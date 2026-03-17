Strona główna » Edukacja » Matura » Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy

Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy

17 marca 2026, 12:02
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
niedopuszczenie do matury, matura 2026, deklaracja maturalna, ocena niedostateczna, brak klasyfikacji, dopuszczenie do egzaminu maturalnego, klasa maturalna, ukończenie szkoły
Twoje dziecko może nie być dopuszczone do matury - i nie chodzi o oceny. Oto pułapka, o której nikt nie mówi
Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.

Kto w ogóle może przystąpić do matury w 2026 roku?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty egzamin maturalny jest egzaminem przeprowadzanym dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. W praktyce oznacza to, że do matury ma prawo podejść każdy, kto otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej - w tym liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia.

Deklarację składa uczeń ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2026 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, oraz absolwent liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje.

Ocena niedostateczna - główna przyczyna niedopuszczenia

Uczeń ostatniej klasy szkoły średniej nie będzie dopuszczony do matury w takim, dość oczywistym, przypadku - jeśli nie uzyska świadectwa ukończenia szkoły średniej w danym roku szkolnym. A kiedy tego świadectwa nie otrzyma? Aby szkołę ukończyć, nie można w klasie programowo najwyższej uzyskać żadnej oceny niedostatecznej - trzeba uzyskać wyłącznie pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, zgodnie z art. 44q ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

Ważne

Mówiąc wprost: uzyskanie co najmniej jednej rocznej oceny niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej jest bezpośrednią przyczyną nieotrzymania świadectwa ukończenia szkoły, co oznacza, że uczeń nie kończy szkoły i w konsekwencji nie może podejść do matury w maju.

Brak klasyfikacji - pogromca maturalnych planów, gdy za dużo wagarowałeś

Nie tylko jedynka na koniec roku stanowi problem. Brak klasyfikacji to kolejna sytuacja, która uniemożliwia ukończenie szkoły - dochodzi do niej, gdy frekwencja ucznia na danych zajęciach edukacyjnych spadnie poniżej 50% i w związku z tym nie ma podstaw do wystawienia oceny. Brak klasyfikacji jest równoznaczny z nieukończeniem szkoły, co automatycznie wyklucza możliwość przystąpienia do matury.

Ważne

Egzamin klasyfikacyjny to szansa na uzyskanie oceny z przedmiotu, z którego uczeń nie został sklasyfikowany. Przysługuje on zawsze uczniowi, który był nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Ale już w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej - na taki egzamin musi wyrazić zgodę rada pedagogiczna.

Deklaracja maturalna - to tylko formalność, ale bez niej też nie podejdziesz do egzaminu maturalnego 2026

Nawet jeśli uczeń ma świetne oceny i ukończy szkołę bez żadnych problemów, wciąż może nie przystąpić do matury. Dlaczego? Deklaracja maturalna to obowiązkowy dokument dla wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju 2026 roku.

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, do 9 lutego 2026 r. musiał złożyć deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Termin ten jest co do zasady nieprzekraczalny i tylko wyjątkowo można usprawiedliwić jego niezachowanie, składając po terminie deklarację oraz wniosek o przywrócenie terminu, powołując się na rzeczywiste obiektywne i nagłe przeszkody w jego zachowaniu oraz dokumentując je należycie (np. nagłe zachorowanie z zaświadczeniem od lekarza).

Konsekwencje dla zapominalskich? Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które nie złożą deklaracji maturalnej w terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego. Brak jej złożenia skutkuje automatycznym wykluczeniem z listy zdających. Deklarację można składać w formie papierowej albo elektronicznej.

Czy nauczyciel może nie dopuścić do matury 2026?

Wokół tematu dopuszczania do matury narosło wiele mitów. Nauczyciel nie ma kompetencji, by zablokować uczniowi samą maturę - ma natomiast realny wpływ na to, czy uczeń zostanie sklasyfikowany i otrzyma ocenę pozytywną na koniec roku, a to już jest warunek dopuszczenia do egzaminu.

Z prawnego punktu widzenia wygląda to tak: nauczyciele wystawiają oceny klasyfikacyjne i wnioskują o sklasyfikowanie lub niesklasyfikowanie, rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji, a dyrektor szkoły stwierdza ukończenie szkoły i zgłasza ucznia do egzaminu maturalnego do OKE/CKE - albo brak ukończenia w przypadku braku oceny pozytywnej lub niesklasyfikowania choćby z jednego przedmiotu .

Ważne

Co ważne - zachowanie nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do matury, ponieważ nie jest oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. Uczeń może mieć ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, jednak wciąż ma prawo do zdawania egzaminu dojrzałości, o ile uzyskał pozytywne oceny z obowiązkowych przedmiotów.

Egzamin poprawkowy to ostatnia deska ratunku, aby nie powtarzać klasy, ale i tak może być już za późno na maturę w tym roku

Otrzymanie jedynki na koniec roku nie musi oznaczać końca szans na maturę w ogóle. Jeśli uczeń otrzymał tylko jedną roczną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przysługuje mu prawo do egzaminu poprawkowego. Jeśli uczeń nie otrzyma pozytywnej oceny w terminie poprawkowym, nie uzyska świadectwa ukończenia szkoły średniej i będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę dopiero w takim przypadku. Uwaga: termin egzaminu poprawkowego może uniemożliwić podejście do matury jeszcze w danym roku szkolnym.

Odwołanie od oceny: to szansa poprawy oceny niedostatecznej tylnymi drzwiami, aby zostać dopuszczonym do matury

Uczeń, który uważa, że ocena końcowa z danego przedmiotu jest niesprawiedliwa, nie jest bezbronny. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a zastrzeżenia muszą dotyczyć niezgodności z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole. Jeśli dyrektor uzna zastrzeżenia za zasadne, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości z danego przedmiotu - wynik sprawdzianu stanowi podstawę do wystawienia ostatecznej oceny rocznej.

Powyższa ścieżka to alternatywa dla egzaminu poprawkowego, która jest szybsza i umożliwi przystąpienie do matury jeszcze w tym samym roku kalendarzowym. Termin jednak jest krótki i trzeba działać szybko po wystawieniu ocen.

Podsumowanie - kiedy nie podejdziesz do matury 2026?

Podsumowując, do egzaminu maturalnego w 2026 r. nie przystąpisz, jeśli:

  1. Nie ukończysz szkoły - otrzymasz ocenę niedostateczną z choćby jednego przedmiotu obowiązkowego w klasie maturalnej.
  2. Nie zostaniesz sklasyfikowany - zbyt niska frekwencja (poniżej 50%) uniemożliwi wystawienie oceny.
  3. Nie złożysz deklaracji maturalnej - termin upłynął 9 lutego 2026 r.

Jeśli jesteś uczniem klasy maturalnej - zadbaj o oceny, pilnuj frekwencji i upewnij się, że deklaracja została złożona na czas. To trzy filary, bez których matura 2026 pozostanie tylko marzeniem.

Źródło: CKE

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 881 ze zm.)

Edukacja
Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
16 mar 2026

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów już 24 kwietnia 2026 r. Kiedy w 2026 r. jest matura? Pierwsze egzaminy maturalne zaczynają się po majówce. Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE.
Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
16 mar 2026

Finansowanie oświaty w Polsce wymaga głębokiej przebudowy – uważają eksperci i samorządowcy. Podczas debaty na Krajowym Kongresie Forum Skarbników wskazywano, że obecny system nie odpowiada na zmiany demograficzne, a brak jasnych standardów powoduje spory między państwem a samorządami.
Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
13 mar 2026

Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.

REKLAMA

Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
13 mar 2026

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.
UE stawia na młodych: 200 szkół dostaje miliony na pomoc rówieśniczą
13 mar 2026

Program wsparcia rówieśniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, finansowany z funduszy europejskich kwotą ponad 41 mln zł, jest obecnie realizowany pilotażowo w 200 szkołach w Polsce – poinformowała w Katowicach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
13 mar 2026

Do ustalenia prawa do dodatku wiejskiego gmina powinna uwzględnić aktualne dane GUS dotyczące liczby mieszkańców. Podstawą roszczenia pracownika o wypłatę tego dodatku jest art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.
Nauczyciele, dyrektorzy i rodzice: szykujcie się na poważne zmiany od września 2026 r. - wejdzie nowa podstawa programowa
16 mar 2026

Minister Barbara Nowacka podpisała dwa kluczowe rozporządzenia zmieniające podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania. Od września 2026 r. pojawią się m.in. nowe przedmioty, tydzień projektowy i ograniczenie ekranów w przedszkolach. Oto najważniejsze zmiany dla nauczycieli i dyrektorów. Bo reforma szkolnictwa trwa nieustannie.

REKLAMA

Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
13 mar 2026

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac
13 mar 2026

Czy zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu i będzie to już w kwietniu tego roku.
