Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.

Rola prezydenta w podpisaniu ustawy

- Jeśli Karol Nawrocki podpisze ustawę, weszłaby ona w życie w czerwcu, choć większość przepisów dopiero w kolejnych terminach - oświadczył w rozmowie z „DGP” Dyrektor Departamentu Komunikacji (DK) w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przewodniczący Zespołu ds. Praw i Obowiązków Ucznia przy Ministrze Edukacji, Kacper Lawera.

Jak dodaje, „w przypadku braku podpisu prezydenta resort przeanalizuje uzasadnienie decyzji”. - Gdyby zastrzeżenia dotyczyły jedynie części regulacji, argumenty głowy państwa mogłyby stać się podstawą uwzględnienia ich w ewentualnym kolejnym projekcie ustawy - ocenia Lawera.

Współpraca ministerstwa z doradcami i Radą Młodzieży

Przewodniczący Zespołu ds. Praw i Obowiązków Ucznia przy ME informuje w rozmowie z dziennikiem, że „ministerstwo będzie na etapie prac sejmowych utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP oraz doradcami prezydenta, by wyjaśniać ewentualne wątpliwości i – w miarę możliwości – ograniczyć ryzyko weta bez istotnej zmiany założeń ustawy”.

Lawera dopytywany przez „DGP” o czas na wdrożenie zmian odpowiedział, że „placówki będą mogły dokonać przeglądu i aktualizacji statutów szkolnych do 31 października 2026 r. a szkoły i dyrektorzy otrzymają od MEN pełną informację o zmianach”.