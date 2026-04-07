Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?

Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?

07 kwietnia 2026, 12:24
W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11 – 13 maja. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać na egzamin? Sprawdzamy!

Termin egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026

Zbliża się termin obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w trzech kolejnych dniach od 11 do 13 maja 2026 roku o godzinie 9.00. Pierwszego dnia (poniedziałek) uczniowie będą zdawać egzamin z języka polskiego, który trwa 150 minut. Następnego dnia odbędzie się egzamin z matematyki, który potrwa 125 minut. Ostatniego dnia, w środę, uczniowie będą zdawać egzamin z języka obcego nowożytnego – potrwa on 110 minut.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w powyższym terminie, przystępują do niego w dniach 8 – 10 czerwca.‎

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem kończącym szkołę podstawową. Chociaż jest obowiązkowy to nie można go nie zdać. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 roku i są one kluczowym elementem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Co uczeń powinien zabrać ze sobą na egzamin

Lista rzeczy dozwolonych na egzaminie jest ściśle określona. Każdy uczeń powinien zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, np. legitymację szkolną.

Każdy zdający uczeń powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.

Dodatkowe materiały i przybory pomocnicze na egzaminie

Uczniowie, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, mogą korzystać z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych. Są to:

  • sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu), zapewnione przez szkołę uczniom niewidomym i słabowidzącym;
  • przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień, dla uczniów słabowidzących;
  • słownik dwujęzyczny w wersji papierowej lub elektronicznej dla cudzoziemców i uczniów, którzy mają trudności adaptacyjne w związku z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  • kalkulator umożliwiający wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) o dyskalkulii;
  • komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane, zapewniony przez szkołę wszystkim uczniom uprawnionym do dostosowania.

Ponadto osoby chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Źródło: INFOR
