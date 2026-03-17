Twoje dziecko może nie być dopuszczone do matury - i nie chodzi o oceny. Oto pułapka, o której nikt nie mówi

Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.
Kto w ogóle może przystąpić do matury w 2026 roku?
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty egzamin maturalny jest egzaminem przeprowadzanym dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. W praktyce oznacza to, że do matury ma prawo podejść każdy, kto otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej - w tym liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia.
Deklarację składa uczeń ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2026 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, oraz absolwent liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje.
Ocena niedostateczna - główna przyczyna niedopuszczenia
Uczeń ostatniej klasy szkoły średniej nie będzie dopuszczony do matury w takim, dość oczywistym, przypadku - jeśli nie uzyska świadectwa ukończenia szkoły średniej w danym roku szkolnym. A kiedy tego świadectwa nie otrzyma? Aby szkołę ukończyć, nie można w klasie programowo najwyższej uzyskać żadnej oceny niedostatecznej - trzeba uzyskać wyłącznie pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, zgodnie z art. 44q ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.
Mówiąc wprost: uzyskanie co najmniej jednej rocznej oceny niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej jest bezpośrednią przyczyną nieotrzymania świadectwa ukończenia szkoły, co oznacza, że uczeń nie kończy szkoły i w konsekwencji nie może podejść do matury w maju.
Brak klasyfikacji - pogromca maturalnych planów, gdy za dużo wagarowałeś
Nie tylko jedynka na koniec roku stanowi problem. Brak klasyfikacji to kolejna sytuacja, która uniemożliwia ukończenie szkoły - dochodzi do niej, gdy frekwencja ucznia na danych zajęciach edukacyjnych spadnie poniżej 50% i w związku z tym nie ma podstaw do wystawienia oceny. Brak klasyfikacji jest równoznaczny z nieukończeniem szkoły, co automatycznie wyklucza możliwość przystąpienia do matury.
Egzamin klasyfikacyjny to szansa na uzyskanie oceny z przedmiotu, z którego uczeń nie został sklasyfikowany. Przysługuje on zawsze uczniowi, który był nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Ale już w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej - na taki egzamin musi wyrazić zgodę rada pedagogiczna.
Deklaracja maturalna - to tylko formalność, ale bez niej też nie podejdziesz do egzaminu maturalnego 2026
Nawet jeśli uczeń ma świetne oceny i ukończy szkołę bez żadnych problemów, wciąż może nie przystąpić do matury. Dlaczego? Deklaracja maturalna to obowiązkowy dokument dla wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju 2026 roku.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, do 9 lutego 2026 r. musiał złożyć deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Termin ten jest co do zasady nieprzekraczalny i tylko wyjątkowo można usprawiedliwić jego niezachowanie, składając po terminie deklarację oraz wniosek o przywrócenie terminu, powołując się na rzeczywiste obiektywne i nagłe przeszkody w jego zachowaniu oraz dokumentując je należycie (np. nagłe zachorowanie z zaświadczeniem od lekarza).
Konsekwencje dla zapominalskich? Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które nie złożą deklaracji maturalnej w terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego. Brak jej złożenia skutkuje automatycznym wykluczeniem z listy zdających. Deklarację można składać w formie papierowej albo elektronicznej.
Czy nauczyciel może nie dopuścić do matury 2026?
Wokół tematu dopuszczania do matury narosło wiele mitów. Nauczyciel nie ma kompetencji, by zablokować uczniowi samą maturę - ma natomiast realny wpływ na to, czy uczeń zostanie sklasyfikowany i otrzyma ocenę pozytywną na koniec roku, a to już jest warunek dopuszczenia do egzaminu.
Z prawnego punktu widzenia wygląda to tak: nauczyciele wystawiają oceny klasyfikacyjne i wnioskują o sklasyfikowanie lub niesklasyfikowanie, rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji, a dyrektor szkoły stwierdza ukończenie szkoły i zgłasza ucznia do egzaminu maturalnego do OKE/CKE - albo brak ukończenia w przypadku braku oceny pozytywnej lub niesklasyfikowania choćby z jednego przedmiotu .
Co ważne - zachowanie nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do matury, ponieważ nie jest oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. Uczeń może mieć ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, jednak wciąż ma prawo do zdawania egzaminu dojrzałości, o ile uzyskał pozytywne oceny z obowiązkowych przedmiotów.
Egzamin poprawkowy to ostatnia deska ratunku, aby nie powtarzać klasy, ale i tak może być już za późno na maturę w tym roku
Otrzymanie jedynki na koniec roku nie musi oznaczać końca szans na maturę w ogóle. Jeśli uczeń otrzymał tylko jedną roczną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przysługuje mu prawo do egzaminu poprawkowego. Jeśli uczeń nie otrzyma pozytywnej oceny w terminie poprawkowym, nie uzyska świadectwa ukończenia szkoły średniej i będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę dopiero w takim przypadku. Uwaga: termin egzaminu poprawkowego może uniemożliwić podejście do matury jeszcze w danym roku szkolnym.
Odwołanie od oceny: to szansa poprawy oceny niedostatecznej tylnymi drzwiami, aby zostać dopuszczonym do matury
Uczeń, który uważa, że ocena końcowa z danego przedmiotu jest niesprawiedliwa, nie jest bezbronny. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a zastrzeżenia muszą dotyczyć niezgodności z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole. Jeśli dyrektor uzna zastrzeżenia za zasadne, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości z danego przedmiotu - wynik sprawdzianu stanowi podstawę do wystawienia ostatecznej oceny rocznej.
Powyższa ścieżka to alternatywa dla egzaminu poprawkowego, która jest szybsza i umożliwi przystąpienie do matury jeszcze w tym samym roku kalendarzowym. Termin jednak jest krótki i trzeba działać szybko po wystawieniu ocen.
Podsumowanie - kiedy nie podejdziesz do matury 2026?
Podsumowując, do egzaminu maturalnego w 2026 r. nie przystąpisz, jeśli:
- Nie ukończysz szkoły - otrzymasz ocenę niedostateczną z choćby jednego przedmiotu obowiązkowego w klasie maturalnej.
- Nie zostaniesz sklasyfikowany - zbyt niska frekwencja (poniżej 50%) uniemożliwi wystawienie oceny.
- Nie złożysz deklaracji maturalnej - termin upłynął 9 lutego 2026 r.
Jeśli jesteś uczniem klasy maturalnej - zadbaj o oceny, pilnuj frekwencji i upewnij się, że deklaracja została złożona na czas. To trzy filary, bez których matura 2026 pozostanie tylko marzeniem.
Źródło: CKE
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 881 ze zm.)
