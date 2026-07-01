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Rekrutacja do szkół średnich – w lipcu stres zamiast odpoczynku dla ósmoklasistów

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01 lipca 2026, 13:06
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Rekrutacja do szkół średnich – w lipcu stres zamiast odpoczynku dla ósmoklasistów
Rekrutacja do szkół średnich – w lipcu stres zamiast odpoczynku dla ósmoklasistów
Shutterstock

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Za dwa dni uczniowie oraz ich rodzice będą mogli poznać wyniki egzaminów ósmoklasisty. W niektórych województwach wybór szkoły był możliwy aż do ostatniego dnia roku szkolnego – teraz czas na dostarczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz informacji o uzyskanych wynikach procentowych z poszczególnych przedmiotów. Co będzie się działo w lipcu?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zazwyczaj na zakończeniu roku szkolnego uczniowie otrzymują login i hasło do systemu, gdzie po zalogowaniu będzie możliwe sprawdzenie wyniku egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wyniki pojawią się w systemie w dniu 3 lipca 2026 roku w godzinach przedpołudniowych. Tego samego dnia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymują w szkole – najczęściej klasy umawiają się wychowawcą na określoną godzinę, a nauczyciel przekazuje dokument za pokwitowaniem. Uzyskane wyniki są już wprowadzone do systemu i przeliczane na punkty na potrzeby rekrutacji w zależności od przedmiotu (język polski i matematyka mnożnik punktów procentowych 0,35, język obcy – 0,30). Uczeń i jego rodzice mają możliwość sprawdzenia liczby przyznanych przez system punktów w ramach rekrutacji.

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Dostarczenie dokumentów do szkoły średniej pierwszego wyboru

Od 3 do 7 lipca 2026 roku uczniowie mają obowiązek złożenia kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły średniej pierwszego wyboru. Należy pamiętać, że 3 lipca to piątek i jest to dzień odbioru zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, pozostaną więc jedynie dwa pełne dni robocze – poniedziałek i wtorek na wizytę w wymarzonej szkole.

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Wyniki naboru

Około połowy lipca w systemie elektronicznym gdzie dokonywało się rejestracji można sprawdzić, do której szkoły i klasy uczeń się dostał mając na uwadze wskazane preferencje. Trzeba pamiętać, że na możliwość dostania się do konkretnego oddziału wpływa nie tylko suma punktów za świadectwo i egzamin ósmoklasisty, ale i ogólny poziom egzaminu, wyniki innych zdających oraz zainteresowane klasą w danym roku. Tym samym ósmoklasista, który mając taki sam albo nawet lepszy wynik umożliwiający dostanie się na wymarzony profil w zeszłym roku szkolnym, w tym może nie osiągnąć sukcesu.

Należy wszakże pamiętać, iż aby szkoła średnia mogła stworzyć listy przyjętych niezbędna jest złożenia w szkole potwierdzenie woli przyjęcia na co ósmoklasista będzie miał kilka dni. Następnego dnia, co w praktyce ma miejsce koło 20 lipca komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości – zazwyczaj poprzez wywieszenie w ten sposób, aby była możliwość zapoznania się z informacjami z zewnątrz - listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych. Ta czynność stanowi zakończenie pierwszego naboru kandydatów.

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Źródło: INFOR
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