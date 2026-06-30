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Cyfrowa rewolucja na uczelniach. Dyplomy już w mObywatelu

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30 czerwca 2026, 13:03
oprac. Łucja Orzeł
Cyfrowa rewolucja na uczelniach. Dyplomy już w mObywatelu
Cyfrowa rewolucja na uczelniach. Dyplomy już w mObywatelu
shutterstock
Shutterstock

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Od wtorku polskie uczelnie mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Dyplomy będą dostępne w aplikacji mObywatel. Od 1 stycznia 2027 roku ta forma dokumentów stanie się obowiązkowa - ogłosili przedstawiciele resortu nauki i cyfryzacji oraz OPI-PIB.

- Wierzę, że zrobiliśmy wszystko, żeby ta rewolucyjna – nie bójmy się używać mocnych słów – zmiana przebiegała sprawnie i bezboleśnie – powiedział minister nauki Marcin Kulasek.

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Dyplomy cyfrowe na uczelniach – co się zmienia?

Rozwiązanie obejmie wyłącznie nowych absolwentów, którzy dopiero ukończą studia. Cyfryzacja nie dotyczy dokumentów, które już znajdują się w obiegu. Elektroniczne wersje będą dotyczyły dyplomów ukończenia studiów, suplementów, dyplomów doktorskich, habilitacyjnych oraz odpisów tych dokumentów.

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polskie uczelnie wydają rocznie ponad 300 tysięcy dyplomów. Uwzględniając suplementy i odpisy, liczba generowanych co roku dokumentów wynosi około 600 tysięcy. Wdrażany system ma ułatwić procedury administracyjne i zabezpieczyć dokumenty przed podrabianiem.

- Wszystko to pozwala na potwierdzanie elektronicznie wykształcenia, jakie posiadamy, czyli będzie też minimalizowało możliwość fałszerstwa dyplomów. Dyplom potwierdzony będzie mógł być przez pracodawcę, ale również pozwoli zapisać się na kolejny poziom studiów – z pierwszego na drugi – powiedziała wiceministra nauki Maria Mrówczyńska.

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Sprawdź

Jak sprawdzić dyplom w mObywatelu i systemie RDE?

Wydawanie cyfrowych dokumentów jest możliwe dzięki uruchomieniu Repozytorium Dyplomów Elektronicznych (RDE), które jest częścią systemu POL-on. Dzięki niemu można wydawać, pobierać, weryfikować i archiwizować cyfrowe dyplomy.

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Uczelnie otrzymały możliwość wprowadzania danych bezpośrednio przez stronę internetową lub poprzez integrację własnych systemów z repozytorium Ośrodka Przetwarzania Informacji - PIB (OPI-PIB). Nowe rozwiązanie ma m.in. zapobiegać błędom w nazwiskach czy numerach PESEL.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wskazał, że aby cyfrowy dyplom pojawił się w aplikacji mObywatel, użytkownik musi go dodać jako nowy dokument. Taka możliwość pojawi się niemal od razu, kiedy dyplom zostanie zarejestrowany w centralnym repozytorium.

- Środowisko akademickie wielokrotnie postulowało cyfryzację dyplomów jako jeden z priorytetowych celów, ponieważ ich papierowa forma była realną barierą w procesie pełnej cyfryzacji na polskich uczelniach. Brak cyfrowego dyplomu powodował, że nie można było w pełni stworzyć tak zwanej elektronicznej teczki studenta. Więc dzisiaj znosimy tę barierę – powiedział Marek Michajłowicz z OPI-PIB.

Dostęp do dyplomu gwarantowany jest nie tylko poprzez aplikację mObywatel, ale również za pośrednictwem strony internetowej https://dyplomy.nauka.gov.pl/. Serwis ten pozwala również pracodawcom na weryfikację autentyczności dokumentu - w tym celu będzie trzeba podać identyfikator dokumentu udostępniony przez posiadacza dyplomu. Nowe rozwiązanie powstało dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji-PIB.

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Źródło: PAP
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