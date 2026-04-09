Matura 2026 – harmonogram i czas trwania egzaminów. Kiedy wyniki?
Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?
Terminy egzaminów – poziom podstawowy
W roku szkolnym 2025/2026 matury w terminie głównym zostaną przeprowadzone od 4 do 21 maja 2026 r. (część pisemna) oraz od 7 do 30 maja (część ustna).
Część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym zacznie się dzień wcześniej niż w zeszłym roku i odbędzie się w następujących terminach:
- 4 maja (poniedziałek), godz. 9.00 – język polski,
- 5 maja (wtorek), godz. 9.00 – matematyka,
- 6 maja (środa), godz. 9.00 – język obcy nowożytny.
Czas trwania części pisemnej różni się w zależności od przedmiotu:
- 240 minut – język polski,
- 180 minut – matematyka,
- 120 minut – język obcy nowożytny.
Każdy absolwent szkoły średniej musi zdać te trzy obowiązkowe egzaminy.
Terminy egzaminów - poziom rozszerzony
Maturzyści muszą przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym oraz do co najmniej jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Terminy egzaminów na poziomie rozszerzonym są następujące:
- 7 maja (czwartek) - język angielski,
- 8 maja (piątek) - biologia,
- 11 maja (poniedziałek) - matematyka,
- 12 maja (wtorek) – wiedza o społeczeństwie,
- 13 maja (środa) - chemia,
- 14 maja (czwartek) - informatyka,
- 15 maja (piątek) - geografia,
- 18 maja (poniedziałek) - historia,
- 19 maja (wtorek) - fizyka,
- 20 maja (środa) - język polski.
Egzaminy na poziomie rozszerzonym zajmą:
- 180 minut - przedmioty dodatkowe (biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie),
- 210 minut - język polski,
- 210 minut – informatyka,
- 180 minut – matematyka,
- 150 minut - język obcy nowożytny.
Wyniki egzaminu maturalnego
Wyniki matury ogłoszone zostaną 8 lipca 2026 r. o godzinie 8.30 rano.
Pechowcy, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego takiego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą zdawać egzamin w terminie poprawkowym:
- 24 sierpnia (poniedziałek), godz. 9.00 – część pisemna,
- 25 sierpnia (wtorek) - część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne).
Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych nastąpi 11 września 2026 r.
