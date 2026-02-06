REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » MEN o stwierdzeniu nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

MEN o stwierdzeniu nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

06 lutego 2026, 14:52
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
MEN Katarzyna Lubnauer stopień awansu zawodowego nauczyciele nieważność decyzji administracyjnej oświata edukacja kurator naruszenie prawa
Nadanie stopnia awansu zawodowego następuje w formie decyzji administracyjnej. Jeśli decyzja administracyjna (akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela) została wydana z rażącym naruszeniem prawa, to możliwe jest stwierdzenie jej nieważności.

Interpelacja poselska w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego

Mazowiecki kurator oświaty stwierdził nieważność decyzji burmistrza miasta i gminy Piaseczno z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczycielka złożyła odwołanie od przedmiotowej decyzji kuratora oświaty. Postępowanie odwoławcze nie zostało jeszcze zakończone.

Do powyższej sprawy w odpowiedzi na interpelację poselską odniosła się wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. Jak wyjaśniła, postępowanie w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest dwuinstancyjnym postępowaniem administracyjnym. Przepisy ustawy - Karta nauczyciela stanowią, iż nadanie stopnia awansu zawodowego następuje w formie decyzji administracyjnej.

„Jeśli decyzja administracyjna (akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela) została wydana z rażącym naruszeniem prawa, to możliwe jest stwierdzenie jej nieważności. Do stwierdzenia nieważności decyzji uprawniony jest organ wyższego stopnia. W przypadku wydania decyzji przez organ prowadzący szkołę do stwierdzenia jej nieważności uprawniony jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny” – przyznała Katarzyna Lubnauer.

Postępowanie nadzwyczajne w razie rażącego naruszenia prawa

Lubnauer poinformowała również, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest postępowaniem nadzwyczajnym.

„Nie wystarczy powołanie się w nim na okoliczność naruszenia prawa, jak w postępowaniu zwykłym, ale istnieje konieczność wykazania wady kwalifikowanej. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, a także poglądami doktryny, rażące naruszenie prawa jest zjawiskiem o wyjątkowym charakterze” – podkreśliła.

Wyjątkowość postępowania polega bowiem na tym, że prowadzi ono w konkretnej sprawie do odstąpienia od ogólnej zasady stabilności decyzji ostatecznych.

Źródło: PAP
