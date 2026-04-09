Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?

Terminy egzaminów – poziom podstawowy

W roku szkolnym 2025/2026 matury w terminie głównym zostaną przeprowadzone od 4 do 21 maja 2026 r. (część pisemna) oraz od 7 do 30 maja (część ustna).

Część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym zacznie się dzień wcześniej niż w zeszłym roku i odbędzie się w następujących terminach:

4 maja (poniedziałek), godz. 9.00 – język polski ,

, 5 maja (wtorek), godz. 9.00 – matematyka ,

, 6 maja (środa), godz. 9.00 – język obcy nowożytny.

Czas trwania części pisemnej różni się w zależności od przedmiotu:

240 minut – język polski,

180 minut – matematyka,

120 minut – język obcy nowożytny.

Każdy absolwent szkoły średniej musi zdać te trzy obowiązkowe egzaminy.

Terminy egzaminów - poziom rozszerzony

Maturzyści muszą przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym oraz do co najmniej jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Terminy egzaminów na poziomie rozszerzonym są następujące:

7 maja (czwartek) - język angielski ,

, 8 maja (piątek) - biologia ,

, 11 maja (poniedziałek) - matematyka ,

, 12 maja (wtorek) – wiedza o społeczeństwie ,

, 13 maja (środa) - chemia ,

, 14 maja (czwartek) - informatyka ,

, 15 maja (piątek) - geografia ,

, 18 maja (poniedziałek) - historia ,

, 19 maja (wtorek) - fizyka ,

, 20 maja (środa) - język polski.

Egzaminy na poziomie rozszerzonym zajmą:

180 minut - przedmioty dodatkowe (biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie),

210 minut - język polski,

210 minut – informatyka,

180 minut – matematyka,

150 minut - język obcy nowożytny.

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki matury ogłoszone zostaną 8 lipca 2026 r. o godzinie 8.30 rano.

Pechowcy, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego takiego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą zdawać egzamin w terminie poprawkowym:

24 sierpnia (poniedziałek), godz. 9.00 – część pisemna ,

, 25 sierpnia (wtorek) - część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne).

Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych nastąpi 11 września 2026 r.