Wybór profilu w liceum często sugeruje, jakie przedmioty warto zdawać na maturze. Coraz więcej uczniów zastanawia się jednak, czy możliwe jest osiągnięcie dobrego wyniku z przedmiotu, którego nie realizowali w zakresie rozszerzonym. Odpowiedź brzmi: tak, ale nie bez wysiłku.

W liceum profil klasy ma przede wszystkim pomóc uczniowi przygotować się do matury z wybranych przedmiotów. W praktyce oznacza to większą liczbę godzin i bardziej zaawansowany materiał z rozszerzeń.

Matura nie jest przypisana do profilu

Uczeń może podejść do matury rozszerzonej z dowolnego przedmiotu, niezależnie od profilu klasy. Oznacza to, że humanista może zdawać biologię, a matematyk historię.

Problemem jest jednak brak systematycznego przygotowania w szkole.

Czy da się dobrze zdać bez rozszerzenia?

Tak, ale wymaga to samodzielnej pracy. Kluczowe są: regularna nauka, arkusze maturalne, kursy lub korepetycje oraz jasno określony cel.

Bez systematyczności trudno nadrobić materiał realizowany przez kilka lat.

Uczeń musi sam zaplanować naukę i kontrolować postępy. Problemem mogą być też braki w podstawach oraz presja czasu.

Najlepiej podjąć decyzję wcześnie. To dobre rozwiązanie dla osób, które zmieniły plany lub chcą zwiększyć swoje szanse na studia.

Profil nie ogranicza wyboru matury. Dobry wynik jest możliwy, ale wymaga większego zaangażowania i samodyscypliny.