REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy

Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 maja 2026, 14:10
oprac. Łucja Orzeł
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
Marcin Bielecki
PAP

REKLAMA

REKLAMA

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się w poniedziałek o godz. 9. Trwał 240 minut.

REKLAMA

REKLAMA

Matura 2026. Przebieg egzaminu

- Przebiegł spokojnie - powiedział PAP po zakończeniu egzaminu dyrektor CKE. Dodał, że nie odnotowano incydentów, które miałby wpływ na jego przebieg. - Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych nie meldowali mi, że są jakieś trudności w przebiegu egzaminu - poinformował Zakrzewski.

Podał, że egzamin rozpoczął się punktualnie, a przed jego rozpoczęciem nie doszło do „wycieku” treści arkusza. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Zobacz również:

Matura 2026. Publikacja zdjęć arkuszy w mediach społecznościowych

Odnosząc się do informacji na temat publikacji w trakcie egzaminu w mediach społecznościowych zdjęć fragmentów arkusza, dyrektor CKE podkreślił, że jest to nieuczciwość egzaminacyjna. - Analizuję sytuację. W przypadku uznania, że istnieje uzasadnienie podejrzenia złamanie prawa, złożę stosowne zawiadomienie w tej sprawie do odpowiednich służb - powiedział.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem maturzyście, który złamał procedury, egzaminu z danego przedmiotu. Osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od ubiegłego roku wprowadzono od tej reguły wyjątek - zakaz nie dotyczy urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia.

W maju 2025 r. unieważnione zostały 244 egzaminy maturalne, w tym 72 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w tym czasie.

Matura 2026. Kiedy CKE opublikuje arkusze?

Arkusze egzaminacyjne z polskiego na poziomie podstawowym rozwiązywane w poniedziałek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować po południu.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie 20 maja.

Powiązane
Matura z jęz. polskiego: Temat nr 1): Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość
Matura z jęz. polskiego: Temat nr 1): Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość". Temat nr 2: Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni"
Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
04 maja 2026

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.
Matura z jęz. polskiego: Temat nr 1): Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość". Temat nr 2: Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni"
04 maja 2026

Temat na maturze z języka polskiego: 1) "Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość" oraz 2) "Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni". Takie były do wyboru tematy wypracowań na poniedziałkowym egzaminie pisemnym z języka polskiego - przekazali maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.
Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
04 maja 2026

Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?
Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
04 maja 2026

Matura z matematyki 2026: kiedy i o której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?

REKLAMA

O której godzinie jest matura z polskiego 2026? Ile trwa?
04 maja 2026

Matura polski 2026: o której godzinie zaczyna się matura z polskiego w 2026 roku? Ile trwa pierwszy egzamin maturalny, który rozpoczyna się w poniedziałek 4 maja? Kiedy maturzyści piszą język polski rozszerzony?
Rozpoczęły się matury. Dziś j. polski. Jak odbywa się taki egzamin? Co z innymi egzaminami?
04 maja 2026

Dla blisko 450 000 uczniów w poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się matury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.
Matura 2026 startuje: aż 344,8 tys. absolwentów przystępuje do egzaminu
04 maja 2026

Dziś, w poniedziałek, rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać także abiturienci z wcześniejszych roczników.
Matury 2026 r. Dziś język polski na poziomie podstawowym. Dwie formuły egzaminu: 2023 i 2015
04 maja 2026

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich prawie 345 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na początek czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna).

REKLAMA

Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
02 maja 2026

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze
02 maja 2026

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA