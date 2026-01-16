REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » MEN szykuje zmiany w nadgodzinach - nauczyciele wkrótce dowiedzą się, na czym stoją

MEN szykuje zmiany w nadgodzinach - nauczyciele wkrótce dowiedzą się, na czym stoją

16 stycznia 2026, 11:48
MEN szykuje zmiany w nadgodzinach -nauczyciele wkrótce dowiedzą się, na czym stoją
MEN szykuje zmiany w nadgodzinach -nauczyciele wkrótce dowiedzą się, na czym stoją
Ministra edukacji Barbara Nowacka przekazała PAP, że resort ma już pewne propozycje zmian dotyczące godzin nadliczbowych nauczycieli. Po ubiegłorocznej uchwale Sądu Najwyższego na rozwiązania czekają m.in. związkowcy. Możliwe, że poznają je w lutym.

W lutym 2025 r. Sąd Najwyższy uznał, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy. To rzuciło nowe światło na kwestię rozliczania czasu pracy nauczycieli i ich wynagradzania.

Reakcja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wówczas, że po analizie uchwały i uzasadnienia „zdecyduje o ewentualnych zmianach przepisów ustawowych”. Następnie sprawą zajmował się zespół ds. pragmatyki zawodowej.

W rozmowie z PAP ministra edukacji przekazała, że resort ma już pewne propozycje.

Propozycje zmian od MEN

– Myślę, że w lutym, po feriach, będziemy się widzieli ze związkami zawodowymi, więc też im pokażemy pewne propozycje – powiedziała.

Nowe rozwiązania są oczekiwane przez nauczycielskie związki zawodowe.

Jak przekazała PAP rzecznik prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) Magdalena Kaszulanis, związkowcy czekają na wdrożenie uchwały SN w sprawie godzin nadliczbowych.

Zwróciła uwagę, że obecnie sytuacja wygląda różnie – zależy to od organu prowadzącego szkołę. Wyjaśniła, że po uchwale SN niektóre samorządy zaczęły wypłacać pieniądze za godziny nadliczbowe.

– Są to jednak nieliczne samorządy – zastrzegła.

Dodała, że uchwała zmieniła podejście nauczycieli do pracy w godzinach nadliczbowych. Według niej widać to zwłaszcza w przypadku wielodniowych szkolnych wycieczek. Nauczyciele wychodzą z założenia, że skoro powinni otrzymywać wynagrodzenie, a go nie dostają, bo samorząd oszczędza, to należy zastanowić się, czy takie wycieczki organizować.

– Samo uzasadnienie Sądu Najwyższego daje jasne wskazówki. To nie jest skomplikowana kwestia od strony prawnej, da się ją szybko i sprawnie rozwiązać – oceniła.

Szczegóły prawne dotyczące czasu pracy

Zgodnie z art. 42 Karty nauczyciela czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo w przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze. Do czasu pracy wliczają się: realizacja zajęć bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, inne zajęcia, jak np. opiekuńcze i wychowawcze, a także związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. O godzinach nadliczbowych mówimy, gdy nauczyciel przeznaczy na te zadania więcej czasu niż wskazano w przepisie.

W czerwcu 2025 r. po spotkaniu grupy roboczej ds. wynagrodzeń, która działa w ramach zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, związkowcy przekazali, że w ciągu trzech tygodni resort edukacji ma opracować propozycje rozwiązań dotyczących rozliczania czasu pracy nauczycieli.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
