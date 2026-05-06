Matura 2026: jak napisać odwołanie od wyniku egzaminu? Procedura krok po kroku

Matura 2026: jak napisać odwołanie od wyniku egzaminu? Procedura krok po kroku

06 maja 2026, 19:41
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
matura odwołanie od wyników 2025 jak napisać
Matura 2026: jak napisać odwołanie od wyniku egzaminu? Procedura krok po kroku
CKE

Matura 2026: jeśli maturzysta spodziewał się wyższego wyniku niż uzyskał, może złożyć odwołanie od wyniku matury. Jak napisać odwołanie? Oto procedura krok po kroku.

Wyniki matury 2026

Wyniki matury zostaną podane w środę 8 lipca 2026 r. około 8:00-8:30. Jeśli wynik nie będzie satysfakcjonujący, warto złożyć odwołanie. Niekiedy udaje się zauważyć błąd, np. w postaci źle dodanych punktów, przeoczenia czy nawet sklejonych kartek. Najczęściej odwołują się zdający z biologii i chemii.

Odwołanie od wyniku matury 2026

1.Jeśli wynik z jednego lub większej liczby przedmiotu nie jest satysfakcjonujący albo egzamin nie został zaliczony, w pierwszej kolejności należy napisać Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Powinien być zaadresowany do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Dokument można złożyć osobiście, elektronicznie, faksem lub tradycyjną pocztą. Następnie otrzymuje się telefoniczne powiadomienie o ustaleniu terminu wglądu w placówce OKE. Z zasadami wglądy do pracy należy zapoznać się w Informatorze egzaminu maturalnego. Maturzysta powinien mieć ze sobą dokument tożsamości. Ma 30 minut na zapoznanie się ze sprawdzoną pracą. Najlepiej przeliczyć dokładnie wszystkie punkty oraz zrobić zdjęcia wszystkich stron egzaminu. Jeśli punktu zostały policzone prawidłowo, warto poszukać możliwych dodatkowych punktów, posługując się wszelką możliwą literaturą przedmiotu objętą ustawą programową (podręczniki).

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

CKE

2.Jeśli udało się znaleźć dodatkowe punkty, w kolejnym kroku pisze się Wniosek o weryfikację sumy punktów. Jest na to krótki termin - 2 dni od wglądu. W szczegółach wniosku wpisuje się numery zadań, z których oceną się nie zgadzamy. Należy przedstawić do tego wiarygodne uzasadnienie. Do wniosku można dołączyć załączniki.

Wniosek o weryfikację sumy punktów

CKE

3.Następnie następuje weryfikacja wyniku egzaminu przez dyrektora OKE. Na powiadomienie o jej wynikach ma 14 dni. Oto 2 typy rozstrzygnięcia:

Rozstrzygnięcie dyrektora OKE

CKE

Rozstrzygnięcie dyrektora OKE - kolegium arbitrażowe

CKE

4.Jeśli w dalszym ciągu nie zgadzamy się z liczbą punktów egzaminu (po weryfikacji dyrektora OKE), można napisać Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Maturzysta ma na to 7 dni od otrzymania decyzji dyrektora OKE.

Odwołanie od wyniku weryfikacji punktów do Kolegium Arbitrażu

CKE

5.Kolegium ma od otrzymania pisma 21 dni na rozstrzygnięcie. Ta decyzja jest ostateczna.

Rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu

CKE

Edukacja
Matura 2026 r. Arkusz z języka angielskiego. Karta odpowiedzi [6 maja 2026 r.]
06 maja 2026

Zakończyły się obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z języków obcych. Egzamin pisemny na tym poziomie z wybranego języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.Egzaminy pisemne z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym rozpoczęły się o godz. 9. Trwały 120 minut. Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę po południu.
Matura 2026 trwa, a wielu zdających nie zna tych praw przysługujących na sali egzaminacyjnej maturzystom
06 maja 2026

Matury 2026 już trwają – ponad 344 tysięcy maturzystów przystępuje do egzaminów, które potrwają do końca maja. W ferworze nauki i stresu łatwo zapomnieć, że zdający mają konkretne prawa – i że ich naruszenie przez szkołę lub komisję można zakwestionować. Oto kompletny przewodnik oparty wyłącznie na oficjalnych dokumentach CKE.
MEN ogłasza WOBASZ dzieci na 2026 rok: będą masowe badania uczniów, ale konieczna zgoda rodziców
06 maja 2026

Od września 3,5 tys. polskich uczniów przejdzie kompleksowe badania zdrowia. Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, jak poważny jest problem chorób serca już w wieku szkolnym. Udział wymaga zgody rodziców – i to właśnie oni mają klucz do ratowania zdrowia dzieci. Komunikat wydało MEN, ogłaszając tzw. WOBASZ dzieci 2026.
Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]
06 maja 2026

W środę o godz. 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowych pisemnych egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisze egzamin z języka angielskiego.

Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
06 maja 2026

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
05 maja 2026

Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
05 maja 2026

Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?
Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
06 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.

Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
