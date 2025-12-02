REKLAMA

Zmiany w harmonogramie ferii zimowych 2026. MEN informuje o terminach

Zmiany w harmonogramie ferii zimowych 2026. MEN informuje o terminach

02 grudnia 2025, 08:30
Katarzyna Kania
Redaguje i tworzy treści o tematyce edukacyjnej oraz parentingowej, dbając o ich merytoryczną jakość i przystępność dla czytelnika.
Zmiany w harmonogramie ferii zimowych 2026. MEN informuje o terminach
Zmiany w harmonogramie ferii zimowych 2026. MEN informuje o terminach
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany w organizacji ferii zimowych 2026. Zamiast dotychczasowych czterech tur, uczniowie będą wypoczywać w trzech. Choć decyzja ma usprawnić ruch turystyczny i zmniejszyć korki, rodzice i branża turystyczna reagują z mieszanymi uczuciami. Resort Barbary Nowackiej tłumaczy, dlaczego zdecydowano się na korektę i jak ma ona wpłynąć na komfort zimowego wypoczynku.

Trzy tury zamiast czterech – na czym polega zmiana MEN

W listopadzie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że ferie zimowe w 2026 roku zostaną zorganizowane w trzech turach, a nie – jak dotąd – w czterech. Zmiana dotyczy całego kraju i ma na celu uporządkowanie kalendarza wypoczynku w taki sposób, by uniknąć tzw. „ferii na zakładkę”.

Według resortu, w poprzednich latach sytuacja, w której jedne województwa kończyły ferie, a inne je dopiero zaczynały, powodowała znaczne spiętrzenie ruchu turystycznego w weekendy. W efekcie dochodziło do korków na drogach, zatłoczonych stoków narciarskich i trudności z dostępnością noclegów.

MEN: zmiana nie skraca ferii, tylko je porządkuje

W oficjalnym komunikacie przesłanym do redakcji natemat.pl, rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca podkreśliła, że długość ferii zimowych pozostaje taka sama – łącznie sześć tygodni. Zmianie uległa jedynie liczba tur.

„Ferie dla poszczególnych województw rozłożone są w sposób równomierny, uwzględniając populację uczniów zamieszkujących dane regiony. W nowym systemie turnusy są od siebie wyraźnie oddzielone, by zapewnić płynniejszą wymianę turystów i mniejsze obciążenie w popularnych miejscowościach wypoczynkowych” – wyjaśnia Gorczyca.

Celem reformy ma być bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury turystycznej, uniknięcie weekendowych zatorów oraz równomierne obciążenie kurortów w górach i innych ośrodków wypoczynkowych.

Rodzice i branża turystyczna komentują: „Więcej ludzi, wyższe ceny”

Decyzja MEN spotkała się jednak z falą krytycznych komentarzy ze strony rodziców. W mediach społecznościowych pojawiły się obawy, że mniejsza liczba tur spowoduje, iż większa liczba rodzin będzie wypoczywać w tym samym czasie. To z kolei może wpłynąć na wzrost cen noclegów, karnetów narciarskich i atrakcji turystycznych.

Niektórzy przedstawiciele branży turystycznej podkreślają jednak, że zmiana może przynieść też pozytywne skutki – większą stabilność rezerwacji i łatwiejsze zarządzanie ruchem turystycznym. „Jeśli rozkład ferii rzeczywiście ograniczy korki i chaos w weekendy, może to poprawić doświadczenie turystów” – komentują hotelarze z regionów górskich.

Oficjalne terminy ferii zimowych 2026

Ministerstwo opublikowało również szczegółowy harmonogram ferii zimowych 2026. Zgodnie z nowymi zasadami uczniowie z poszczególnych województw odpoczną w następujących terminach:

I tura (19 stycznia – 1 lutego 2026)

  • województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

II tura (2 lutego – 15 lutego 2026)

  • województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

III tura (16 lutego – 1 marca 2026)

  • województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Resort zaznacza, że nowy podział został opracowany w oparciu o dane demograficzne i logistyczne, tak aby ferie przebiegały płynnie i bez spiętrzeń ruchu turystycznego.

Zmiana z myślą o komforcie i bezpieczeństwie

Nowy kalendarz ferii zimowych wprowadzony przez MEN to decyzja, która ma zminimalizować problemy związane z natężeniem ruchu turystycznego, korkami i przepełnionymi ośrodkami wypoczynkowymi. Choć część rodziców i turystów obawia się wzrostu cen i tłumów, resort edukacji zapewnia, że ferie nadal trwają tyle samo, a korekta ma służyć wszystkim – uczniom, rodzinom i branży turystycznej.

Ważne daty w roku szkolnym 2025/2026, o których musisz pamiętać

Oprócz ferii zimowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej podało również inne kluczowe daty, które warto zapisać w kalendarzu:

  • Zimowa przerwa świąteczna: 22 grudnia 2025 – 1 stycznia 2026
  • Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2–7 kwietnia 2026
  • Zakończenie roku dla maturzystów: 24 kwietnia 2026
  • Wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026
