REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Czy warto wysłać dziecko na kursy przygotowawcze do matury i egzaminu ósmoklasisty?

Czy warto wysłać dziecko na kursy przygotowawcze do matury i egzaminu ósmoklasisty?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 marca 2026, 16:36
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
szkoła, nauczyciel, klasa
szkoła, nauczyciel, klasa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty oraz matura to jedne z najważniejszych momentów w edukacji ucznia. To właśnie ich wyniki często decydują o dalszej ścieżce kształcenia - wyborze szkoły średniej czy studiów. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców zastanawia się, czy dodatkowe kursy przygotowawcze są dobrym rozwiązaniem. Czy rzeczywiście pomagają, czy to jedynie zbędny wydatek?

W ostatnich latach kursy przygotowawcze cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Powód jest prosty - konkurencja rośnie, a wymagania egzaminacyjne nie maleją. Uczniowie i rodzice szukają sposobów, by zwiększyć szanse na jak najlepszy wynik.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Arkusze maturalne. Matura 2025 Matematyka. Zakres podstawowy
Arkusze maturalne. Matura 2025 Język angielski. Zakres podstawowy
Konteksty Matura 2025 Język polski

Kursy oferują uporządkowaną wiedzę, dostęp do doświadczonych nauczycieli oraz regularne powtórki materiału. Dla wielu uczniów to także dodatkowa motywacja do nauki.

Zalety uczestnictwa w kursach

1. Systematyczna nauka

Jednym z największych problemów uczniów jest brak regularności. Kursy narzucają rytm pracy - zajęcia odbywają się cyklicznie, co pomaga utrwalić wiedzę i uniknąć nauki „na ostatnią chwilę”.

REKLAMA

2. Praca na arkuszach egzaminacyjnych

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uczniowie poznają strukturę egzaminów i uczą się rozwiązywać zadania typowe dla matury czy egzaminu ósmoklasisty. Dzięki temu zmniejsza się stres związany z nieznaną formą testu.

3. Indywidualne wsparcie

W mniejszych grupach nauczyciel może poświęcić więcej uwagi każdemu uczniowi, wyjaśnić trudniejsze zagadnienia i wskazać obszary wymagające poprawy.

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

4. Motywacja i dyscyplina

Regularne zajęcia oraz kontakt z rówieśnikami przygotowującymi się do tego samego egzaminu działają mobilizująco.

Potencjalne wady

1. Koszty

Kursy przygotowawcze mogą być dużym obciążeniem finansowym dla rodziny, szczególnie jeśli obejmują kilka przedmiotów.

Teoria do matury. Matura 2025. Geografia. Vademecum. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Teoria do matury. Matura 2025. Geografia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

2. Przeciążenie ucznia

Dodatkowe zajęcia po szkole mogą prowadzić do zmęczenia i spadku efektywności nauki, zwłaszcza jeśli dziecko ma już napięty grafik.

3. Nie zawsze konieczne

Nie każdy uczeń potrzebuje kursu. Osoby systematyczne, dobrze radzące sobie w szkole, często osiągają bardzo dobre wyniki bez dodatkowego wsparcia.

Dla kogo kursy będą dobrym rozwiązaniem?

Kursy przygotowawcze sprawdzą się szczególnie w przypadku uczniów:

- mających zaległości w materiale,

- potrzebujących dodatkowej motywacji,

- odczuwających stres przed egzaminami,

- planujących ambitne cele edukacyjne (np. dostanie się do prestiżowej szkoły lub na wymagające studia).

Z kolei uczniowie samodzielni, dobrze zorganizowani i osiągający wysokie wyniki w szkole mogą poradzić sobie bez nich.

Alternatywy dla kursów

Warto pamiętać, że kursy to nie jedyna forma wsparcia. Alternatywą mogą być:

- korepetycje indywidualne,

- samodzielna nauka z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych,

- darmowe materiały online,

- konsultacje z nauczycielami w szkole.

Decyzja o zapisaniu dziecka na kurs przygotowawczy powinna być indywidualna i dobrze przemyślana. Kursy mogą znacząco pomóc w usystematyzowaniu wiedzy i zwiększeniu pewności siebie przed egzaminem, ale nie są rozwiązaniem uniwersalnym.

Najważniejsze jest dopasowanie formy nauki do potrzeb i możliwości ucznia. W wielu przypadkach kluczem do sukcesu nie jest liczba zajęć, lecz regularność, zaangażowanie i odpowiednie wsparcie ze strony rodziców i nauczycieli.

Powiązane
Liceum czy technikum - co lepiej wybrać po podstawówce?
Liceum czy technikum - co lepiej wybrać po podstawówce?
Profil klasy a matura - czy można dobrze zdać rozszerzenie bez profilu?
Profil klasy a matura - czy można dobrze zdać rozszerzenie bez profilu?
Ocena opisowa czy średnia i czerwony pasek? Co naprawdę działa lepiej na ucznia
Ocena opisowa czy średnia i czerwony pasek? Co naprawdę działa lepiej na ucznia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

31 mar 2026

Egzamin ósmoklasisty oraz matura to jedne z najważniejszych momentów w edukacji ucznia. To właśnie ich wyniki często decydują o dalszej ścieżce kształcenia - wyborze szkoły średniej czy studiów. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców zastanawia się, czy dodatkowe kursy przygotowawcze są dobrym rozwiązaniem. Czy rzeczywiście pomagają, czy to jedynie zbędny wydatek?
Ocena opisowa czy średnia i czerwony pasek? Co naprawdę działa lepiej na ucznia
31 mar 2026

System oceniania w polskich szkołach od lat budzi emocje. Z jednej strony mamy tradycyjne stopnie, średnią i czerwony pasek, z drugiej - coraz częściej pojawiające się oceny opisowe. Które rozwiązanie lepiej wspiera rozwój ucznia? Sprawdzamy, co działa w praktyce, a co tylko dobrze wygląda na papierze.
Profil klasy a matura - czy można dobrze zdać rozszerzenie bez profilu?
31 mar 2026

Wybór profilu w liceum często sugeruje, jakie przedmioty warto zdawać na maturze. Coraz więcej uczniów zastanawia się jednak, czy możliwe jest osiągnięcie dobrego wyniku z przedmiotu, którego nie realizowali w zakresie rozszerzonym. Odpowiedź brzmi: tak, ale nie bez wysiłku.
Liceum czy technikum - co lepiej wybrać po podstawówce?
31 mar 2026

Wybór między liceum a technikum to jedna z najważniejszych decyzji po szkole podstawowej. Jedna ścieżka stawia na maturę i studia, druga daje konkretny zawód już po kilku latach nauki. Która opcja jest lepsza w 2026 roku? Sprawdzamy, co się bardziej opłaca i dla kogo.

REKLAMA

Klasa medialna w liceum - moda czy realna szansa na przyszłość?
31 mar 2026

Klasy medialne cieszą się rosnącą popularnością wśród uczniów wybierających szkołę średnią. Obiecują rozwój kreatywności i przygotowanie do pracy w mediach. Czy jednak rzeczywiście dają przewagę na rynku pracy i studiach?
Egzamin ósmoklasisty - jak się uczyć na ostatnią chwilę? Plan nauki na ostatnie dni
31 mar 2026

Do egzaminu ósmoklasisty zostało niewiele czasu, a wielu uczniów dopiero zaczyna intensywne powtórki. Choć nauka na ostatnią chwilę nie jest idealnym rozwiązaniem, odpowiednie podejście może pomóc uporządkować wiedzę i zwiększyć szanse na dobry wynik. Kluczowe jest skupienie się na najważniejszych zagadnieniach oraz rozwiązanie jak największej liczby arkuszy egzaminacyjnych.
Czy szkoły zorganizują opiekę nad uczniami w przerwie świątecznej? Z przepisów jasno wynika, że mogą
31 mar 2026

Czy rodzice nie chcą i nie lubią spędzać czasu ze swoimi dziećmi, czy raczej mają problemy z uzyskaniem dnia wolnego w pracy w okresie okołoświątecznym i to dlatego dni bez zajęć dydaktycznych są dla nich problemem? Na to pytanie nie odpowiemy. Możemy jednak ocenić, czy w czasie wiosennej przerwy świątecznej szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę najmłodszym uczniom?
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia szkoły średniej z ADHD. Co trzeba wiedzieć
30 mar 2026

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi o podłożu genetycznym i neurobiologicznym. Zdiagnozować je może lekarz psychiatra lub psycholog. Ostatnio stwierdza się je u coraz większej liczby uczniów, którzy wymagają systemowego wsparcia.

REKLAMA

Nauczyciel ma wolność słowa, ale podlega ona ograniczeniom. MEN odpowiedziało na interpelację poselską
31 mar 2026

Czy nauczyciele mogą korzystać z przysługującej obywatelom na podstawie Konstytucji wolności słowa? Jak oddzielić ich działania podejmowane w ramach aktywności zawodowej od tych będących częścią życia prywatnego? Na takie pytania odpowiedzi musiało udzielić MEN. Nie każdemu się ona spodoba.
Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną
29 mar 2026

Z uwagi na coraz większą grupę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również na III etap edukacji - szkoły średnie, rodzice oraz samo dziecko zastanawiają się nad wyborem szkoły - czy zdecydować się na placówkę niepubliczną, czy jednak starać się o przyjęcie do klas integracyjnych w szkole publicznej. Podejmując decyzję, należy uwzględnić wiele czynników.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA