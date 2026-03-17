Twoje dziecko może nie być dopuszczone do matury - i nie chodzi o oceny. Oto pułapka, o której nikt nie mówi

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.

Kto w ogóle może przystąpić do matury w 2026 roku?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty egzamin maturalny jest egzaminem przeprowadzanym dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. W praktyce oznacza to, że do matury ma prawo podejść każdy, kto otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej - w tym liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia.

Deklarację składa uczeń ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2026 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, oraz absolwent liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje.

Ocena niedostateczna - główna przyczyna niedopuszczenia

Uczeń ostatniej klasy szkoły średniej nie będzie dopuszczony do matury w takim, dość oczywistym, przypadku - jeśli nie uzyska świadectwa ukończenia szkoły średniej w danym roku szkolnym. A kiedy tego świadectwa nie otrzyma? Aby szkołę ukończyć, nie można w klasie programowo najwyższej uzyskać żadnej oceny niedostatecznej - trzeba uzyskać wyłącznie pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, zgodnie z art. 44q ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

Ważne Mówiąc wprost: uzyskanie co najmniej jednej rocznej oceny niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej jest bezpośrednią przyczyną nieotrzymania świadectwa ukończenia szkoły, co oznacza, że uczeń nie kończy szkoły i w konsekwencji nie może podejść do matury w maju.

Brak klasyfikacji - pogromca maturalnych planów, gdy za dużo wagarowałeś

Nie tylko jedynka na koniec roku stanowi problem. Brak klasyfikacji to kolejna sytuacja, która uniemożliwia ukończenie szkoły - dochodzi do niej, gdy frekwencja ucznia na danych zajęciach edukacyjnych spadnie poniżej 50% i w związku z tym nie ma podstaw do wystawienia oceny. Brak klasyfikacji jest równoznaczny z nieukończeniem szkoły, co automatycznie wyklucza możliwość przystąpienia do matury.

Ważne Egzamin klasyfikacyjny to szansa na uzyskanie oceny z przedmiotu, z którego uczeń nie został sklasyfikowany. Przysługuje on zawsze uczniowi, który był nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Ale już w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej - na taki egzamin musi wyrazić zgodę rada pedagogiczna.

Deklaracja maturalna - to tylko formalność, ale bez niej też nie podejdziesz do egzaminu maturalnego 2026

Nawet jeśli uczeń ma świetne oceny i ukończy szkołę bez żadnych problemów, wciąż może nie przystąpić do matury. Dlaczego? Deklaracja maturalna to obowiązkowy dokument dla wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju 2026 roku.

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, do 9 lutego 2026 r. musiał złożyć deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Termin ten jest co do zasady nieprzekraczalny i tylko wyjątkowo można usprawiedliwić jego niezachowanie, składając po terminie deklarację oraz wniosek o przywrócenie terminu, powołując się na rzeczywiste obiektywne i nagłe przeszkody w jego zachowaniu oraz dokumentując je należycie (np. nagłe zachorowanie z zaświadczeniem od lekarza).

Konsekwencje dla zapominalskich? Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które nie złożą deklaracji maturalnej w terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego. Brak jej złożenia skutkuje automatycznym wykluczeniem z listy zdających. Deklarację można składać w formie papierowej albo elektronicznej.

Czy nauczyciel może nie dopuścić do matury 2026?

Wokół tematu dopuszczania do matury narosło wiele mitów. Nauczyciel nie ma kompetencji, by zablokować uczniowi samą maturę - ma natomiast realny wpływ na to, czy uczeń zostanie sklasyfikowany i otrzyma ocenę pozytywną na koniec roku, a to już jest warunek dopuszczenia do egzaminu.

Z prawnego punktu widzenia wygląda to tak: nauczyciele wystawiają oceny klasyfikacyjne i wnioskują o sklasyfikowanie lub niesklasyfikowanie, rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji, a dyrektor szkoły stwierdza ukończenie szkoły i zgłasza ucznia do egzaminu maturalnego do OKE/CKE - albo brak ukończenia w przypadku braku oceny pozytywnej lub niesklasyfikowania choćby z jednego przedmiotu .

Ważne Co ważne - zachowanie nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do matury, ponieważ nie jest oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. Uczeń może mieć ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, jednak wciąż ma prawo do zdawania egzaminu dojrzałości, o ile uzyskał pozytywne oceny z obowiązkowych przedmiotów.

Egzamin poprawkowy to ostatnia deska ratunku, aby nie powtarzać klasy, ale i tak może być już za późno na maturę w tym roku

Otrzymanie jedynki na koniec roku nie musi oznaczać końca szans na maturę w ogóle. Jeśli uczeń otrzymał tylko jedną roczną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przysługuje mu prawo do egzaminu poprawkowego. Jeśli uczeń nie otrzyma pozytywnej oceny w terminie poprawkowym, nie uzyska świadectwa ukończenia szkoły średniej i będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę dopiero w takim przypadku. Uwaga: termin egzaminu poprawkowego może uniemożliwić podejście do matury jeszcze w danym roku szkolnym.

Odwołanie od oceny: to szansa poprawy oceny niedostatecznej tylnymi drzwiami, aby zostać dopuszczonym do matury

Uczeń, który uważa, że ocena końcowa z danego przedmiotu jest niesprawiedliwa, nie jest bezbronny. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a zastrzeżenia muszą dotyczyć niezgodności z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole. Jeśli dyrektor uzna zastrzeżenia za zasadne, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości z danego przedmiotu - wynik sprawdzianu stanowi podstawę do wystawienia ostatecznej oceny rocznej.

Powyższa ścieżka to alternatywa dla egzaminu poprawkowego, która jest szybsza i umożliwi przystąpienie do matury jeszcze w tym samym roku kalendarzowym. Termin jednak jest krótki i trzeba działać szybko po wystawieniu ocen.

Podsumowanie - kiedy nie podejdziesz do matury 2026?

Podsumowując, do egzaminu maturalnego w 2026 r. nie przystąpisz, jeśli:

Nie ukończysz szkoły - otrzymasz ocenę niedostateczną z choćby jednego przedmiotu obowiązkowego w klasie maturalnej. Nie zostaniesz sklasyfikowany - zbyt niska frekwencja (poniżej 50%) uniemożliwi wystawienie oceny. Nie złożysz deklaracji maturalnej - termin upłynął 9 lutego 2026 r.

Jeśli jesteś uczniem klasy maturalnej - zadbaj o oceny, pilnuj frekwencji i upewnij się, że deklaracja została złożona na czas. To trzy filary, bez których matura 2026 pozostanie tylko marzeniem.

Źródło: CKE