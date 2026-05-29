REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Darmowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt z dzieckiem i inne

Darmowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt z dzieckiem i inne

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 maja 2026, 13:37
cyfrowe mosty dziecko internet czas ekranowy zasady rodzice przewodnik
Darmowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt z dzieckiem i inne
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Darmowy i wartościowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem, kodeks młodych w cyfrowym świecie i inne.

rozwiń >

Darmowy program „Cyfrowe Mosty” dla wszystkich rodziców

Niemal połowa rodziców nie widzi siebie w roli przewodnika dla dziecka po cyfrowym świecie. Brakuje im kompetencji i szkoleń, żeby móc skutecznie zaangażować się w życie online swoich dzieci. „Cyfrowe Mosty” to ogólnopolska inicjatywa Centralnego Ośrodka Informatyki, której celem jest wsparcie dorosłych w mądrym towarzyszeniu młodym w internecie.

REKLAMA

REKLAMA

Dorośli mają odpowiedzialność i rolę, z których często nie zdają sobie sprawy – to główny wniosek z raportu przygotowanego w ramach inicjatywy „Cyfrowe Mosty” przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI), organizacji odpowiedzialnej m.in. za rozwój aplikacji mObywatel i jej wersji dla dzieci - mObywatel Junior. Raport powstał, by pokazać, komu dzieci ufają w kwestii internetu, kto jest ich przewodnikiem po cyfrowym świecie oraz jaka jest wiedza dorosłych na temat internetowego życia młodych i ich kompetencje, by towarzyszyć dzieciom w cyfrowym świecie.

Rodzice jako cyfrowi przewodnicy dzieci

Jak wynika z raportu, 71% dzieci w wieku 10-16 lat już dziś postrzega swoich rodziców jako cyfrowych przewodników, czyli osoby, które uczą je odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Jednocześnie tylko 55% dorosłych widzi siebie w tej roli. Spośród grupy rodziców, którzy nie czują, że wspierają swoje dziecko w cyfrowym świecie, tylko co 5. chciałby w przyszłości pełnić tę rolę. Wskazują jednak, że potrzebują wiedzy (23%), szkoleń (19%) oraz praktycznego doświadczenia (6%), by podjąć się tego zadania.

Cyfrowe Mosty_Dzieci potrzebuja doroslych

Cyfrowe Mosty - dzieci potrzebują dorosłych

Źródło zewnętrzne

Potrzebna jest edukacja rodziców

Celem nowego programu edukacyjnego „Cyfrowe Mosty”, przygotowanego przez Centralny Ośrodek Informatyki, jest wzmacnianie kompetencji rodziców, opiekunów i nauczycieli, tak by mogli z pełnym przekonaniem podjąć się roli cyfrowych przewodników i świadomie towarzyszyć najmłodszym w ich codziennych wyzwaniach online.

REKLAMA

Program dostarcza nie tylko wiedzę i praktyczny know-how, ale także gotowe narzędzia do pobrania i wdrożenia w rodzinie - od materiałów edukacyjnych, przez inspirujące rozmowy, po wskazówki i zasady, które ułatwiają dorosłym budowanie bezpiecznego środowiska cyfrowego dla dzieci. Powstaje też seria podcastów z ekspertami z różnych dziedzin, m.in. IT, psychologii, socjologii czy prawa, która ma pomóc dorosłym skutecznie zaangażować się w cyfrową codzienność młodych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tarcza dla dzieci na całe życie

Raport COI potwierdza znaczenie zaangażowania rodziców w internetowy świat ich dzieci. Wynika z niego, że młodzi, którzy mogą liczyć na wsparcie bliskich dorosłych i ich przewodnictwo online, spędzają w sieci mniej czasu. Rzadziej też mają do czynienia z niebezpiecznymi sytuacjami w internecie. - Cyfrowe przewodnictwo działa jak tarcza ochronna dla dziecka. Relacje, rozmowy, wiedza i doświadczenie, którymi się dzielimy podczas wspólnej drogi przez cyfrową rzeczywistość przekładają się na bardziej świadome i odpowiedzialne korzystanie przez dzieci z nowych technologii, a to ma bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo i to potwierdzają badania – wyjaśnia Radosław Maćkiewicz, Dyrektor COI.

Z raportu stworzonego w ramach „Cyfrowych Mostów” wynika też, że jeśli rodzic dzieli się z dzieckiem swoją wiedzą i doświadczeniem na temat korzystania z internetu, statystycznie częściej otrzymuje bezpośrednio od swojego podopiecznego informacje o zagrożeniach, z którymi zetknął się w sieci.

Co trzeci rodzic monitoruje aktywność dziecka w internecie

Mimo to, co 16. dziecko przyznaje, że rodzice w ogóle z nim nie rozmawiają o świecie online. W 40% domów nie obowiązują też żadne reguły dotyczące obecności w sieci. Jeśli już wprowadzono jakąś formę kontroli (39% rodzin), to najczęściej (42% wskazań) jest to ustalenie zasad dotyczących pory korzystania z internetu i ilości czasu spędzonego przez dziecko w sieci, rozmowa z dzieckiem o jego doświadczeniach i aktywności w sieci (41%) lub zakaz korzystania z urządzeń podczas posiłków (38%). Co 3. rodzic przyznaje, że monitoruje aktywność swojego dziecka w internecie.

Zasady korzystania z internetu przez dziecko

Duże rozbieżności pomiędzy młodymi a ich rodzicami dotyczą też samego procesu wprowadzania zasad. Według deklaracji rodziców, w przeważającej większości (82%) dziecko choć w niewielkim stopniu zostało włączone w proces ich tworzenia. Młodzi mają dużo bardziej krytyczne spojrzenie na tę sytuację. Co 5. dziecko deklaruje, że nie miało żadnego wpływu na ustalone zasady. 27% natomiast twierdzi, że ich wpływ był niewielki.

- Rola rodziców we wchodzeniu dzieci w świat cyfrowy jest kluczowa. To oni modelują po raz pierwszy postawy, wyznaczają zasady i są autorytetami – mówi dr Maciej Dębski, założyciel i prezes fundacji Dbam o Mój Zasięg. – To również rodzice powinni wprowadzać dziecko w świat nowych technologii, zwracać uwagę na proces naśladowania i uczyć pozytywnego korzystania z nowych technologii. Wprowadzając zasady, warto pamiętać, że one najlepiej działają, kiedy obowiązują obie strony – dorosłych i dzieci. Młodzi często odwzorowują nasze zachowania.

Materiały do pobrania na stronie programcyfrowemosty.pl

Program „Cyfrowe Mosty” jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych dorosłych. Inicjatywa jest realizowana przez COI we współpracy z partnerami: Fundacją Dbam o Mój Zasięg jako patronem merytorycznym oraz Ministerstwem Cyfryzacji i Rzecznikiem Praw Dziecka jako patronami honorowymi. Więcej informacji na temat programu oraz raport z badań można znaleźć na stronie internetowej programu: www.programcyfrowemosty.pl.

Badanie w ramach inicjatywy „Cyfrowe Mosty” zostało przeprowadzone we wrześniu 2025 r. z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview). Próba badawcza wyniosła N=2.740 i objęła rodziców oraz ich dzieci w wieku 10–16 lat, a także zastosowano booster w postaci rodziców dzieci w wieku 7-9 lat. Dobór próby oparto na danych Głównego Urzędu Statystycznego, co pozwoliło zapewnić reprezentatywność grupy dorosłych pod względem struktury populacji rodziców w Polsce.

Źródło: Centralny Ośrodek Informatyki

Zobacz również:
Powiązane
Czy warto wysłać dziecko na kursy przygotowawcze do matury i egzaminu ósmoklasisty?
Czy warto wysłać dziecko na kursy przygotowawcze do matury i egzaminu ósmoklasisty?
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Darmowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt z dzieckiem i inne
29 maja 2026

Darmowy i wartościowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem, kodeks młodych w cyfrowym świecie i inne.
Sejm uchwalił ustawę o prawach ucznia. Szkolny rzecznik od 2028 r., prostsze kary – sprawdź zmiany
29 maja 2026

Sejm przyjął 29 maja 2026 r. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. To największa od lat zmiana w polskiej szkole – po raz pierwszy w jednej ustawie zebrano wszystkie prawa dziecka, wprowadzono system rzeczników i uporządkowano katalog kar. MEN chwali się, że uwzględniło postulaty nauczycieli i dyrektorów: szkolni rzecznicy dopiero od 2028 r., a kary bez biurokratycznych decyzji administracyjnych.
Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?
29 maja 2026

W dniach 27–28 czerwca 2026 roku odbędzie się najbliższa sesja państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Dla wielu cudzoziemców to ważny krok w życiu zawodowym, edukacyjnym i formalnym, często niezbędny przy ubieganiu się o obywatelstwo, podjęcie studiów lub pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami równie istotne, co przygotowanie do egzaminu, jest zadbanie o formalności związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych.
Nowe priorytety edukacji 2026/2027. MEN zapowiada ważne zmiany
29 maja 2026

Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu „Reformy 26. Kompas Jutra”, edukacja zdrowotna w szkołach, budowanie odporności społecznej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.

REKLAMA

Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term
27 maja 2026

Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści ds. infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się Uzdrowisko Cieplice.
Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
25 maja 2026

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.
Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana
22 maja 2026

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
20 maja 2026

Zmiana przepisów ustawy - Prawo oświatowe wymusiła zmianę przepisów rozporządzenia o postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym szkół podstawowych dwujęzycznych. Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie zakresu działań komisji rekrutacyjnej.

REKLAMA

Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
20 maja 2026

Uregulowanie kwestii mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, wprowadzenie obowiązku wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, a także możliwość dobrowolnego poddania się karze - takie zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA