REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » Symboliczne wynagrodzenia dla członków KKE to już przeszłość? Resort nauki proponuje podwyżki

Symboliczne wynagrodzenia dla członków KKE to już przeszłość? Resort nauki proponuje podwyżki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 17:00
Symboliczne wynagrodzenia dla członków KKE to już przeszłość? Resort nauki proponuje podwyżki
Symboliczne wynagrodzenia dla członków KKE to już przeszłość? Resort nauki proponuje podwyżki
Piotr Swat
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Resort nauki planuje od 1 kwietnia tego roku podwyższenie wynagrodzeń dla członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych. Od lat niezmieniane wynagrodzenia utrudniają nabór ekspertów do tych gremiów.

rozwiń >

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Zwiększenie stawek wynagrodzeń dla Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (lke) zakłada projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, opublikowany w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Obecne stawki i ich symboliczny charakter

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), obecne stawki wynagrodzeń – ustalone w 2015 r. i tylko nieznacznie zwaloryzowane w 2023 r. – mają obecnie „jedynie symboliczny charakter” i nie są adekwatne do poziomu inflacji. Stąd potrzeba urealnienia wynagrodzeń członków tych gremiów, „aby lepiej odzwierciedlały ich odpowiedzialność i stawiane im wymagania”.

„Dotychczasowe stawki wynagrodzeń znacznie odbiegają od wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom innych instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki” – podkreślono.

Proponowane podwyżki dla członków KKE i LKE

Resort proponuje, by za udział w posiedzeniu KKE wynagrodzenie przewodniczącego komisji wzrosło z 600 zł do 1500 zł, a pozostałych jej członków z 480 zł do 1000 zł. Z kolei za udział w posiedzeniu lke przewodniczący miałby dostawać 1000 zł (zamiast 480 zł), a pozostali członkowie tego gremium – 800 zł (poprzednio 350 zł).

REKLAMA

Szacowane wydatki po podwyżkach

Oszacowano, że po podwyżkach wydatki na wynagrodzenia członków KKE i lke wyniosą 2 mln zł rocznie, czyli prawie dwukrotnie więcej niż do tej pory (1,1 mln zł). Dodatkowo, jak napisano, „minister będzie na bieżąco monitorował, czy (…) wysokość wynagrodzeń jest adekwatna w stosunku do obciążenia pracą członków komisji, oraz czy nie uległa ona dewaluacji w stosunku do wskaźnika inflacji”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

MNiSW zwraca uwagę, że zasiadanie w komisjach, wydających zgody na prowadzenie doświadczeń naukowych i zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zwierząt, wymaga dużego nakładu pracy oraz wysokich i specjalistycznych kompetencji.

Wymagania i stres związany z członkostwem w komisjach

„Członkostwo w tych gremiach wiąże się również z dużym stresem związanym z potrzebą rozstrzygania dylematów etycznych co do dopuszczalności wykonywania często dotkliwych doświadczeń kończących się uśmierceniem wielu zwierząt w imię postępu naukowego” – zauważyli autorzy projektu.

Dodali, że na członków tych komisji wywierane są „skrajne i wykluczające się naciski” – z jednej strony środowiska naukowego, domagającego się możliwości prowadzenia badań z wykorzystaniem zwierząt, z drugiej organizacji ochrony zwierząt, walczących o zakaz testów i badań na zwierzętach.

Prawo oświatowe. Komentarz (PDF)
Autopromocja

Prawo oświatowe. Komentarz
ebook

Sprawdź

Problemy z naborem ekspertów i ryzyko dla badań naukowych

W OSR zaznaczono, że niskie wynagrodzenia przy wysokich wymaganiach – takich jak posiadanie stopnia naukowego oraz specjalistycznego doświadczenia – sprawiły, że w naborach uzupełniających do komisji „częstokroć nie zgłasza się żaden kandydat”. Zdaniem autorów projektu, może to zagrażać ciągłości badań naukowych z wykorzystaniem zwierząt.

Konsultacje społeczne projektu potrwają do 20 lutego. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2026 r. Członkowie KKE i lke dostaną zwiększone wynagrodzenia za udział w posiedzeniach tych gremiów, które odbędą się po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) jest niezależnym zespołem eksperckim, powołanym w 2015 roku na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Złożona z 15 ekspertów (naukowców i członków organizacji społecznych) komisja ma za zadanie formułować opinie w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych i opracowywać dobre praktyki w tej kwestii. KKE rozpatruje też odwołania od uchwał lokalnych komisji etycznych w sprawie udzielania zgód na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?
U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?
Pacjent może chodzić, ale niekoniecznie składać wyjaśnienia organowi podatkowemu. Ważny wyrok NSA
Pacjent może chodzić, ale niekoniecznie składać wyjaśnienia organowi podatkowemu. Ważny wyrok NSA
Pokolenie Z już tego nie kupuje: jesteśmy świadkami końca ery influencerów [Raport]
Pokolenie Z już tego nie kupuje: jesteśmy świadkami końca ery influencerów [Raport]
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Czy dane personalne nauczyciela są informacją publiczną?
09 lut 2026

WSA w Szczecinie: Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować, jakich przedmiotów uczy nauczyciel. Niejednoznaczna pozostaje kwestia udostępnienia danych personalnych, takich jak imię i nazwisko pracownika.
Symboliczne wynagrodzenia dla członków KKE to już przeszłość? Resort nauki proponuje podwyżki
09 lut 2026

Resort nauki planuje od 1 kwietnia tego roku podwyższenie wynagrodzeń dla członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych. Od lat niezmieniane wynagrodzenia utrudniają nabór ekspertów do tych gremiów.
Od 1 stycznia 2026 r. 4 pensje za 40 lat pracy. Nauczyciele z nową nagrodą, ale nie wszyscy
09 lut 2026

Na początku tego roku weszły w życie korzystne dla nauczycieli zasady przyznawania nagród jubileuszowych. Nie objęły one jednak wszystkich nauczycieli, ponieważ prawo nie zadziałało wstecz. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje kolejne zmiany?
To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, których od kilku tygodni się domagają
09 lut 2026

Od stycznia 2026 r. regulacje dotyczące nagród jubileuszowych dla nauczycieli zostały znowelizowane. Przewidziano nową nagrodę za 45 lat pracy i zmieniono stawkę za osiągnięcie stażu 40 lat. Jednak nie każdy pracownik może skorzystać z tego korzystnego rozwiązania.

REKLAMA

Bullying w polskich szkołach to problem. Aż 30 proc. dzieci pada ofiarą przemocy rówieśniczej
09 lut 2026

Codziennie w polskich szkołach jedno dziecko doświadcza wykluczenia, drwin czy zastraszania ze strony rówieśników. Z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że blisko 30% uczniów w wieku 11–15 lat przyznaje, że padło ofiarą przemocy rówieśniczej w badanym okresie. Dla młodych ludzi takie sytuacje zostawiają trwały ślad – emocjonalny, społeczny, a czasem także w funkcjonowaniu szkolnym.
Lubnauer o stwierdzeniu nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
08 lut 2026

Nadanie stopnia awansu zawodowego następuje w formie decyzji administracyjnej. Jeśli decyzja administracyjna (akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela) została wydana z rażącym naruszeniem prawa, to możliwe jest stwierdzenie jej nieważności.
Tych zmian w szkołach jednak nie będzie. MEN wycofało się z zapowiadanego zaostrzenia zasad
06 lut 2026

Resort edukacji wycofał się z zapowiadanego wcześniej zaostrzenia zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkołach. Na początku mówiło się o dezorganizacji pracy na lekcjach, jednak po konsultacjach z środowiskiem oświatowym okazało się, że to jednak nie jest istotny problem polskich szkół.
Strój nieobyczajny i ogólnie przyjęte normy społeczne. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi praw uczniów
06 lut 2026

Uczniowskie strój, makijaż i biżuteria od lat są przedmiotem dyskusji i sporów. Już niedługo ma się to zakończyć dzięki wprowadzeniu w obowiązujących przepisach odpowiednich zmian. Do czego dadzą uczniom prawo, a czego będą od nich wymagały?

REKLAMA

Przedszkola i żłobki pójdą pod nóż? Warszawa i inne miasta podejmują radykalne kroki
06 lut 2026

Warszawa już ogłosiła, że zamierza zlikwidować niektóre przedszkola, do podobnych decyzji przymierzają się także inne polskie miasta. Wszystkiemu „winna” jest demograficzna zapaść, w 2025 r. liczba urodzeń spadła o kolejne 14 tys. Informuje „Rzeczpospolita".

Poważne zmiany w szkolnictwie branżowym. Zostanie wprowadzona nauka nowych zawodów, ale niektóre zawody będą wykreślone
05 lut 2026

Od 1 września 2026 r. do systemu oświaty zostanie wprowadzona możliwość kształcenia w 11 nowych zawodach. Projektowane przepisy przewidują też wykreślenie niektórych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA