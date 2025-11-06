REKLAMA

Reforma26 „Kompas Jutra": w szkołach nowa podstawa programowa, moduły tematyczne i nauczanie przez doświadczenie

Reforma26 „Kompas Jutra”: w szkołach nowa podstawa programowa, moduły tematyczne i nauczanie przez doświadczenie

06 listopada 2025, 12:41
[Data aktualizacji 06 listopada 2025, 12:46]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
sejm projekt ustawy reforma edukacji 2026 Kompas Jutra nowa podstawa programowa edukacja 2025 prawo oświatowe szkoła przyszłości reforma oświaty edukacja
Reforma26 „Kompas Jutra”: w szkołach nowa podstawa programowa, moduły tematyczne i nauczanie przez doświadczenie
sejm.gov.pl

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, stanowiącego fundament Reformy26 „Kompas Jutra”. To największa od lat zmiana w systemie edukacji, której celem jest dostosowanie nauczania do wyzwań XXI wieku. Reforma, opracowana przez zespół ekspertów i nauczycieli praktyków pod kierunkiem Instytutu Badań Edukacyjnych, ma wprowadzić nowoczesną podstawę programową, nauczanie modułowe oraz aktywne metody uczenia się oparte na doświadczeniu.

Reforma26 „Kompas Jutra”. Dlaczego polska szkoła potrzebuje zmian

Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że dotychczasowy model nauczania nie rozwija w wystarczającym stopniu kompetencji kluczowych. Z badań międzynarodowych – PISA, PIRLS, TIMSS i TALIS – wynika, że choć polscy uczniowie osiągają dobre wyniki poznawcze, brakuje im praktycznych umiejętności i motywacji do nauki.

Wiceminister Katarzyna Lubnauer podczas sejmowej debaty podkreśliła, że „polscy uczniowie często nie widzą sensu chodzenia do szkoły”, a nowa reforma ma to zmienić, łącząc wiedzę z praktyką i doświadczeniem.

Reforma26 „Kompas Jutra” to długofalowa wizja nowoczesnej edukacji, która ma łączyć naukę z praktyką, technologią i współpracą. Pierwsze efekty uczniowie i nauczyciele odczują już w roku szkolnym 2026/2027.

Nowa podstawa programowa i przedmioty

Wiceminister Katarzyna Lubnauer podkreśliła w Sejmie, że reforma realnie zaczyna się 1 września 2026 roku, kiedy do szkół mają wejść podstawy programowe oraz ramowe plany nauczania według zmian Reformy26 "Kompas Jutra". Jednak pierwsze zmiany weszły w życie już 1 września 2025 roku. Uczniowie poznali dwa nowe przedmioty – edukację zdrowotną i edukację obywatelską. Zmieniona została również podstawa programowa wychowania fizycznego, kładąca nacisk na zdrowie, aktywność i dobrostan.

Od 2026 roku nowa podstawa obejmie przedszkola oraz klasy I i IV szkół podstawowych, a w kolejnych latach – następne roczniki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Reforma edukacji - moduły tematyczne i łączenie przedmiotów

Jednym z filarów reformy są moduły tematyczne, które integrują różne przedmioty wokół wspólnych zagadnień. W podstawie programowej zaplanowano sześć takich modułów:

  • bezpieczeństwo i obrona,
  • edukacja medialna,
  • filozoficzny,
  • ekonomiczno-finansowy,
  • klimatyczny,
  • kultura.

W klasach IV–VI zostaną połączone przedmioty przyrodnicze – biologia, geografia, chemia i fizyka – w jeden blok interdyscyplinarny, wzorowany na zachodnim modelu „science”. Celem jest rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i rozumienia procesów, a nie tylko zapamiętywania faktów.

Uczenie się przez działanie i tydzień projektowy

„Kompas Jutra” wprowadza nauczanie oparte na doświadczeniach edukacyjnych. W przedszkolu dzieci będą prowadzić dzienniki obserwacji przyrody, w młodszych klasach opracują plany podróży po regionie, a starsi uczniowie przygotują podcasty, teledyski czy wywiady historyczne.

Nowością będzie także tydzień projektowy, który od 2026 roku szkoły będą mogły wprowadzać fakultatywnie, a od 2027 – obowiązkowo. Uczniowie w zespołach międzyklasowych będą realizować projekty łączące wiedzę z wielu dziedzin, np. tworzyć spektakle, makiety wydarzeń historycznych czy inicjatywy społeczne.

Nowe ocenianie, cyfryzacja i wsparcie psychologiczne

Zmiany obejmą także system oceniania – oprócz stopnia cyfrowego uczniowie otrzymają rozszerzoną informację zwrotną o postępach w nauce.

W ramach cyfryzacji szkół powstanie 12 tys. pracowni AI, 4 tys. laboratoriów STEM, a do uczniów trafi 735 tys. laptopów i tabletów. Egzaminy ósmoklasisty i maturalny zostaną w pełni ucyfrowione do 2031 roku, co ma zapewnić większą porównywalność wyników i ograniczyć błędy w ocenianiu.

Nowe przepisy przewidują również wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w rozporządzeniach ma zostać określony minimalny wymiar godzin wsparcia dla uczniów.

Ważne

Harmonogram wdrażania zmian

  • Wrzesień 2025: nowe przedmioty (edukacja zdrowotna i obywatelska), nowa podstawa wychowania fizycznego.
  • Wrzesień 2026: nowa podstawa w przedszkolach i klasach I i IV szkoły podstawowej, nowe podręczniki, fakultatywny tydzień projektowy.
  • Wrzesień 2027: nowa podstawa w szkołach ponadpodstawowych, tydzień projektowy obowiązkowy.
  • 2031–2032: nowe egzaminy ósmoklasisty i maturalne w technikach.

Nowe definicje w prawie oświatowym

Projekt ustawy wprowadza do Prawa oświatowego m.in. definicje „efektów uczenia się”, „doświadczenia edukacyjnego” oraz „tygodnia projektowego”. Zmiany obejmą także zasady oceniania, arkusz organizacyjny szkół, przepisy dotyczące podręczników i funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW).

Powiązane
RPO apeluje o włączenie do podstawy programowej treści związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. Czy uczniowie chcą edukacji antydyskryminacyjnej?
RPO apeluje o włączenie do podstawy programowej treści związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. Czy uczniowie chcą edukacji antydyskryminacyjnej?
Fundacja ORLEN rusza z nowym programem „Moc odpowiedzialności”. Granty do 30 tys. zł na edukację obywatelską młodzieży
Fundacja ORLEN rusza z nowym programem „Moc odpowiedzialności”. Granty do 30 tys. zł na edukację obywatelską młodzieży
MEN zaostrza przepisy o wagarach. 25% nieusprawiedliwionych nieobecności wystarczy, by uczeń nie został sklasyfikowany
MEN zaostrza przepisy o wagarach. 25% nieusprawiedliwionych nieobecności wystarczy, by uczeń nie został sklasyfikowany
Źródło: INFOR
