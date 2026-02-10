Decyzja w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach zapadnie do końca marca - zakłada minister Barbara Nowacka. Zachowanie tego terminu jest konieczne, aby dyrektorzy szkół mogli zatrudnić nauczycieli, a ci mieli czas się przygotować. Czy edukacja zdrowotna będzie zawierała komponent zdrowia seksualnego?

Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej w marcu

Jednym ze sztandarowych projektów MEN jest zastąpienie dotychczasowego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie przez nowy przedmiot - edukację zdrowotną. W roku szkolnym 2025/2026 przedmiot - wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu edukacji - jest nieobowiązkowy.

O powrót do pomysłu, by przedmiot jednak był obowiązkowy, Polsat News zapytał szefową resortu edukacji Barbarę Nowacką. Minister poinformowała, że decyzja musi zapaść do końca marca, tak, żeby „nauczyciele mogli się też przygotować, żeby dyrektorzy szkół mogli zatrudniać nauczycieli”. Zaznaczyła jednocześnie, że jest „bardzo otwarta na wszystkie rozwiązania” i rozmawia z rodzicami, nauczycielami, młodzieżą i środowiskami medycznymi.

Nowacka dopytana, czy decyzja zapadnie do końca marca, odparła: „tak zakładam, że do końca marca, po prostu musimy ją podjąć”.

O wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji zdrowotnej zaapelowała do premiera Donalda Tuska koalicja SOS dla Edukacji. Poinformowała, że w Kancelarii Premiera złożyła w tej sprawie apel podpisany przez ponad 40 organizacji. Zaproponowała jednocześnie kompromis - nieobowiązkowy udział w zajęciach edukacji seksualnej.

Czy edukacja zdrowotna obejmie zdrowie seksualne

Nowacka przekazała, że jeśli chodzi o kwestię wyłączenia komponentu zdrowia seksualnego, jako obowiązkowego, jest to „duży znak zapytania, w jaki sposób zapewnić spokój, a dać jak najwięcej możliwej wiedzy”.

- Mam zaawansowane rozmowy z organizacjami pozarządowymi, które też nas bardzo wspierały, czyli przede wszystkim SOS dla Edukacji. Wiemy, że potrzebny jest jakiś kompromis, ale to powinien być taki kompromis, w którym zyskują dzieci - i zyskują potrzebną wiedzę - podkreśliła szefowa MEN.

Jednocześnie dodała, że zdrowie seksualne „to przecież element naszego zdrowia”.

Edukacja zdrowotna w szkołach

Edukacja zdrowotna nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).

Rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam.