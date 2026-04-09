REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » Matura 2026 – harmonogram i czas trwania egzaminów. Kiedy wyniki?

Matura 2026 – harmonogram i czas trwania egzaminów. Kiedy wyniki?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 kwietnia 2026, 14:51
Tomasz Kowalski
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?

Terminy egzaminów – poziom podstawowy

W roku szkolnym 2025/2026 matury w terminie głównym zostaną przeprowadzone od 4 do 21 maja 2026 r. (część pisemna) oraz od 7 do 30 maja (część ustna).

Część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym zacznie się dzień wcześniej niż w zeszłym roku i odbędzie się w następujących terminach:

  • 4 maja (poniedziałek), godz. 9.00 – język polski,
  • 5 maja (wtorek), godz. 9.00 – matematyka,
  • 6 maja (środa), godz. 9.00 – język obcy nowożytny.

Czas trwania części pisemnej różni się w zależności od przedmiotu:

  • 240 minut – język polski,
  • 180 minut – matematyka,
  • 120 minut – język obcy nowożytny.

Każdy absolwent szkoły średniej musi zdać te trzy obowiązkowe egzaminy.

Terminy egzaminów - poziom rozszerzony

Maturzyści muszą przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym oraz do co najmniej jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Terminy egzaminów na poziomie rozszerzonym są następujące:

  • 7 maja (czwartek) - język angielski,
  • 8 maja (piątek) - biologia,
  • 11 maja (poniedziałek) - matematyka,
  • 12 maja (wtorek) – wiedza o społeczeństwie,
  • 13 maja (środa) - chemia,
  • 14 maja (czwartek) - informatyka,
  • 15 maja (piątek) - geografia,
  • 18 maja (poniedziałek) - historia,
  • 19 maja (wtorek) - fizyka,
  • 20 maja (środa) - język polski.

Egzaminy na poziomie rozszerzonym zajmą:

  • 180 minut - przedmioty dodatkowe (biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie),
  • 210 minut - język polski,
  • 210 minut – informatyka,
  • 180 minut – matematyka,
  • 150 minut - język obcy nowożytny.

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki matury ogłoszone zostaną 8 lipca 2026 r. o godzinie 8.30 rano.

Pechowcy, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego takiego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą zdawać egzamin w terminie poprawkowym:

  • 24 sierpnia (poniedziałek), godz. 9.00 – część pisemna,
  • 25 sierpnia (wtorek) - część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne).

Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych nastąpi 11 września 2026 r.

Powiązane
Edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa już od przyszłego roku szkolnego
W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?
Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN
09 kwi 2026

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.
Matura 2026 – harmonogram i czas trwania egzaminów. Kiedy wyniki?
09 kwi 2026

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?
Edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa już od przyszłego roku szkolnego
09 kwi 2026

Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nie dotyczy to komponentu dotyczącego wiedzy seksualnej, na który będzie można się zapisać. O tym, czy dziecko będzie uczestniczyło w tej części, zdecydują rodzice.
13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sympozjum „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”
08 kwi 2026

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w Instytucie Pileckiego odbędzie się sympozjum naukowe „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”.

REKLAMA

W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?
08 kwi 2026

1 września 2026 r. w szkołach pojawi się ocena funkcjonalna. W odróżnieniu od ocen szkolnych koncentrujących się na wynikach edukacyjnych ucznia, ocena funkcjonalna skupi się na funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i obejmie sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne i motoryczne.
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.
Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?
07 kwi 2026

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11 – 13 maja. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać na egzamin? Sprawdzamy!
Pierwszy telefon. Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu i wyznaczyć granice? [WYWIAD]
07 kwi 2026

Kiedy jest czas na pierwszy telefon komórkowy dla dziecka? Jak ekrany wpływają na zachowanie? Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu, a następnie wyznaczyć granice? Na pytania odpowiada Radosław Maćkiewicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

REKLAMA

Uczeń w spektrum autyzmu w szkole średniej
04 kwi 2026

2 kwietnia był obchodzony Dzień Świadomości Autyzmu. Wiele osób miało na sobie niebieskie akcenty, zostały również w tym kolorze podświetlone budynki. Kwiecień jest Światowym Miesiącem Autyzmu. Symbolem autyzmu oraz innych neuroróżnorodności jest tęczowy znak nieskończoności.
Oblewanie wodą w Lany Poniedziałek a odpowiedzialność za zniszczenia
06 kwi 2026

Lany Poniedziałek stanowi tradycję, która może powodować odpowiedzialność nie tylko za zniszczone rzeczy ale też innego rodzaju- i dzieci i rodziców. Szkodę musi naprawić rodzic, ale za niewłaściwe zachowanie dziecka również on może ponieść również inne sankcje.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA