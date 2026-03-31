Do egzaminu ósmoklasisty zostało niewiele czasu, a wielu uczniów dopiero zaczyna intensywne powtórki. Choć nauka na ostatnią chwilę nie jest idealnym rozwiązaniem, odpowiednie podejście może pomóc uporządkować wiedzę i zwiększyć szanse na dobry wynik. Kluczowe jest skupienie się na najważniejszych zagadnieniach oraz rozwiązanie jak największej liczby arkuszy egzaminacyjnych.

Na kilka dni przed egzaminem nie warto uczyć się wszystkiego od początku. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest powtórzenie najważniejszych tematów, które najczęściej pojawiają się na egzaminach.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Język polski:

lektury obowiązkowe i ich bohaterowie

środki stylistyczne

formy wypowiedzi, np. rozprawka i opowiadanie

Matematyka:

procenty

równania

zadania z geometrii

obliczenia z ułamkami

Język obcy:

REKLAMA

podstawowe czasy gramatyczne

słownictwo z życia codziennego

rozumienie tekstu czytanego

Rozwiązuj arkusze egzaminacyjne

Jednym z najlepszych sposobów przygotowania do egzaminu jest rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat. Dzięki temu uczeń może zobaczyć, jakie typy zadań pojawiają się najczęściej oraz ile czasu zajmuje ich rozwiązanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

rozwiązać kilka arkuszy z poprzednich lat

z poprzednich lat sprawdzić odpowiedzi i przeanalizować błędy

zwrócić uwagę na polecenia egzaminacyjne

Ucz się w krótkich blokach

Nauka przez wiele godzin bez przerwy rzadko przynosi dobre efekty. Znacznie skuteczniejsze są krótsze, ale intensywne sesje nauki.

Dobrym rozwiązaniem jest metoda:

45 minut nauki

10 minut przerwy.

Zadbaj o sen przed egzaminem

Ostatnia noc przed egzaminem nie powinna być przeznaczona na intensywną naukę. Znacznie ważniejszy jest odpoczynek i regeneracja. Brak snu może pogorszyć koncentrację, która jest kluczowa podczas rozwiązywania zadań.

Sprawdź organizację egzaminu

Na dzień przed egzaminem warto upewnić się, że wszystko jest przygotowane.

godzina rozpoczęcia egzaminu

droga do szkoły

wymagane przybory, np. długopis i linijka

Choć przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty na ostatnią chwilę nie jest najlepszym rozwiązaniem, odpowiednie powtórki mogą pomóc uporządkować wiedzę. Najważniejsze jest skupienie się na kluczowych zagadnieniach, rozwiązywanie arkuszy oraz zachowanie spokoju i odpowiedniego odpoczynku przed egzaminem.