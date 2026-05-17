Kiedy zakończenie roku szkolnego 2026? Którego czerwca kończy się szkoła?

Kiedy zakończenie roku szkolnego 2026? Którego czerwca kończy się szkoła?

17 maja 2026, 20:40
[Data aktualizacji 17 maja 2026, 21:04]
Emilia Panufnik
Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Maturzyści już zakończyli szkołę. Którego czerwca jest koniec szkoły dla pozostałych uczniów? Ile będą trwały wakacje?

Kiedy zakończenie roku szkolnego 2026?

Zakończenie roku szkolnego w 2026 r. przypada na piątek, 26 czerwca. Oznacza to, że w czerwcu uczniowie będą mieli jeszcze 4 dni wakacji, a następnie pełne dwa miesiące letniego wypoczynku – po 31 dni w lipcu i sierpniu (łącznie 62 dni). 1 września 2026 r. wypada we wtorek, dlatego rozpoczęcie nowego roku szkolnego nie zostanie przesunięte – inaczej niż miało to miejsce w 2024 r. W sumie wakacje w 2026 r. potrwają 66 dni, czyli o jeden dzień dłużej niż w 2025 r.

zakończenie roku szkolnego 2026 czerwiec

Zakończenie roku szkolnego 2026 - 26 czerwca, Boże Ciało - 4 czerwca, niedziela handlowa - 28 czerwca

Oblicz, ile dni do końca roku szkolnego pozostało: Kalkulator liczby dni

Zakończenie roku szkolnego 2025/2026 - liceum, szkoła podstawowa

W roku szkolnym 2025/2026 uczniowie liceów i szkół podstawowych zakończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 26 czerwca 2026 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zakończenie zajęć przypada na pierwszy piątek po 20 czerwca. W 2026 r. 20 czerwca wypada w sobotę, dlatego uczniowie zakończą rok dopiero w kolejnym tygodniu. Dla porównania – w 2024 r. rok szkolny zakończył się już 21 czerwca. Przepisy przewidują również, że jeśli czwartek bezpośrednio poprzedzający pierwszy piątek po 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas zakończenie zajęć następuje w środę poprzedzającą ten dzień wolny.

Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2026

Termin 26 czerwca nie dotyczy klas maturalnych. Uczniowie ostatnich klas liceów zakończyli rok szkolny znacznie wcześniej – w ostatni piątek kwietnia. W 2026 r. był to 24 kwietnia. Dla maturzystów oznacza to początek najdłuższych wakacji w życiu. Osoby planujące dalszą edukację rozpoczną studia dopiero w październiku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432)

Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
Rok szkolny 2025/2026 – ważne daty, ferie, wakacje
Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2025/2026 [KWOTA, WAŻNE TERMINY: 24 czerwca 2025, 10 lipca 2025 r., 31 lipca 2025 r.]
