uczniowie mogą wypełniać poprzez swoje konto na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Z proponowanej regulacji wynika, że uczeń w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej lub określonej w przepisach placówce „ma prawo w szczególności do: kształtowania własnego stroju i wyglądu”. Przysługuje mu też wolność „od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu”, a w szczególności ze względu m.in. na wygląd.

MEN zaznaczyło jednak, że uczeń ma „ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi”. Niedozwolone jest noszenie stroju „nawołującego do nienawiści, dyskryminującego, sprzecznego z przepisami prawa lub stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób przebywających w szkole lub placówce lub samego ucznia”.

Kontrowersyjna sprawa – wygląd i strój ucznia

Według Kacpra Lawera, Dyrektora Departamentu Komunikacji (DK) w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przewodniczącego Zespołu ds. Praw i Obowiązków Ucznia przy Ministrze Edukacji, teraz nie ma ustawowych regulacji dotyczących wyglądu i stroju (poza przepisem dotyczącym możliwości wprowadzenia strojów jednolitych, czyli tzw. mundurków), co prowadziło do konfliktów w środowisku szkolnym.

REKLAMA

Z jednej strony, jak wyjaśnił, konflikty te dotyczyły nadregulacji w niektórych szkolnych regulaminach na temat np. dozwolonej długości rękawów czy spódnic. Kwestią sporną było też to, czy uczniowie mogą mieć farbowane włosy albo nosić makijaż. - Takie zasady są bardzo uznaniowe, a w opinii wielu prawników - bezprawne, ponieważ kształtowanie stroju i wyglądu, często jest obwarowane wolnością osobistą, a w tym wypadku także wolnością władzy rodzicielskiej w zakresie kształtowania postaw u dziecka – powiedział Lawera.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodał, że brak regulacji był „bardzo uciążliwy”, stąd apel organizacji pozarządowych zajmujących się prawami ucznia, by w opracowywanym w katalogu praw i obowiązków nie zapomnieć o kwestii, która generuje tyle problemów. - Do tej pory ministerstwo się w tym temacie nie wypowiadało. Z powodu braku przepisów, kuratoria miały więc bardzo trudne zadanie, gdy wpływały do nich skargi. Szkoły ex nihilo (z niczego) tworzyły regulaminy i prawa, co było kontestowane przez prawników i wielu rodziców oraz uczniów - dodał.

Strój ucznia zgodny z normami społecznymi

Lawera przekazał, że nad kompleksowym katalogiem praw i obowiązków ucznia pracowali również nauczyciele praktycy. Dla nich ważne było to, by poza uznaniem prawa ucznia do kształtowania swojego stroju i wyglądu, uwzględnić możliwość ograniczenia tego prawa w sytuacjach, gdy chodzi o bezpieczeństwo na zajęciach. - To np. słynna już kwestia stroju na zajęciach wychowania fizycznego, ale i w laboratoriach - powiedział dyrektor DK. - Musi istnieć regulamin pracowni chemii czy fizyki, w którym można wskazać, że strój musi spełniać określone wymagania - nie ingerując w niego nadmiernie - zauważył.

Dodał, że jak wynika z przesłanych opinii (w sumie ponad 700), ta kwestia nie budziła kontrowersji. W przestrzeni publicznej pojawiły się natomiast wątpliwości co do zapisu, że strój musi być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. - Ministerstwo stoi na stanowisku, i tak też postulowała duża część nauczycieli, że szkoła jest miejscem, które wychowuje i kształtuje postawy. Są więc sytuacje, w których powinna wymagać odpowiedniego stroju - na przykład podczas uroczystości albo reprezentowania szkoły poza jej murami - powiedział.

Powiązane
RPD: Konieczne zmiany w przepisach o żywieniu dzieci. Czy będą nowe rozwiązania prawne?
RPD: Konieczne zmiany w przepisach o żywieniu dzieci. Czy będą nowe rozwiązania prawne?
Ostra zima nie odpuszcza. Czy z powodu mrozu i śniegu można zawiesić zajęcia w szkole?
Ostra zima nie odpuszcza. Czy z powodu mrozu i śniegu można zawiesić zajęcia w szkole?
Co nauczyciele i uczniowie sądzą o projekcie ustawy regulującej prawa i obowiązki uczniów? MEN czeka na opinie i uwagi
Co nauczyciele i uczniowie sądzą o projekcie ustawy regulującej prawa i obowiązki uczniów? MEN czeka na opinie i uwagi
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Czy strój ucznia powinien zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
02 lut 2026

MEN pracuje nad przepisami regulującymi wygląd i strój uczniów. Resort edukacji uruchomił ankietę na ten temat, którą można wypełniać do końca lutego. Pojawiły się wątpliwości co do tego, że strój uczniów powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]
02 lut 2026

Resort edukacji wskazał 34 zawody, którym prognozuje szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Na liście po raz pierwszy znalazł się nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.
Polscy nauczyciele jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju
02 lut 2026

Polscy nauczyciele są jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Nic dziwnego, że liczba nauczycieli w Polsce maleje. Brakuje młodych. Jak można uratować polską edukację?
Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów
02 lut 2026

Z powodu niskich temperatur zamkniętych w całej Polsce jest ponad 270 szkół, w tym na Mazowszu 175 – poinformowała szefowa MEN Barbara Nowacka. Poprosiła dyrektorów placówek o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C.

REKLAMA

Tysiące dzieci na wyjazdach i półkoloniach. Najpopularniejsze kierunki zagraniczne
02 lut 2026

Kuratorzy zatwierdzili 8,2 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich blisko 300 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano MEN.
Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają
02 lut 2026

W kolejnych tygodniach ferii w dalszym ciągu będą napływać do Polski dość mroźne masy powietrza, przez co dominować będzie bardzo chłodna pogoda - powiedział PAP Piotr Szuster z IMGW. Dodał, że ocieplenie nadejdzie, ale potrwa bardzo krótko i znów pojawią się arktyczne masy powietrza.
Prawa i obowiązki dzieci w internecie – obowiązują te same normy, co w realu
30 sty 2026

Internet nie daje anonimowości - hejt, groźby czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mogą nieść realne konsekwencje prawne. Odpowiedzialność za dzieci spoczywa głównie na rodzicach, którzy mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa także w środowisku cyfrowym.
Bezpieczeństwo na uczelniach: zabójstwo, przygotowania do zamachu. Niebezpieczne incydenty powodują osoby ze społeczności akademickiej
30 sty 2026

Po tragedii na UW i wydarzeniach na KUL trwa debata nad bezpieczeństwem na polskich uczelniach. Na dyskusjach się nie kończy – uczelnie otrzymały 200 mln zł subwencji, a MSW podpisało porozumienie z MNiSW w sprawie rekomendacji w kwestii bezpieczeństwa.

REKLAMA

Jak wypłacać dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach? Zasady nie są proste, a pracodawcy popełniają błędy
30 sty 2026

Choć dodatek stażowy przysługuje większości pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, to w przypadku nauczycieli obliczanie jego wysokości i wypłata bywają szczególnie skomplikowane. Ma to związek m.in. z tym, że wielu nauczycieli jest zatrudnionych w kilku placówkach.
Afera z włamaniem do Librusa. Od 1 września 2027 r. ma go zastąpić państwowy dziennik elektroniczny oparty na mObywatelu
29 sty 2026

Afera rozpoczęła się włamania do Librusa w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Ministra Barbara Nowacka odpowiedziała prezesowi Librusa, że zgodnie z przepisami to na dostawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych zawartych w e-dzienniku. Ponadto trwają prace nad wprowadzeniem od 1 września 2027 r. państwowego dziennika elektronicznego opartego na mObywatelu.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA