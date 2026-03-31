Strona główna » Edukacja » Szkoła » Liceum czy technikum - co lepiej wybrać po podstawówce?

Liceum czy technikum - co lepiej wybrać po podstawówce?

31 marca 2026, 15:54
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
szkoła liceum uczniowie studenci
Wybór między liceum a technikum to jedna z najważniejszych decyzji po szkole podstawowej. Jedna ścieżka stawia na maturę i studia, druga daje konkretny zawód już po kilku latach nauki. Która opcja jest lepsza w 2026 roku? Sprawdzamy, co się bardziej opłaca i dla kogo.

Wielu uczniów i rodziców co roku zadaje sobie to samo pytanie: liceum czy technikum? Choć obie ścieżki prowadzą do matury, różnią się podejściem do nauki i przygotowania do przyszłości. W praktyce wybór ten może mieć duży wpływ na dalszą edukację i pierwszą pracę.

Liceum - szybka droga na studia

Liceum ogólnokształcące to wybór dla osób, które już na etapie szkoły średniej myślą o studiach. Nauka trwa 4 lata i skupia się głównie na przedmiotach ogólnych oraz przygotowaniu do matury.

Uczniowie wybierają profile, takie jak humanistyczny, biologiczno-chemiczny czy matematyczno-fizyczny. Kluczowe są rozszerzenia, które później decydują o rekrutacji na studia.

Plusem liceum jest prostota - mniej przedmiotów zawodowych, więcej czasu na naukę pod maturę. To dobre rozwiązanie dla osób, które mają jasno określony kierunek studiów.

Minusem jest brak konkretnego zawodu. Po liceum absolwent ma maturę, ale bez dodatkowych kwalifikacji trudniej znaleźć pracę.

Technikum - zawód i matura w jednym

Technikum to szkoła dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód i jednocześnie mieć możliwość zdania matury. Nauka trwa 5 lat i obejmuje zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe.

Uczniowie uczą się praktycznych umiejętności i zdają egzaminy zawodowe. Po ukończeniu technikum mogą pracować w wyuczonym zawodzie.

Dużą zaletą jest to, że absolwent ma „plan B” - nawet bez studiów może podjąć pracę. To ważne w czasach, gdy nie każdy chce lub może kontynuować naukę.

Z drugiej strony technikum wymaga więcej nauki - dochodzą przedmioty zawodowe i praktyki.

Co się bardziej opłaca?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi dla wszystkich. Liceum sprawdzi się u osób nastawionych na studia, technikum u tych, którzy chcą mieć zawód i większe bezpieczeństwo na rynku pracy.

Największym błędem jest wybór pod wpływem innych. Najlepsza decyzja to taka, która odpowiada Twoim planom i zainteresowaniom.

W 2026 roku coraz bardziej liczą się konkretne umiejętności, ale dobrze zdana matura nadal otwiera wiele drzwi.

Czy szkoły zorganizują opiekę nad uczniami w przerwie świątecznej? Z przepisów jasno wynika, że mogą
Egzamin ósmoklasisty - jak się uczyć na ostatnią chwilę? Plan nauki na ostatnie dni
Klasa medialna w liceum - moda czy realna szansa na przyszłość?
Źródło: INFOR
REKLAMA

Edukacja
Egzamin ósmoklasisty - jak się uczyć na ostatnią chwilę? Plan nauki na ostatnie dni
31 mar 2026

Do egzaminu ósmoklasisty zostało niewiele czasu, a wielu uczniów dopiero zaczyna intensywne powtórki. Choć nauka na ostatnią chwilę nie jest idealnym rozwiązaniem, odpowiednie podejście może pomóc uporządkować wiedzę i zwiększyć szanse na dobry wynik. Kluczowe jest skupienie się na najważniejszych zagadnieniach oraz rozwiązanie jak największej liczby arkuszy egzaminacyjnych.
Czy szkoły zorganizują opiekę nad uczniami w przerwie świątecznej? Z przepisów jasno wynika, że mogą
31 mar 2026

Czy rodzice nie chcą i nie lubią spędzać czasu ze swoimi dziećmi, czy raczej mają problemy z uzyskaniem dnia wolnego w pracy w okresie okołoświątecznym i to dlatego dni bez zajęć dydaktycznych są dla nich problemem? Na to pytanie nie odpowiemy. Możemy jednak ocenić, czy w czasie wiosennej przerwy świątecznej szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę najmłodszym uczniom?
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia szkoły średniej z ADHD. Co trzeba wiedzieć
30 mar 2026

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi o podłożu genetycznym i neurobiologicznym. Zdiagnozować je może lekarz psychiatra lub psycholog. Ostatnio stwierdza się je u coraz większej liczby uczniów, którzy wymagają systemowego wsparcia.
Nauczycielowi przysługuje wolność słowa. Nie jest ona jednak nieograniczona. MEN odpowiedziało na interpelację poselską
30 mar 2026

Czy nauczyciele mogą korzystać z przysługującej obywatelom na podstawie Konstytucji RP wolności słowa? Jak oddzielić ich działania jako podejmowane w ramach aktywności zawodowej od tych będących częścią życia prywatnego? Na takie pytania odpowiedzi musiało udzielić MEN.

Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną
29 mar 2026

Z uwagi na coraz większą grupę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również na III etap edukacji - szkoły średnie, rodzice oraz samo dziecko zastanawiają się nad wyborem szkoły - czy zdecydować się na placówkę niepubliczną, czy jednak starać się o przyjęcie do klas integracyjnych w szkole publicznej. Podejmując decyzję, należy uwzględnić wiele czynników.
WSA w Szczecinie zdecydował w sprawie prawa dziecka z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do edukacji i szkoły
27 mar 2026

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał w ostatnim czasie niezwykle interesujący wyrok. Wyrok jest świeży, bo z dnia 26 lutego 2026 r., sygn. akt. II SA/Sz 884/25. Wyrok ma niebagatelne znaczenie dla rodziców czy opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji.
Nowe podstawy programowe i ramowy plan nauczania. Opublikowano przepisy. Co się zmieni w szkołach?
26 mar 2026

Minimalizacja kontaktu z narzędziami ekranowymi i doświadczenia edukacyjne w przedszkolach. W szkołach interdyscyplinarne moduły tematyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, przyroda i edukacja obywatelska. Do tego zwiększenie wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Które zmiany będą obowiązywały od razu, a które będą wdrażane sukcesywnie? Opublikowano już przepisy dotyczące nowej podstawy programowej i ramowego planu nauczania.
Od baletu po sztuki cyrkowe – gdzie i kiedy rozpocząć edukację artystyczną?
25 mar 2026

Kształcenie baletowe jest zbliżone swoją ścieżką do kształcenie muzycznego - jest możliwe od szóstego roku życia. Natomiast również kształceniem artystycznym jest kształcenie cyrkowe, które można rozpocząć w wieku nastoletnim.

Dwie drogi do muzyki: jak naprawdę wygląda edukacja muzyczna w Polsce
23 mar 2026

Jak kształcenie plastyczne również nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zbliżone cyklem do ogólnokształcącego, to sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o edukacja muzyczną. Kształcenie muzyczne na poziomie średnim może się odbywać dwutorowo w zależności od dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia.
Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach edukacyjnych dzieci powracających z emigracji
23 mar 2026

Powroty dzieci z emigracji do Polski coraz częściej stają się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego, a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem związanym z decyzjami pojedynczych rodzin. Według danych GUS i Eurostatu, w latach 2016–2023 do Polski powróciło ponad 300 tys. obywateli w wieku produkcyjnym, z czego znaczącą część stanowiły rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.
