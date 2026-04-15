Nie tylko licea ogólnokształcące, ale i szkoły zawodowe współpracują z przyszłymi pracodawcami, a także uczelniami wyższymi, w tym przypadku są to technika. Jakie są możliwości w tym zakresie oraz jakie korzyści z tego wynikają dla obu stron?

Szkoły średnie zawodowe to przede wszystkim pięcioletnie technika oraz szkoły branżowe I stopnia, w których nauka trwa trzy lat. W technikum poza egzaminem zawodowym uczniowie mogą zdawać maturę i kontynuować edukację na wyższej uczelni.

Współpraca z pracodawcami

Celem zapewnienia sobie wyboru pracowników o pewnych umiejętnościach, pracodawcy nawiązują współpracę ze średnimi szkołami zawodowymi głównie w zakresie praktyk i staży, udziału w realizacji zajęć, doposażenia pracowni, wizyt studyjnych, wsparcia merytorycznego, klas patronackich, stypendiów, ale również szkoleń dla nauczycieli. I tak biura podróży współpracują ze szkołami, które kształcą techników organizacji turystyki, a księgarnie - techników księgarstwa.

Niektóre kontakty nie są tak oczywiste np. przedsiębiorstwa zajmujące się komunikacją tramwajową proponują szkolenia dla nauczycieli uczących techników informatyków, a podmiot prowadzący duże sklepy budowlane współpracuje z klasą o profilu technik spedytor. Praktyki i staże proponują również podmioty publiczne np. urzędy skarbowe dla techników ekonomistów i handlowców. Przyszli ekonomiści mogą również nabywać doświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych poprzez udział w realizacji zajęć. Klasy patronackie to przede wszystkim oddziały o kierunkach mechatronicznym bądź technik pojazdów samochodowych pod opieką dealerów konkretnych marek pojazdów.

Przyszli pracodawcy również przygotowali ofertę dla uczniów szkół branżowych I stopnia-np. sklepy wielkopowierzchniowe dla sprzedawców czy magazynierów-logistyków. Dla osób zainteresowanych branżą fryzjerska podmiot dystrybuujący artykuły z tej dziedziny usług oferuje wsparcie merytoryczne. Zespoły szkół kształcące uczniów w kierunkach gastronomiczno-hotelarskim współpracują z sieciami hoteli o różnym standardzie.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Uczelnie wyższe zarówno publiczne jak i prywatne głównie o kierunkach technicznych proponują udział w swoich zajęciach uczniom techników tych specjalności. Inną możliwością jest współpraca za pośrednictwem szkół wyższych ze związkami branżowymi np. księgowych czy ekonomistów. Niektóre uczelnie obejmują patronat nad szkołami albo poszczególnymi kierunkami kształcenia. Współpraca dotyczy również placówek położonych w różnych ośrodkach akademickich- np. szkoła wyższa w Łodzi opiekuje się uczniami w Warszawie.