REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]

Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 12:13
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem
Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Słońce za oknem coraz częściej przypomina o nadchodzącej wiośnie. A gdy w Polsce zaczynają kwitnąć kasztany, dla tysięcy uczniów oznacza to jedno – maturę. Zanim jednak w maju absolwenci liceów i techników zasiądą do właściwego egzaminu, w marcu mierzą się z jego próbną wersją.

rozwiń >

Czy próbna matura rzeczywiście pomaga w przygotowaniach? Dlaczego odbywa się tak późno i czy obecny system egzaminacyjny daje szkołom wystarczającą autonomię? O tym w rozmowie z Szymonem Glonkiem z Infor.pl mówi Włodzimierz Zielicz z Warszawskiego Forum Oświatowego, wieloletni nauczyciel fizyki w renomowanych warszawskich liceach – Staszicu i Koperniku.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Dlaczego próbna matura jest potrzebna?

Zdaniem Włodzimierza Zielicza sama idea próbnej matury ma duży sens. Nie chodzi tylko o powtórkę materiału, ale przede wszystkim o oswojenie uczniów z samą formą egzaminu.

Uczeń nie jest przyzwyczajony do takiego formatu pracy. Na klasówce ma zwykle 45 minut, a matura trwa znacznie dłużej. Trzeba nauczyć się rozłożyć czas i pracować pod presją egzaminu – tłumaczy.

Istotna jest także różnica w sposobie sprawdzania prac. W szkole test ocenia nauczyciel, który zna ucznia i często potrafi zinterpretować jego tok myślenia.

REKLAMA

– Jeśli uczeń po oddaniu pracy przyjdzie i powie: „Tu miałem na myśli coś innego”, nauczyciel może to uwzględnić. W przypadku matury sprawdzanej przez zewnętrznego egzaminatora nie ma takiej możliwości – podkreśla Zielicz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlatego próbny egzamin pozwala uczniom zobaczyć, jak działa tzw. klucz odpowiedzi i jak precyzyjnie trzeba formułować rozwiązania.

Najlepiej popełnić błędy wcześniej

Próbna matura pełni jeszcze jedną ważną funkcję – pozwala popełnić wszystkie możliwe błędy, zanim nadejdzie prawdziwy egzamin.

– Lepiej zrobić wszystkie błędy na maturze próbnej niż na właściwej – mówi Zielicz. – Dzięki temu uczeń widzi, gdzie się pomylił i może nad tym popracować.

W praktyce problemem bywa jednak stres i sposób rozwiązywania zadań. Uczniowie często zapominają, że egzamin wymaga dokładnego odpowiadania na pytania.

– Zdarza się, że uczeń wykonuje obliczenia i dochodzi do wyniku, ale nie odpowiada wprost na pytanie z zadania. A klucz egzaminacyjny wymaga konkretnej odpowiedzi – wyjaśnia nauczyciel.

Marzec to zbyt późny termin?

Jedną z największych wątpliwości ekspertów budzi termin przeprowadzania próbnej matury. W przeszłości odbywała się ona często już jesienią lub w grudniu.

Według Zielicza wcześniejszy termin miał istotną zaletę – dawał uczniom czas na wyciągnięcie wniosków i poprawę błędów.

– Jeśli próbna matura odbywa się w grudniu, nauczyciele mogą ją sprawdzić nawet w czasie ferii, a uczniowie mają kilka miesięcy, żeby popracować nad słabszymi stronami – mówi.

Tymczasem egzamin próbny organizowany w marcu pozostawia bardzo niewiele czasu na realną poprawę wyników.

– To już końcówka przygotowań. Trudno w tak krótkim czasie zmienić sposób pracy czy nadrobić większe braki – dodaje.

Problem oceniania próbnej matury

Dodatkowym problemem jest kwestia ocen. W pewnym momencie minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział, że wyników z matury próbnej nie należy wpisywać do dziennika jako ocen.

W praktyce doprowadziło to do sporów w szkołach.

Sprawdzenie jednej próbnej matury to często około pół godziny pracy. Jeśli nauczyciel ma kilkudziesięciu uczniów, robi się z tego bardzo dużo dodatkowego czasu – wyjaśnia Zielicz.

Niektórzy nauczyciele zaczęli więc zastanawiać się, czy powinni sprawdzać takie prace bez wynagrodzenia i bez formalnego wpływu na ocenę ucznia.

Część pedagogów znalazła kompromis – wpisując do dziennika procentowy wynik lub opis typu „sprawdzian maturalny”.

Czy próbne matury naprawdę są „nowe”?

Kontrowersje budzi również sposób przygotowywania arkuszy próbnych. Często są one oparte na zadaniach z poprzednich lat lub arkuszach rezerwowych.

– Uczniowie w marcu mają już za sobą wiele zadań z wcześniejszych matur, więc część z nich po prostu rozpoznają – zauważa Zielicz.

To sprawia, że egzamin nie zawsze w pełni oddaje sytuację prawdziwej matury, gdzie zadania są nowe i nieznane.

Centralizacja czy autonomia?

W rozmowie pojawił się także szerszy problem funkcjonowania systemu edukacji – relacji między centralnym zarządzaniem a autonomią szkół.

Zielicz wskazuje, że w niektórych obszarach centralizacja mogłaby wręcz przynieść oszczędności i poprawić jakość.

Przykładem są konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratoria oświaty. Każde województwo przygotowuje własne zadania, co generuje duże koszty i ogromne różnice poziomu.

– W jednym województwie uczeń mógłby zostać laureatem, a w innym nie wszedłby nawet do finału – mówi nauczyciel.

Jego zdaniem takie zadania można byłoby przygotowywać centralnie, przeznaczając zaoszczędzone środki na inne elementy systemu, np. lepsze materiały egzaminacyjne.

Autonomia szkół – konieczność, nie luksus

Jednocześnie Zielicz podkreśla, że autonomia powinna dotyczyć przede wszystkim szkół i nauczycieli, a nie urzędów.

Polska edukacja obejmuje bardzo różne placówki – od małych szkół z kilkudziesięcioma uczniami po ogromne zespoły szkół w dużych miastach.

Szkoła w Warszawie i szkoła w małej gminie funkcjonują w zupełnie innych warunkach. Mają innych uczniów, inne problemy i inne możliwości – podkreśla.

Dlatego jego zdaniem nie da się skutecznie zarządzać całym systemem edukacji z jednego miejsca, regulując szczegółowo każdy element pracy szkoły.

– To szkoła i nauczyciele powinni mieć możliwość dostosowania metod pracy do swoich uczniów – podsumowuje.

Egzamin, który ma uczyć

Choć wokół próbnych matur pojawia się wiele kontrowersji, ich podstawowa rola pozostaje niezmienna – mają być treningiem przed najważniejszym egzaminem w życiu wielu młodych ludzi.

A jak podkreśla Włodzimierz Zielicz, najważniejsza lekcja płynąca z takiego egzaminu jest bardzo prosta:

Matura próbna nie jest po to, żeby się nią przejmować. Ona ma pokazać błędy. Jeśli ich nie poprawimy, na maturze właściwej popełnimy dokładnie te same.

Powiązane
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzie czy nowe ryzyko? [Gość Infor.pl]
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzie czy nowe ryzyko? [Gość Infor.pl]
Czy polski system podatkowy wymaga deregulacji, czy budowy od nowa? Oto głos przedsiębiorców [Gość Infor.pl]
Czy polski system podatkowy wymaga deregulacji, czy budowy od nowa? Oto głos przedsiębiorców [Gość Infor.pl]
Tablety w szkołach to dopiero początek. Teraz czas na mądre wykorzystanie technologii [Gość Infor.pl]
Tablety w szkołach to dopiero początek. Teraz czas na mądre wykorzystanie technologii [Gość Infor.pl]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]
06 mar 2026

Słońce za oknem coraz częściej przypomina o nadchodzącej wiośnie. A gdy w Polsce zaczynają kwitnąć kasztany, dla tysięcy uczniów oznacza to jedno – maturę. Zanim jednak w maju absolwenci liceów i techników zasiądą do właściwego egzaminu, w marcu mierzą się z jego próbną wersją.
Obowiązkowe mundurki w szkołach? Jest odpowiedź MEN
06 mar 2026

