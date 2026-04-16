Czego jeszcze można się nauczyć w technikum?

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?

Innowacje metodyczne

Innowacje metodyczne mają na celu przygotowanie do zawodu. I tak dla techników ekonomistów i handlowców dedykowane jest narządzenie do praktycznej nauki biznesu i zarządzania umożliwiające podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych, mających wpływ na rozwój wirtualnej firmy w wybranej branży.

W klasach piątych techników prowadzi się kształcenie modułowe (będące również innowacją organizacyjną) polegające na zapoznawaniu się ze specjalizacjami zawodowymi w formie łączącej teorię z praktyką. Zajęcia odbywają się w szkole oraz we współpracy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami co zwiększa dostosowanie cyklu kształcenia do rynku pracy.

Uczniom proponuje się zajęcia w formie eksperymentów wzbudzające zainteresowanie dziedziną nauki przydatną w przyszłej pracy zawodowej np. fizyka w eksperymentach.

Innowacje programowe

W tym zakresie projekty mają w znacznej części charakter biznesowy i są kierowane do przyszłych techników ekonomistów czasem we współpracy z uczelniami wyższymi np. akademia przedsiębiorczości czy symulacja długoterminowego inwestowania na giełdzie. W klasach o profilu technik teleinformatyk czy telekomunikacja uczniowie mogą uczyć się podstaw cyberbezpieczeństwa. Technicy budownictwa mają zajęcia dotyczące skał w kontekście ich branżowego wykorzystania. Przyszłym technikom elektrykom dedykowane są zajęcia z matematyki w połączeniu z przedmiotami zawodowymi.

Uczniom proponowana jest również edukacja medialna oraz dodatkowa nauka języków obcych w połączeniu z poznawaniem kultury danego kraju.

Połączeniem innowacji programowej oraz organizacyjnej są warsztaty o charakterze interpersonalnym. Aby nauczyć się relacji z klientem w branżach usługowych w klasach o profilu logistyk, elektryk, teleinformatyk, ekonomista, handlowiec prowadzone są zajęcia wskazujące uczniom, jaki jest wpływ właściwego zachowania się (savoir-vivre) na codzienne życie, a także na relacje rówieśnicze. Podobna innowacja jest proponowana uczniom szkoły branżowej I stopnia specjalności elektryk lub sprzedawca.