Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » MEN: Pustoszejące szkoły mogą służyć rodzicom, seniorom i lokalnym społecznościom

MEN: Pustoszejące szkoły mogą służyć rodzicom, seniorom i lokalnym społecznościom

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 listopada 2025, 09:06
[Data aktualizacji 18 listopada 2025, 09:10]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
MEN: Pustoszejące szkoły mogą służyć rodzicom, seniorom i lokalnym społecznościom
Shutterstock

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje umożliwić gminom wykorzystanie infrastruktury szkół, które wyludniają się z powodu niżu demograficznego, na potrzeby lokalnych społeczności. Jak wyjaśnił, budynki oświatowe mogą zostać przeznaczone m.in. na wsparcie rodziców wracających na rynek pracy, a także na działania skierowane do seniorów czy rozwijanie różnych form aktywności obywatelskiej.

Samorządy decydują o likwidacji szkół, ale Gniewkowo nie podjęło uchwał

Odpowiedź wiceministra została udzielona w związku z interpelacją posła Bartosza Kownackiego dotyczącą planowanej likwidacji szkół wiejskich w gminie Gniewkowo. Poseł zwrócił uwagę, że według lokalnych planów zlikwidowane miałyby zostać wszystkie placówki poza miastem, z pozostawieniem jedynie szkół w Gniewkowie oraz jednej szkoły w miejscowości oddalonej o 15–20 kilometrów od części gminnych wsi. Jak podkreślił parlamentarzysta, takie rozwiązanie znacząco utrudniłoby dzieciom z terenów wiejskich dostęp do nauki w ich środowisku lokalnym i wiązałoby się z koniecznością codziennych, dalekich dojazdów.

Wiceminister Kiepura przypomniał, że decyzje o likwidacji szkół samorządowych należą do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Dodał, że rada miejska w Gniewkowie w ostatnich miesiącach nie podejmowała uchwał w sprawie likwidacji placówek.

Nowelizacja prawa oświatowego ma odpowiedzieć na niż demograficzny

Przedstawiciel resortu zwrócił również uwagę na przygotowaną nowelizację ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, która ma pomóc dostosować sieć szkół do postępującego niżu demograficznego.

Zgodnie z projektem, w budynkach szkół o zmniejszonej liczbie uczniów mogłyby być prowadzone inne formy działalności, takie jak wychowanie przedszkolne czy dzienna opieka nad dziećmi do lat trzech.

Szkolne budynki jako przestrzeń dla rodziców, seniorów i lokalnych inicjatyw

Jak zaznaczył Kiepura, szkoły – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uczniów – mogą również stać się miejscem realizacji polityki senioralnej, działań społecznych i obywatelskich. Projekt przewiduje także możliwość wykorzystania tych obiektów do celów kulturalnych czy związanych z ochroną zdrowia, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na proces kształcenia.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że takie rozwiązania mają ograniczyć konieczność likwidacji szkół podstawowych oraz lepiej odpowiadać na lokalne potrzeby edukacyjne i społeczne. Po zakończeniu uzgodnień i konsultacji społecznych projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Źródło: PAP
