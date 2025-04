Matura międzynarodowa kluczem do zagranicznych uczelni

Systemy edukacji za granicą znacząco różnią się od polskiego. Matura międzynarodowa staje się więc realną szansą dla polskich uczniów marzących o studiach na prestiżowych zagranicznych uczelniach. Znacząco ułatwia proces rekrutacji i adaptację w międzynarodowym środowisku akademickim.

Studia na zagranicznych prestiżowych uczelniach

Coraz więcej ambitnych młodych Polaków rozważa kontynuację edukacji na prestiżowych uniwersytetach na całym świecie. Marzenia o studiach na uczelniach takich, jak Cambridge, Oxford, Yale czy Columbia stają się realne, a polscy absolwenci z sukcesem zdobywają tam wiedzę i doświadczenie. Jednak droga na te renomowane uczelnie często rozpoczyna się od strategicznej decyzji edukacyjnej – wyboru międzynarodowego liceum i zdania matury międzynarodowej.

REKLAMA

Autopromocja

Systemy edukacji za granicą, jak choćby brytyjski, znacząco różnią się od polskiego. Aby skutecznie przygotować się do akademickiego świata najlepszych uczelni, warto zrozumieć, jaką rolę odgrywa matura międzynarodowa i jakie korzyści niesie ze sobą nauka w liceum oferującym taki program.

Matura międzynarodowa – co to jest?

REKLAMA

Matura brytyjska A Level, obok matury IB Diploma, stanowi jedną z kluczowych międzynarodowych kwalifikacji maturalnych dostępnych również w Polsce. Przystępują do niej uczniowie ostatnich klas liceum po dwuletnim intensywnym przygotowaniu w szkołach oferujących program A Level. Edukacja w liceum, które specjalizuje się w przygotowaniu do zagranicznych uniwersytetów, znacząco ułatwia ten proces, dając uczniom solidne fundamenty.

- Jednym z naszych priorytetów jest aktywne i efektywne przygotowanie uczniów do matury międzynarodowej oraz kompleksowe wsparcie w procesie aplikacyjnym na zagraniczne uczelnie. Brytyjski system edukacji zyskał globalne uznanie, a program A Level, stworzony przez uniwersytety, naturalnie ułatwia adaptację w środowisku akademickim najlepszych światowych uczelni – podkreśla dr Katarzyna Borzym-Grzesik, Deputy Head warszawskiej Akademeia High School, liceum realizującego brytyjski system nauczania.

Aby zakwalifikować się do programu A Level, kandydaci powinni mieć ukończone 16 lat i wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego na poziomie minimum C1. Uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotów zgodnych z ich zainteresowaniami i mocnymi stronami. Uzyskanie wysokich wyników na maturze międzynarodowej otwiera drzwi do czołowych uczelni, w tym tych z prestiżowej Ivy League czy Oxbridge.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Jeśli Twoje dziecko poważnie myśli o studiach za granicą, to zdanie matury międzynarodowej, po solidnym przygotowaniu, staje się realną szansą na realizację tych aspiracji – dodaje Borzym-Grzesik.

Różnice między maturą A Level a polską maturą

Jednym z najważniejszych atutów matury A Level jest jej powszechne uznanie przez uniwersytety na całym świecie. Uczniowie mają możliwość elastycznego doboru przedmiotów egzaminacyjnych, kierując się swoimi mocnymi stronami, zainteresowaniami oraz, co kluczowe, wymaganiami konkretnych kierunków i uniwersytetów.

REKLAMA

- W maturach A Level wybór przedmiotów maturalnych jest niezwykle elastyczny, w przeciwieństwie do polskiej matury, gdzie język polski, matematyka i język obcy są obowiązkowe - wyjaśnia Dr Borzym-Grzesik. - Przy maturze brytyjskiej uczeń ma pełną swobodę w kształtowaniu swojego profilu akademickiego. Może skupić się na przedmiotach, z którymi wiąże swoją przyszłą karierę, włączając w to nawet przedmioty artystyczne. Ta możliwość głębszego zanurzenia się w wybranych dziedzinach znacząco ułatwia późniejsze studia.

Warto również podkreślić, że egzaminy matury brytyjskiej kładą nacisk na umiejętność argumentowania i krytycznego myślenia, a nie tylko na odtwarzanie wiedzy, co jest bardziej charakterystyczne dla polskiej matury.

Wsparcie międzynarodowego liceum

Międzynarodowe liceum odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu uczniów do studiów za granicą. Akademeia High School już w pierwszych latach edukacji pomaga młodym ludziom odkrywać ich pasje i talenty, co ułatwia świadomy wybór przedmiotów A Level w ostatnich dwóch latach nauki. Dzięki temu uczniowie zyskują doskonały start na zagranicznych uczelniach, często mając również szansę na otrzymanie stypendiów.

- Dla uczniów aplikujących do Stanów Zjednoczonych prowadzimy cotygodniowe zajęcia, które kompleksowo omawiają cały proces aplikacji. Od zrozumienia idei ”dopasowania” do uczelni, uwzględniającego program akademicki, filozofię nauczania, lokalizację, koszty, wielkość uczelni, poprzez elementy aplikacji takie jak eseje, transkrypty, aktywności pozaszkolne, listy referencyjne, po kwestie finansowe i wiele innych. Amerykańskie uczelnie oczekują doskonałych wyników akademickich w połączeniu z bogatym portfolio aktywności pozaszkolnych, które odzwierciedlają autentyczne zainteresowania i wartości ucznia. Istnieje możliwość ubiegania się o częściowe lub pełne finansowanie, jednak należy pamiętać, że konkurencja jest ogromna, a fundusze dla studentów międzynarodowych są ograniczone – Julia Seeholzer, Doradca Uniwersytecki ds. USA i Kanady w Akademeia High School wyjaśnia, jak szkoła wspiera uczniów zainteresowanych studiami w USA.

Ważne Aktywne wsparcie Akademeia High School obejmuje: przydzielenie indywidualnego doradcy uniwersyteckiego (university advisor), który prowadzi ucznia przez cały proces aplikacji, uwzględniając różne kierunki geograficzne;

obowiązkowy program Personal Development Scheme, wymagający minimum 30 godzin aktywności pozaszkolnych, takich jak staże, wolontariat czy projekty indywidualne, w których znalezieniu szkoła aktywnie pomaga;

Akademeia Internship Scheme, konkurs umożliwiający zdobycie letnich staży w renomowanych instytucjach;

wsparcie mentorów, którzy rekomendują uczniom udział w konkursach i publikacjach związanych z ich zainteresowaniami, dobieranych na podstawie akademickich aspiracji;

program EPQ (Extended Project Qualification), dający możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji poprzez napisanie mini-dysertacji;

organizacja wydarzeń takich jak Insiders Stories i Careers Day, umożliwiających spotkania z absolwentami studiującymi za granicą oraz przedstawicielami różnych branż;

przekazywanie informacji o konkursach, programach i szkołach letnich, przygotowanie do egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych oraz pomoc w kontakcie z nauczycielami-absolwentami zagranicznych uczelni;

popołudniowe kluby, poszerzające wiedzę i rozwijające zainteresowania uczniów.

Dzięki tym kompleksowym działaniom uczniowie otrzymują efektywne wsparcie w przygotowaniu do procesu aplikacyjnego i kształtowaniu swoich przyszłych ścieżek kariery na prestiżowych zagranicznych uczelniach.

Jakie uczelnie wybierają polscy studenci

Matura międzynarodowa, zdobyta w liceum oferującym odpowiedni program nauczania i wsparcie, staje się cennym atutem i realną szansą dla polskich uczniów marzących o studiach na najlepszych uniwersytetach na całym świecie. Znacząco ułatwia proces rekrutacji i adaptację w międzynarodowym środowisku akademickim.

Wśród wymarzonych uczelni, do których w tym roku zakwalifikowali się uczniowie Akademeia High School, znajdują się m.in.: University of Cambridge, University of Oxford, University College London, Imperial College London, London School of Economics and Political Science, Yale University, Stanford University, Columbia University, California Institute of Technology, Bocconi University czy Delft University of Technology. Najpopularniejsze dotychczas wybierane kierunki studiów to inżynieria, neurologia, psychologia, ekonomia, stosunki międzynarodowe oraz architektura.

Źródło:

Akademeia High School

www.akademeia.edu.pl