Strona główna » Edukacja » Szkoła » Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?

Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?

16 kwietnia 2026, 07:54
Urszula Wilk-Winter
Czego jeszcze można się nauczyć w technikum?
Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?

Innowacje metodyczne

Innowacje metodyczne mają na celu przygotowanie do zawodu. I tak dla techników ekonomistów i handlowców dedykowane jest narządzenie do praktycznej nauki biznesu i zarządzania umożliwiające podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych, mających wpływ na rozwój wirtualnej firmy w wybranej branży.

W klasach piątych techników prowadzi się kształcenie modułowe (będące również innowacją organizacyjną) polegające na zapoznawaniu się ze specjalizacjami zawodowymi w formie łączącej teorię z praktyką. Zajęcia odbywają się w szkole oraz we współpracy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami co zwiększa dostosowanie cyklu kształcenia do rynku pracy.

Uczniom proponuje się zajęcia w formie eksperymentów wzbudzające zainteresowanie dziedziną nauki przydatną w przyszłej pracy zawodowej np. fizyka w eksperymentach.

Innowacje programowe

W tym zakresie projekty mają w znacznej części charakter biznesowy i są kierowane do przyszłych techników ekonomistów czasem we współpracy z uczelniami wyższymi np. akademia przedsiębiorczości czy symulacja długoterminowego inwestowania na giełdzie. W klasach o profilu technik teleinformatyk czy telekomunikacja uczniowie mogą uczyć się podstaw cyberbezpieczeństwa. Technicy budownictwa mają zajęcia dotyczące skał w kontekście ich branżowego wykorzystania. Przyszłym technikom elektrykom dedykowane są zajęcia z matematyki w połączeniu z przedmiotami zawodowymi.

Uczniom proponowana jest również edukacja medialna oraz dodatkowa nauka języków obcych w połączeniu z poznawaniem kultury danego kraju.

Połączeniem innowacji programowej oraz organizacyjnej są warsztaty o charakterze interpersonalnym. Aby nauczyć się relacji z klientem w branżach usługowych w klasach o profilu logistyk, elektryk, teleinformatyk, ekonomista, handlowiec prowadzone są zajęcia wskazujące uczniom, jaki jest wpływ właściwego zachowania się (savoir-vivre) na codzienne życie, a także na relacje rówieśnicze. Podobna innowacja jest proponowana uczniom szkoły branżowej I stopnia specjalności elektryk lub sprzedawca.

Zakaz egzaminów online w edukacji domowej? MEN walczy z objawem (ściąganie), nie z chorobą (model: zakuć, zdać, zapomnieć)
15 kwi 2026

Niedawna wypowiedź wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer dotycząca braku możliwości przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych online dla uczniów w edukacji domowej otworzyła istotną debatę o kierunku rozwoju polskiej szkoły. Kluczowym argumentem, który przeważył szalę na niekorzyść cyfrowej formy sprawdzania wiedzy, stała się obawa przed brakiem samodzielności uczniów i powszechnym zjawiskiem ściągania. Z perspektywy osoby działającej w branży amerykańskiej edukacji online - dostarczanej również polskim uczniom realizującym obowiązek nauki w szkołach zagranicznych - problem ten wygląda zupełnie inaczej. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że trudności z rzetelnością oceniania nie wynikają z samego faktu prowadzenia egzaminów online, lecz z niedostosowania metod dydaktycznych i narzędzi ewaluacji do realiów współczesnej edukacji.
Od klasy do kariery: jak szkoły zawodowe łączą siły z pracodawcami i uczelniami
15 kwi 2026

Nie tylko licea ogólnokształcące, ale i szkoły zawodowe współpracują z przyszłymi pracodawcami, a także uczelniami wyższymi, w tym przypadku są to technika. Jakie są możliwości w tym zakresie oraz jakie korzyści z tego wynikają dla obu stron?
Jakie liceum dla uczniów zainteresowanych edukacją techniczną, ekonomiczną i przyrodniczą?
14 kwi 2026

Część ósmoklasistów widzi się w konkretnych zawodach z uwagi na posiadane predyspozycje czy zainteresowana. Wybór niektórych klas w liceum ogólnokształcącym umożliwia rozpoczęcie poznawania niezbędnej wiedzy wcześniej.

Klasy dla humanistów w liceach ogólnokształcących. Co warto wiedzieć?
13 kwi 2026

Niektórzy ósmoklasiści mają już sprecyzowane plany życiowe. Pod ich zainteresowania są tworzone w liceach ogólnokształcących klasy o profilach mogących determinować dalszą ścieżkę edukacyjną. Co może zainteresować humanistów ?
Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
09 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace?
Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN
09 kwi 2026

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.
Matura 2026. Harmonogram egzaminów i czas ich trwania. Kiedy wyniki?
13 kwi 2026

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?

Od września edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa
10 kwi 2026

Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nie dotyczy to części dotyczącego wiedzy seksualnej, na którą będzie można się zapisać. O tym, czy dziecko będzie uczestniczyło w tej części, zdecydują rodzice.
13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sympozjum „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”
08 kwi 2026

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w Instytucie Pileckiego odbędzie się sympozjum naukowe „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”.
