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Więcej danych, więcej kontroli. Zmiany w karcie na wypoczynek dzieci

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29 czerwca 2026, 09:11
Więcej danych, więcej kontroli. Zmiany w karcie na wypoczynek dzieci
Więcej danych, więcej kontroli. Zmiany w karcie na wypoczynek dzieci
Shutterstock

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Od 6 czerwca 2026 r. obowiązuje nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy kolonii, półkolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, a także rodzice mają obowiązek posługiwać się tym nowym wzorem, chyba że karty zostały wydane do wypełnienia do 5 czerwca.

Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określono w załączniku do nowelizacji rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, podpisanej 27 maja 2026 r. przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką.

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Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Karta kwalifikacyjna to dokument, który musi wypełnić każdy rodzic lub opiekun prawny przed wyjazdem dziecka na kolonie, półkolonie czy obóz.

Karta składa się z trzech stron, zawiera sześć obszarów do wypełnienia. Dwa z nich wypełnia i podpisuje rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczestnik. Należy je dokładnie wypełnić. Chodzi o niezbędne dla organizatora wypoczynku informacje o uczestniku. Należy podać m.in. informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika. Konieczne jest też podanie numeru PESEL uczestnika w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Podanie szczegółowych informacji o zdrowotnej sytuacji dziecka zobowiązuje organizatora do udzielenia mu potrzebnego wsparcia, w szczególności w sytuacji konieczności przyjmowania leków.

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W karcie rodzice powinni też podać informacje jak kontaktować się z nimi w razie potrzeby.

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Rola informacji medycznych w organizacji wypoczynku

W nowym wzorze karty rozszerzono zakres przykładowych danych o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika jakie należy podać. Chodzi o takie informacje jak: uczulenie na leki, pyłki, pokarmy, jad owadów, choroba lokomocyjna, lista przyjmowanych na stałe leków i ich dawek, choroby przewlekłe, noszenie aparatu ortodontycznego, okularów lub soczewek, dieta niskokaloryczna, wegetarianizm, problemy z wyrażaniem emocji, problemy z funkcjonowaniem w grupie, lęk wysokości, hydrofobia.

W nowelizacji zawarto przepis przejściowy, pozwalający zachować ważność w czasie wakacji w 2026 r. kart kwalifikacyjnych zgodnych z wcześniejszym wzorem, jeżeli zostały przekazane przez organizatora wypoczynku rodzicom uczestników albo pełnoletnim uczestnikom przed dniem wejścia w życie nowelizacji, czyli do 5 czerwca 2026 r.

Nowy wzór karty jest dostępny w Dzienniku Ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2026/704.

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Źródło: PAP
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