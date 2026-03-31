Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » Egzamin ósmoklasisty - jak się uczyć na ostatnią chwilę? Plan nauki na ostatnie dni

Egzamin ósmoklasisty - jak się uczyć na ostatnią chwilę? Plan nauki na ostatnie dni

31 marca 2026, 12:26
Marta Morświnek
Redaktor serwisów internetowych
Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak ważny sprawdzian dla ucznia
Do egzaminu ósmoklasisty zostało niewiele czasu, a wielu uczniów dopiero zaczyna intensywne powtórki. Choć nauka na ostatnią chwilę nie jest idealnym rozwiązaniem, odpowiednie podejście może pomóc uporządkować wiedzę i zwiększyć szanse na dobry wynik. Kluczowe jest skupienie się na najważniejszych zagadnieniach oraz rozwiązanie jak największej liczby arkuszy egzaminacyjnych.

Na kilka dni przed egzaminem nie warto uczyć się wszystkiego od początku. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest powtórzenie najważniejszych tematów, które najczęściej pojawiają się na egzaminach.

Język polski:

  • lektury obowiązkowe i ich bohaterowie
  • środki stylistyczne
  • formy wypowiedzi, np. rozprawka i opowiadanie

Matematyka:

  • procenty
  • równania
  • zadania z geometrii
  • obliczenia z ułamkami

Język obcy:

  • podstawowe czasy gramatyczne
  • słownictwo z życia codziennego
  • rozumienie tekstu czytanego

Rozwiązuj arkusze egzaminacyjne

Jednym z najlepszych sposobów przygotowania do egzaminu jest rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat. Dzięki temu uczeń może zobaczyć, jakie typy zadań pojawiają się najczęściej oraz ile czasu zajmuje ich rozwiązanie.

  • rozwiązać kilka arkuszy z poprzednich lat
  • sprawdzić odpowiedzi i przeanalizować błędy
  • zwrócić uwagę na polecenia egzaminacyjne

Ucz się w krótkich blokach

Nauka przez wiele godzin bez przerwy rzadko przynosi dobre efekty. Znacznie skuteczniejsze są krótsze, ale intensywne sesje nauki.

Dobrym rozwiązaniem jest metoda:

  • 45 minut nauki
  • 10 minut przerwy.

Zadbaj o sen przed egzaminem

Ostatnia noc przed egzaminem nie powinna być przeznaczona na intensywną naukę. Znacznie ważniejszy jest odpoczynek i regeneracja. Brak snu może pogorszyć koncentrację, która jest kluczowa podczas rozwiązywania zadań.

Sprawdź organizację egzaminu

Na dzień przed egzaminem warto upewnić się, że wszystko jest przygotowane.

  • godzina rozpoczęcia egzaminu
  • droga do szkoły
  • wymagane przybory, np. długopis i linijka

Choć przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty na ostatnią chwilę nie jest najlepszym rozwiązaniem, odpowiednie powtórki mogą pomóc uporządkować wiedzę. Najważniejsze jest skupienie się na kluczowych zagadnieniach, rozwiązywanie arkuszy oraz zachowanie spokoju i odpowiedniego odpoczynku przed egzaminem.

Edukacja
Czy szkoły zorganizują opiekę nad uczniami w przerwie świątecznej? Z przepisów jasno wynika, że mogą
31 mar 2026

Czy rodzice nie chcą i nie lubią spędzać czasu ze swoimi dziećmi, czy raczej mają problemy z uzyskaniem dnia wolnego w pracy w okresie okołoświątecznym i to dlatego dni bez zajęć dydaktycznych są dla nich problemem? Na to pytanie nie odpowiemy. Możemy jednak ocenić, czy w czasie wiosennej przerwy świątecznej szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę najmłodszym uczniom?
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia szkoły średniej z ADHD. Co trzeba wiedzieć
30 mar 2026

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi o podłożu genetycznym i neurobiologicznym. Zdiagnozować je może lekarz psychiatra lub psycholog. Ostatnio stwierdza się je u coraz większej liczby uczniów, którzy wymagają systemowego wsparcia.
Nauczycielowi przysługuje wolność słowa. Nie jest ona jednak nieograniczona. MEN odpowiedziało na interpelację poselską
30 mar 2026

Czy nauczyciele mogą korzystać z przysługującej obywatelom na podstawie Konstytucji RP wolności słowa? Jak oddzielić ich działania jako podejmowane w ramach aktywności zawodowej od tych będących częścią życia prywatnego? Na takie pytania odpowiedzi musiało udzielić MEN.

Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną
29 mar 2026

Z uwagi na coraz większą grupę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również na III etap edukacji - szkoły średnie, rodzice oraz samo dziecko zastanawiają się nad wyborem szkoły - czy zdecydować się na placówkę niepubliczną, czy jednak starać się o przyjęcie do klas integracyjnych w szkole publicznej. Podejmując decyzję, należy uwzględnić wiele czynników.
WSA w Szczecinie zdecydował w sprawie prawa dziecka z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do edukacji i szkoły
27 mar 2026

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał w ostatnim czasie niezwykle interesujący wyrok. Wyrok jest świeży, bo z dnia 26 lutego 2026 r., sygn. akt. II SA/Sz 884/25. Wyrok ma niebagatelne znaczenie dla rodziców czy opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji.
Nowe podstawy programowe i ramowy plan nauczania. Opublikowano przepisy. Co się zmieni w szkołach?
26 mar 2026

Minimalizacja kontaktu z narzędziami ekranowymi i doświadczenia edukacyjne w przedszkolach. W szkołach interdyscyplinarne moduły tematyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, przyroda i edukacja obywatelska. Do tego zwiększenie wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Które zmiany będą obowiązywały od razu, a które będą wdrażane sukcesywnie? Opublikowano już przepisy dotyczące nowej podstawy programowej i ramowego planu nauczania.
Od baletu po sztuki cyrkowe – gdzie i kiedy rozpocząć edukację artystyczną?
25 mar 2026

Kształcenie baletowe jest zbliżone swoją ścieżką do kształcenie muzycznego - jest możliwe od szóstego roku życia. Natomiast również kształceniem artystycznym jest kształcenie cyrkowe, które można rozpocząć w wieku nastoletnim.

Dwie drogi do muzyki: jak naprawdę wygląda edukacja muzyczna w Polsce
23 mar 2026

Jak kształcenie plastyczne również nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zbliżone cyklem do ogólnokształcącego, to sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o edukacja muzyczną. Kształcenie muzyczne na poziomie średnim może się odbywać dwutorowo w zależności od dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia.
Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach edukacyjnych dzieci powracających z emigracji
23 mar 2026

Powroty dzieci z emigracji do Polski coraz częściej stają się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego, a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem związanym z decyzjami pojedynczych rodzin. Według danych GUS i Eurostatu, w latach 2016–2023 do Polski powróciło ponad 300 tys. obywateli w wieku produkcyjnym, z czego znaczącą część stanowiły rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.