Tematyka stroju, makijażu i biżuterii to jedna z tych, które w odniesieniu do zasad obowiązujących na terenie placówek oświatowych budzą wiele kontrowersji. Czego może wymagać szkoła? Jakie ograniczenia wolno wprowadzać? Co z prawami uczniów? Te pytania cyklicznie są zadawane w przestrzeni publicznej.
Klasa integracyjna w szkole średniej
06 mar 2026

Nazwa klasa integracyjna wskazuje na wolę współistnienia uczniów u których zauważono potrzebę wsparcia przy edukacji z uwagi na różne odmienności np. nieneurotypowość. Klasy integracyjne tworzy się z myślą o dzieciach które nie potrzebują kształcenia w szkołach specjalnych.
Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w szkole dwujęzycznej? MEN odpowiada
06 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie matur w szkołach dwujęzycznych. Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, z tego języka obcego nowożytnego, którego uczyli się w szkole na poziomie dwujęzycznym.

REKLAMA

Zmiany w edukacji? MEN rozwiewa wątpliwości fizyków: "Utrzymujemy dotychczasowe rozwiązania"
05 mar 2026

Przedmioty w zakresie rozszerzonym nadal będą realizowane w łącznym wymiarze 22 godzin - podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, odpowiadając Polskiemu Towarzystwu Fizycznemu. Resort zaznaczył, że ramowe plany nauczania dla szkół ponadpodstawowych i podstawy programowe są dopiero na etapie analiz.
Otyłość dzieci nie bierze się znikąd. Polska rozmontowała fundament ruchu: profesjonalny WF w klasach 1-3
05 mar 2026

Polska uwielbia walczyć ze skutkami, ale z przyczynami radzi sobie fatalnie. Gdy publikowane są kolejne alarmujące dane o nadwadze najmłodszych, politycy ogłaszają programy zdrowotne, a szkoły szykują się na nowy przedmiot: edukację zdrowotną. W debacie publicznej jak mantra padają słowa: dieta, cukier, smartfony. Rzadziej mówi się o brutalnym fakcie: w międzyczasie po cichu rozmontowano kluczowy element systemowego budowania nawyków – profesjonalne wychowanie fizyczne w klasach 1–3.
Zmiany w edukacji uczniów z Ukrainy. Co oznaczają nowe przepisy dla polskich szkół?
05 mar 2026

Według eksperta dr. Jędrzeja Witkowskiego wchodzące w czwartek w życie zmiany przepisów ograniczających pomoc dla uczniów z Ukrainy nie zagrażają zapewnianiu integracji edukacyjnej. Widzi on jednak „inne, palące wyzwania” w tej kwestii. Chodzi przede wszystkim o problemy związane z nauczaniem języka polskiego, brak odpowiednich programów i podręczników, a także o nieuregulowaną sytuację w zakresie kwalifikacji nauczycieli, którzy mają prowadzić te zajęcia.
Rekrutacja do szkół średnich – gdzie szukać informacji i wsparcia
05 mar 2026

Rekrutacja do szkół średnich to bardzo sformalizowany proces. Ważne jest nie tylko wykonanie ściśle określonych czynności, ale i ich kolejność, a także dokonanie ich w określonym przedziale czasowym. Dodatkowo wiąże się ze stresem uczniów albo wątpliwościami co do dalszej ścieżki zawodowej. Różne podmioty udzielają informacji oraz nieodpłatnego wsparcia w tego rodzaju działaniach.

REKLAMA

Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ
05 mar 2026

Cyberwojna, dezinformacja, zagrożenia CBRN i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu organizuje i włącza się w inicjatywy, które dotykają kluczowych wyzwań współczesnego świata. Wybór tematyki to nie przypadek – WSKZ aktywnie współtworzy debatę o bezpieczeństwie.
Nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach
04 mar 2026

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziła nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Został on opracowany zgodnie z podstawą programową nauczania religii z 2025 r.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA