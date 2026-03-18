Matura 2026. Nieobecność na egzaminie - to mówią przepisy

Maturalny maraton 2026 rozpocznie się już 4 maja 2026 r. Czasu na naukę coraz mniej, choć nadal można bardzo dużo zrobić i nadrobić. Co się jednak wydarzy, gdy maturzysta nie będzie mógł stawić się na egzaminie maturalnym w zaplanowanym terminie? Wyjaśniamy.

Egzamin maturalny w terminie głównym w 2026 roku zostanie przeprowadzony w dniach od 4 do 30 maja. Część pisemna odbędzie się od 4 do 21 maja 2026 roku, a część ustna zostanie przeprowadzona w terminie od 7 do 30 maja 2026 roku.

Nieobecność na maturze - co dalej?

Nieobecność na maturze, spowodowana przez chorobę lub wypadek, wymaga złożenia do dyrektora szkoły wniosku o dodatkowy termin. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające przyczynę nieobecności, np. zwolnieniem lekarskim. Należy to zrobić najpóźniej do końca dnia, w którym odbywa się egzamin.

Spóźnienie na maturę

Jeśli arkusze zostały już rozdane, przewodniczący zespołu nadzorującego może nie wpuścić spóźnionego ucznia, co jest standardową procedurą. Oznacza to, że uczeń nie może podejść do matury w podstawowym terminie. W dniu spóźnienia należy napisać wniosek o pozwolenie na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie. Dyrekcja może wyrazić zgodę na podejście do egzaminu dodatkowego, który ma miejsce w czerwcu.

Dodatkowe terminy matur 2026

Dodatkowe terminy matur 2026 odbędą się w dniach 1-16 czerwca 2026 r.. Są one przeznaczone dla osób, które z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły przystąpić do egzaminów w terminie głównym (maj 2026). Część ustna w tym terminie zaplanowana jest na 8–10 czerwca.

Matura 2026: wyniki i poprawka

Wyniki matury będą ogłoszone w środę 8 lipca 2026 r. Kiedy w związku z tym będzie egzamin poprawkowy? Poprawa matury odbędzie się w dwóch terminach:

część pisemna - w poniedziałek 24 sierpnia 2026 r. o godz. 9:00

część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - we wtorek 25 sierpnia 2026 r.

Jak podaje CKE, informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2026 r. Wyniki z poprawkowej matury będą ogłoszone w piątek 11 września 2026 r.