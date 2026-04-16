Strona główna » Edukacja » 83. rocznica powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. - film, wykład i spotkanie ze świadkami historii

83. rocznica powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. - film, wykład i spotkanie ze świadkami historii

16 kwietnia 2026, 11:30
Instytut Pileckiego zaprasza w niedzielę 19 kwietnia 2026 r. na upamiętnienie 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 r. Zaprezentowany będzie premierowo film dokumentalny "W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego", wykład dr Agnieszki Witkowskiej-Krych o języku, jakim o getcie opowiadali jego mieszkańcy. To również możliwość spotkania się ze świadkami historii. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

83. rocznica powstania w getcie warszawskim - darmowe wydarzenie

W niedzielę 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, Instytut Pileckiego zaprasza na wydarzenie poświęcone losom osób, które podjęły próbę opuszczenia „zamkniętego świata” i poszukiwania ratunku po drugiej stronie muru. Zaprezentowany zostanie premierowy dokument filmowy W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego. Widzowie będą mieli możliwość spotkania ze świadkami opisywanej historii, a także wysłuchania wykładu dr Agnieszki Witkowskiej-Krych o języku, jakim o getcie opowiadali jego mieszkańcy.

Miejsce: Instytut Pileckiego, ul. Sienna 82, Warszawa

Godzina: 17:00 Wstęp wolny

Program:

  1. Pokaz filmowy: W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego (z serii „Świadkowie Epoki”. Produkcja: Instytut Pileckiego 2026, czas trwania: ok. 30 min).
  2. Spotkanie: rozmowa z zaproszonymi gośćmi i świadkami historii: Krystyną Budnicką i Markiem Andrzejem Halterem.
  3. Wykład: dr Agnieszka Witkowska-Krych – „Miasto zamknięte w słowach, czyli o tym, jak inaczej określano getto warszawskie”

Film „W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego”

Premierowy pokaz filmu z dokumentalnego cyklu „Świadkowie Epoki” pt. „W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego” (reż. Małgorzata Grygiel, Michał Miziołek, prod. Instytut Pileckiego 2026, 30 min.) przybliża losy czworga bohaterów: Mariana Kalwarego, Barbary Marlow, Elżbiety Ficowskiej oraz Anny Stupnickiej-Bando, która jako młoda dziewczyna pomogła wyprowadzić z getta Lilianę Alter.

Filmy w serii „Świadkowie Epoki” to zazwyczaj wspomnienia jednej osoby, która opowiada o wydarzeniach ze swojego życia – mówi Małgorzata Grygiel z Działu Filmowego Instytutu Pileckiego, reżyserka filmu. – Tym razem mamy jednak odcinek tematyczny, poświęcony ucieczkom z getta, w którym zestawiamy czworo bohaterów, przy czym historie trojga z nich nie były dotąd publikowane na naszym kanale. Nie zajmujemy się tu tematem najbardziej „oczywistym”, nie opisujemy okropieństw getta, ale skupiamy się na samej ucieczce i przeżyciu po stronie aryjskiej. Nie jest to ujęcie encyklopedyczne, a ukazanie konkretnych sytuacji – podkreśla Małgorzata Grygiel. – Zapewniam, że miejsca do których uciekali ludzie trudno sobie nawet wyobrazić i wielu widzów na pewno będzie zaskoczonych.

„W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego” - ten krótki dokument zrealizowany przez Instytut Pileckiego to zaskakująca opowieść o niewiarygodnych zbiegach okoliczności i kryjówkach, których nie wymyśliłby żaden scenarzysta. To także głęboki wgląd w ludzką naturę, która w skrajnych warunkach okupacji odsłaniała zarówno swoje najszlachetniejsze, jak i najmroczniejsze oblicza.

Spotkanie ze świadkami historii

W wydarzeniu wezmą udział świadkowie historii: Krystyna Budnicka i Marek Halter. Będzie to niepowtarzalna okazja, by z pierwszej ręki usłyszeć o doświadczeniach, które na zawsze zmieniły życie tysięcy Warszawiaków.

  • Krystyna Budnicka (ur. 1932 r.) przyszła na świat jako Hena Kuczer. W czasie okupacji została wraz z rodziną zamknięta w getcie warszawskim. Przed Powstaniem, w styczniu 1943 roku, Kuczerowie ukryli się w bunkrze, gdzie pani Krystyna żyła przez wiele miesięcy. Opowieść o jej ucieczce na aryjską stronę to jednocześnie historia utraty ukochanej rodziny. Nikt z jej bliskich, ani rodzice, ani liczne rodzeństwo, nie przeżył. Jednocześnie to dzięki nim ona przetrwała. Mówi o sobie: pokonałam Hitlera.
  • Marek Andrzej Halter urodził się w Warszawie (1937 r.), jego dzieciństwo wiąże się z Wolą, mieszkał na Grzybowskiej. To świadek niezwykły, w jego pamięci zachowało się wiele obrazów z czasów okupacji. Rodzina Halterów pomagała Żydom, a w czasie Powstania 1943 pan Marek był z ojcem pod murami getta. Do dziś pamięta każdy szczegół tego, co tam zobaczył. Był świadkiem Zagłady nie tylko w Warszawie. Jednym z jego najgorszych wspomnień jest likwidacja getta w Mińsku Mazowieckim w sierpniu 1942 roku.

Język powstańców warszawskich - wykład

W ramach wydarzenia odbędzie się także wykład dr Agnieszki Witkowskiej-Krych pt. „Miasto zamknięte w słowach, czyli o tym, jak inaczej określano getto warszawskie”. Badaczka opowie o swoich wieloletnich badaniach, na które otrzymała ostatnio grant Narodowego Centrum Nauki Miniatura 9. Przyjrzy się językowi, jakim posługiwali się mieszkańcy getta, by oswoić i opisać swoją drastyczną codzienność. – „Państwo w państwie”, „dżungla” czy „grzęzawisko” – to tylko niektóre z metafor, przez które wyłaniał się obraz getta – wyjaśnia dr Agnieszka Witkowska-Krych. – W tej wyjątkowej przestrzeni opresji język funkcjonował jak lustro, odbijając zarówno fizyczne ograniczenia, jak i stan ducha zamkniętych za murem ludzi. Dziś słowa te stają się świadectwem i echem rzeczywistości wymykającej się jednoznacznym definicjom.

Powstanie w getcie warszawskim 1943 r.

19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie – największy zbrojny zryw Żydów podczas drugiej wojny światowej. Do walki stanęło ok. 500 członków Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz ok. 250 bojowców Żydowskiego Związku Wojskowego. Walki toczyły się blisko miesiąc, a Niemcy systematycznie posuwali się w głąb getta, paląc kolejne domy i zmuszając ludność cywilną do opuszczania bunkrów i schronów. Dowodzący siłami niemieckimi Jürgen Stroop podał w swoim raporcie o zniszczeniu getta, że jego oddziały ujęły lub zabiły ponad 56 tys. Żydów oraz wykryły 631 bunkrów. Zaledwie kilkudziesięciu powstańcom udało się wydostać z płonącego, ogrodzonego murem terenu.

Projekt „Świadkowie epoki”

Od 2018 roku Instytut Pileckiego rejestruje wspomnienia osób, które przeżyły II wojnę światową, a także tych, które pamiętają ważne wydarzenia z czasów powojennych. Stworzone w ten sposób archiwum historii mówionej zawiera już ponad 2000 nagrań - to kilkadziesiąt tysięcy godzin wspomnień. Wszystkie dostępne są w Archiwum Cyfrowym Instytutu Pileckiego, a prawie 500 wybranych – na instytutowym kanale YouTube „Świadkowie Epoki”.

O swoich przeżyciach opowiadają żołnierze wszystkich frontów, cywile, więźniowie polityczni, obozów koncentracyjnych, pracy przymusowej, łagrów. Świadkowie zbrodni z pobudek nacjonalistycznych i zbrodni wojennych. Sprawiedliwi i Ocaleni. Obywatele polscy, Polacy o innej przynależności państwowej, obywatele innych krajów. Wśród wspomnień z czasów powojennych znajdują się m.in. relacje o działaniach NKWD, zatrzymaniach przez służby bezpieczeństwa, stanie wojennym. O działalności Solidarności opowiadają jej członkowie, o strajkach robotniczych – ich uczestnicy.

Źródło: Instytut Pileckiego

Zobacz również:
Powiązane
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył
MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył
Od klasy do kariery: jak szkoły zawodowe łączą siły z pracodawcami i uczelniami
Od klasy do kariery: jak szkoły zawodowe łączą siły z pracodawcami i uczelniami
Źródło: INFOR
MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył
16 kwi 2026

Badanie zlecone przez MEN pokazuje, że uczniowie korzystający z platformy AI zeszyt.online osiągnęli wyższe wyniki z matematyki niż grupa kontrolna. Większość dzieci oceniła narzędzie pozytywnie, a nauczyciele deklarują chęć dalszego używania. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a chcą się podciągnąć z matematyki.
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Zakaz egzaminów online w edukacji domowej? MEN walczy z objawem (ściąganie), nie z chorobą (model: zakuć, zdać, zapomnieć)
15 kwi 2026

Niedawna wypowiedź wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer dotycząca braku możliwości przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych online dla uczniów w edukacji domowej otworzyła istotną debatę o kierunku rozwoju polskiej szkoły. Kluczowym argumentem, który przeważył szalę na niekorzyść cyfrowej formy sprawdzania wiedzy, stała się obawa przed brakiem samodzielności uczniów i powszechnym zjawiskiem ściągania. Z perspektywy osoby działającej w branży amerykańskiej edukacji online - dostarczanej również polskim uczniom realizującym obowiązek nauki w szkołach zagranicznych - problem ten wygląda zupełnie inaczej. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że trudności z rzetelnością oceniania nie wynikają z samego faktu prowadzenia egzaminów online, lecz z niedostosowania metod dydaktycznych i narzędzi ewaluacji do realiów współczesnej edukacji.

REKLAMA

Od klasy do kariery: jak szkoły zawodowe łączą siły z pracodawcami i uczelniami
15 kwi 2026

Nie tylko licea ogólnokształcące, ale i szkoły zawodowe współpracują z przyszłymi pracodawcami, a także uczelniami wyższymi, w tym przypadku są to technika. Jakie są możliwości w tym zakresie oraz jakie korzyści z tego wynikają dla obu stron?
Jakie liceum dla uczniów zainteresowanych edukacją techniczną, ekonomiczną i przyrodniczą?
14 kwi 2026

Część ósmoklasistów widzi się w konkretnych zawodach z uwagi na posiadane predyspozycje czy zainteresowana. Wybór niektórych klas w liceum ogólnokształcącym umożliwia rozpoczęcie poznawania niezbędnej wiedzy wcześniej.
Klasy dla humanistów w liceach ogólnokształcących. Co warto wiedzieć?
13 kwi 2026

Niektórzy ósmoklasiści mają już sprecyzowane plany życiowe. Pod ich zainteresowania są tworzone w liceach ogólnokształcących klasy o profilach mogących determinować dalszą ścieżkę edukacyjną. Co może zainteresować humanistów ?
Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
09 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace?

REKLAMA

Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN
09 kwi 2026

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.
Matura 2026. Harmonogram egzaminów i czas ich trwania. Kiedy wyniki?
13 kwi 2026

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?
