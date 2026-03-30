Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia szkoły średniej z ADHD. Co trzeba wiedzieć

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia szkoły średniej z ADHD. Co trzeba wiedzieć

Urszula Wilk-Winter
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia szkoły średniej z ADHD
ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi o podłożu genetycznym i neurobiologicznym. Zdiagnozować je może lekarz psychiatra lub psycholog. Ostatnio stwierdza się je u coraz większej liczby uczniów, którzy wymagają systemowego wsparcia.

Charakterystyka ADHD

W ramach objawów ADHD można wyróżnić:

  • zaburzenia koncentracji uwagi (nieuwaga) w szczególności problemy ze skupieniem na zadaniach, roztargnienie, łatwość rozpraszania się, gubienie rzeczy, problemy z organizacją prac, prokastynacja, niedołyszenie wypowiedzi - ADD;
  • nadpobudliwość ruchową-trudność ze spokojnym siedzeniem np. machanie nogą, potrzeba ciągłego przemieszczania się;
  • impulsywność -przerywania wypowiedzi, działanie bez przemyślenia, problem z ustaleniem priorytetów, niecierpliwość, chwiejność nastrojów.

Dzieci z ADHD - głównie dziewczynki - są ciche i spokojne, ale żyją we własnym świecie. Z uwagi na te cechy są diagnozowane później niż uczniowie z innymi objawiamy ADHD.

Ucznia z ADHD cechuje:

  • wysoka kreatywność i nieszablonowe myślenie,
  • hiperkoncentracja (hiperfocus) – skupienie się na pasjach,
  • energia i entuzjazm dająca motywacja do działania,
  • szybkość reakcji np. podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Sama diagnoza ADHD nie stanowi podstawy wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji (szkoła średnia) przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Niemniej jednak uczeń z ADHD może otrzymać takie orzeczenie ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub stwierdzone niedostosowanie społeczne. Przesłanką będą zaburzeń emocjonalnych i zachowania, trudności w realizacji roli ucznia i niemożności spełnienia związanych z tym oczekiwań np. w zakresie systematyczności nauki czy uczęszczania na zajęcia, co w szkole średniej ma większe znaczenie niż dotychczas.

Współwystępowanie ADHD

Należy pamiętać, że ADHD często współistnieje z innymi neuroróżnorodnościami:

  • ODD - zaburzenia opozycyjno-buntownicze – są to zachowania trwające co najmniej 6 miesięcy polegające na celowym łamaniu zasad, kłótniami i napadami złości np. sięganie po używki w bardzo młodym wieku – uczeń z diagnozą ODD może otrzymać w zależności od przypadku albo orzeczenie związane z niedostosowaniem społecznym albo o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • ASD - spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera) - inny sposób funkcjonowania mózgu powodujący trudności w interakcjach społecznych oraz komunikacji, nadwrażliwość na niektóre bodźce zewnętrzne np. dźwięk, sformalizowane wzorce zachowań np. powrót do domu ze szkoły wciąż tą samą droga, niszowe zainteresowania np. kolejnictwo – uczeń może uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski

Stwierdzenie jedynie u ucznia ADHD nie otwiera drogi do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast mając na uwadze inne zachowania wynikające z ADHD, a także neuroróżnorodności współistniejące (tzw.podwójna diagnoza) nie można wykluczyć że konkretne dziecko może otrzymać orzeczenie albo o potrzebie kształcenia specjalnego albo o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym bądź o niedostosowaniu społecznym. Te orzeczenia będą stanowić wsparcie w dalszej edukacji nastolatka w szkole średniej.

Edukacja
Nauczycielowi przysługuje wolność słowa. Nie jest ona jednak nieograniczona. MEN odpowiedziało na interpelację poselską
30 mar 2026

Czy nauczyciele mogą korzystać z przysługującej obywatelom na podstawie Konstytucji RP wolności słowa? Jak oddzielić ich działania jako podejmowane w ramach aktywności zawodowej od tych będących częścią życia prywatnego? Na takie pytania odpowiedzi musiało udzielić MEN.
Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną
29 mar 2026

Z uwagi na coraz większą grupę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również na III etap edukacji - szkoły średnie, rodzice oraz samo dziecko zastanawiają się nad wyborem szkoły - czy zdecydować się na placówkę niepubliczną, czy jednak starać się o przyjęcie do klas integracyjnych w szkole publicznej. Podejmując decyzję, należy uwzględnić wiele czynników.
WSA w Szczecinie zdecydował w sprawie prawa dziecka z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do edukacji i szkoły
27 mar 2026

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał w ostatnim czasie niezwykle interesujący wyrok. Wyrok jest świeży, bo z dnia 26 lutego 2026 r., sygn. akt. II SA/Sz 884/25. Wyrok ma niebagatelne znaczenie dla rodziców czy opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji.
Nowe podstawy programowe i ramowy plan nauczania. Opublikowano przepisy. Co się zmieni w szkołach?
26 mar 2026

Minimalizacja kontaktu z narzędziami ekranowymi i doświadczenia edukacyjne w przedszkolach. W szkołach interdyscyplinarne moduły tematyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, przyroda i edukacja obywatelska. Do tego zwiększenie wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Które zmiany będą obowiązywały od razu, a które będą wdrażane sukcesywnie? Opublikowano już przepisy dotyczące nowej podstawy programowej i ramowego planu nauczania.

Od baletu po sztuki cyrkowe – gdzie i kiedy rozpocząć edukację artystyczną?
25 mar 2026

Kształcenie baletowe jest zbliżone swoją ścieżką do kształcenie muzycznego - jest możliwe od szóstego roku życia. Natomiast również kształceniem artystycznym jest kształcenie cyrkowe, które można rozpocząć w wieku nastoletnim.
Dwie drogi do muzyki: jak naprawdę wygląda edukacja muzyczna w Polsce
23 mar 2026

Jak kształcenie plastyczne również nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zbliżone cyklem do ogólnokształcącego, to sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o edukacja muzyczną. Kształcenie muzyczne na poziomie średnim może się odbywać dwutorowo w zależności od dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia.
Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach edukacyjnych dzieci powracających z emigracji
23 mar 2026

Powroty dzieci z emigracji do Polski coraz częściej stają się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego, a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem związanym z decyzjami pojedynczych rodzin. Według danych GUS i Eurostatu, w latach 2016–2023 do Polski powróciło ponad 300 tys. obywateli w wieku produkcyjnym, z czego znaczącą część stanowiły rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.
Donald Tusk nalega na szybkie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach
20 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Decyzja w tej sprawie została przyspieszona po rozmowie Barbary Nowackiej z premierem. Zmiany mają być wdrożone nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe.

Koniec szkolnych nakazów ubioru? Minister Nowacka rozwiewa wątpliwości
20 mar 2026

MEN nie planuje w żaden sposób centralnie ustalać tego, jak uczniowie mają wyglądać i jak się ubierać - przekazała ministra Barbara Nowacka. Dodała, że zgodnie z projektem o prawach i obowiązkach ucznia, szkoła nie będzie mogła narzucać m.in. fryzur i kolorów ubrań - o ile nie naruszą jasno określonych zasad.
Rząd podnosi pensje nauczycieli. ZNP: to jedynie waloryzacja wynagrodzeń
19 mar 2026

Podwyżki dla nauczycieli stały się faktem – choć trudno mówić o przełomie. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 151 do 186 zł brutto, co dla wielu pedagogów oznacza raczej symboliczny gest niż realną poprawę sytuacji finansowej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisały szefowe resortów edukacji i pracy, zamykając kolejny etap dyskusji o płacach w oświacie, która – jak pokazuje praktyka – wciąż daleka jest od finału.
