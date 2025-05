Zasiłek losowy w 2025, 2026 i 2027 r. [1000 zł, ZMIANY]

Pomoc losowa dzieciom i uczniom

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projektach: uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025–2027.

REKLAMA

Autopromocja

"Występujące na terenie kraju w latach 2009–2024 niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia i powodzie, zwane dalej „żywiołem”, które spowodowały zniszczenia w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych oraz znaczne szkody materialne, a także możliwość wystąpienia takich zjawisk atmosferycznych w kolejnych latach, skutkują potrzebą podjęcia działań interwencyjnych ze strony państwa. Celem działań interwencyjnych ze strony państwa jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzin przez umożliwienie zakupu niezbędnego wyposażenia edukacyjnego oraz zapewnienie opieki, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i pomocy terapeutycznej z udziałem wyspecjalizowanej kadry przez organizowanie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych albo zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych skutkami wystąpienia żywiołu. Biorąc pod uwagę cykliczność pojawiania się żywiołu oraz jego skalę, konieczne staje się podjęcie działań o charakterze wyprzedzającym, które stworzą mechanizm pomocy dla określonej grupy odbiorców od chwili pojawienia się szkód oraz ich wstępnego zidentyfikowania przez jednostki pomocy społecznej lub samych poszkodowanych" - czytamy na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W porównaniu do wcześniejszych rozwiązań rząd proponuje kilka modyfikacji.

1000 zł zasiłku celowego 2025-2027

Zasiłek celowy wysokości 1000 zł (jednorazowo) będzie wypłacany na cele edukacyjne, w tym na zakup niezbędnego wyposażenia. Ma on umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego (plecaków, podręczników, stroju sportowego). Warunkiem otrzymania pomocy finansowej w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025–2027 będzie przyznanie zasiłku celowego bez względu na jego wysokość, a nie jak dotychczas – w wysokości do 6000 zł. Ponadto pomoc w tej formie nie będzie już udzielana dzieciom lub uczniom poszkodowanym w wyniku powodzi, którym przyznano zasiłek losowy na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Chodzi o to, aby uniknąć dublowania świadczeń.

Zajęcia opiekuńcze i terapeutyczne nie tylko z orzeczeniem

Grupa odbiorców pomocy w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych zostanie rozszerzona o uczniów klas IV i wyższych szkoły podstawowej oraz klas IV i wyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Będą to uczniowie, do których w poprzednich programach rządowych nie była skierowana pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo