REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej

Czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 września 2025, 12:58
Anna Dryja
Jak rozliczać czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej?
Jak rozliczać czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Udział nauczycieli w wycieczce szkolnej w charakterze opiekunów? Czy można żądać od nauczycieli składania oświadczeń, że w czasie wycieczki będą pracowali w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?

Czas pracy nauczyciela po uchwale Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z 26 lutego 2025 r. (III PZP 3/24) wprowadziła przełomowe zmiany w rozliczaniu czasu pracy nauczycieli, także w związku z ich udziałem w wycieczkach szkolnych. Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że każda praca wykonywana przez nauczyciela ponad tygodniową normę 40 godzin jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy i powinna być odpowiednio rozliczana – poprzez dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny.

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Karta Nauczyciela nie zawiera odrębnych rozwiązań prawnych w zakresie czasu pracy nauczycieli w przypadku realizacji zajęć w formach innych niż te, które odbywają się na terenie szkoły (np. w trakcie wycieczek lub innych imprez wyjazdowych). Zatem w tej kwestii zastosowanie mają ogólne normy czasu pracy nauczycieli wynikające z art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z którymi czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień w 5-dniowym tygodniu pracy.

W ramach tego czasu nauczyciel realizuje:

  • pensum (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, uczestniczy w części ustnej egzaminu maturalnego, prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych);
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły (m.in. zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, uczestniczy w egzaminie ósmoklasisty, egzaminie zawodowym, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i egzaminie maturalnym – z wyjątkiem części ustnej, jest zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni);
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Ważne

Udział nauczycieli w wycieczce szkolnej w charakterze opiekunów należy traktować jako zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, jakie nauczyciel zobowiązany jest realizować w ramach obowiązującego go 40-godzinnego tygodnia pracy.

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Ewidencja czasu pracy nauczycieli

Obowiązek ewidencji czasu pracy, w tym rozliczania godzin ponadwymiarowych i nadliczbowych, spoczywa na pracodawcy, czyli dyrekcji szkoły. Jednak zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela ewidencja czasu pracy nauczyciela prowadzona przez szkołę dotyczy głównie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum), które są odnotowywane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć (art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela). Inne czynności (np. przygotowanie do zajęć, sprawdzanie kartkówek, udział w wycieczkach) nie są zawsze rejestrowane w taki sam, szczegółowy sposób, choć Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że również one wliczają się do czasu pracy i – jeśli przekraczają tygodniową normę – powinny być rozliczane jako godziny nadliczbowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne

Sąd Najwyższy uznał, że realizowanie przez nauczycieli innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, np. udział w wycieczkach szkolnych, jest wliczane do czasu pracy i jeśli powoduje przekroczenie tygodniowej normy, to powinno być rozliczane jako godziny nadliczbowe.

Należy podkreślić, że w postępowaniach sądowych o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe obowiązuje ogólna reguła procesowa, zgodnie z którą to pracownik żądający zapłaty takiego wynagrodzenia musi udowodnić zasadność swoich roszczeń. Brak pełnej ewidencji czasu pracy utrudnia nauczycielowi udowodnienie swych twierdzeń co do pracy w godzinach nadliczbowych i jej wymiaru. Istnieje jednak możliwość skorzystania z innych środków dowodowych niż ewidencja, w tym także zeznań świadków, prywatnych notatek nauczyciela czy opinii biegłego. Brak dokumentacji czy zaniedbania w jej prowadzeniu przez pracodawcę powodują przerzucenie ciężaru dowodów na niego i to pracodawca w takim przypadku będzie miał obowiązek wykazać, że pracownik nie pracował w takim wymiarze czasu pracy, jak twierdzi (postanowienie SN z 12 kwietnia 2023 r., II PSK 104/22, oraz postanowienie SN z 8 maja 2020 r., II PK 81/19).

W związku z tym w sytuacji, gdy nauczyciel przekroczy tygodniową normę 40 godzin, należy wypłacić mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe lub udzielić czasu wolnego zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, które – według uchwały Sądu Najwyższego – mają tu zastosowanie.

Czy można żądać od nauczycieli składania oświadczeń?

REKLAMA

Warto pamiętać, iż żądanie od nauczycieli oświadczeń, że godziny opieki nad uczniami podczas wycieczki mieszczą się w 40-godzinnym tygodniu pracy, nie jest dopuszczalne ani skuteczne prawnie. O prawie do wynagrodzenia za nadgodziny decyduje faktyczny czas pracy. Dyrektor szkoły powinien prowadzić rzetelną ewidencję czasu pracy i rozliczać nadgodziny zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Pobieranie takich oświadczeń nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa ani w świetle uchwały Sądu Najwyższego. Oświadczenie nauczyciela nie może zastąpić rzeczywistego rozliczenia czasu pracy. Jeśli nauczyciel przekroczył tygodniową normę 40 godzin pracy, przysługuje mu wynagrodzenie za nadgodziny, niezależnie od złożonego oświadczenia. Wymuszanie lub sugerowanie podpisywania takich oświadczeń przez nauczycieli może być uznane za próbę obejścia prawa, a w przypadku sporu sądowego takie oświadczenie nie będzie skuteczne i nie pozbawi nauczyciela prawa do roszczeń o wynagrodzenie za nadgodziny.

Podstawa prawna

art. 42 ust. 1–2, ust. 7a, art. 42c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 620

Powołane orzeczenia sądów:

  • uchwała SN z 26 lutego 2025 r. (III PZP 3/24)
  • postanowienie SN z 12 kwietnia 2023 r. (II PSK 104/22)
  • postanowienie SN z 8 maja 2020 r. (II PK 81/19)

Szczegółowe informacje znajdziesz w INFORLEX.PL »»»

Opracowano na podstawie artykułu, którego autorką jest Anna Dryja, specjalista w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym. Jak zapobiegać? Jakie buty wybrać? Poradnik NFZ
02 wrz 2025

Na wady postawy dzieci w wieku szkolnym składa się wiele elementów. Największym wrogiem prawidłowej postawy uczniów jest długotrwałe siedzenie. Jak zatem zapobiegać chorobom dzieci? Jakie buty wybrać do szkoły? Oto kompleksowy poradnik NFZ.
Czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej
02 wrz 2025

Udział nauczycieli w wycieczce szkolnej w charakterze opiekunów? Czy można żądać od nauczycieli składania oświadczeń, że w czasie wycieczki będą pracowali w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?
Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]
02 wrz 2025

Miejsce do nauki w domu ma znaczenia dla zdrowia dziecka. Może zapobiegać wadom postawy albo je pogłębiać. Sprawdź, jak urządzić zdrowe miejsce do odrabiania lekcji dla dziecka. Ważne jest światło, biurko, krzesło i dodatkowe siedzisko. Oto mini poradnik przygotowany przez NFZ.
Jaki plecak wybrać do pierwszej klasy? Plecaki a wady postawy [Mini poradnik NFZ]
02 wrz 2025

Jaki plecak wybrać? Takie pytanie najczęściej zadają rodzice dzieci idących do pierwszej klasy. Oto mini poradnik NFZ na temat tego jak dobierać plecak, aby zapobiegać wadom postawy.

REKLAMA

Wakacyjna praca studentów – skutki podatkowe dla pracującego dziecka oraz rodzica
01 wrz 2025

Praca zarobkowa w wakacje to dla studentów nie tylko sposób na zdobycie dodatkowych środków finansowych, ale także okazja do rozwoju osobistego i zawodowego. Choć wakacje się kończą, studentom został jeszcze cały wrzesień na „dorabianie”. Jakie są korzyści płynące z pracy zarobkowej podczas przerwy od zajęć oraz z ulgi podatkowej dla młodych do 26 roku życia? O jakich ograniczeniach dotyczących kwoty przychodu, wpływającej na prawo rodziców do korzystania z ulg podatkowych należy pamiętać?
Reforma w szkołach od września 2025: nowe przedmioty, mniej religii, ferie w 3 turach i koniec godzin czarnkowych
01 wrz 2025

1 września 2025 roku szkoły otworzyły drzwi w zupełnie nowej formule. Zmieniono plan zajęć, wprowadzono nowe przedmioty, a ferie zimowe nie będą już wyglądać tak jak dotąd. To największa reforma od lat, która wpłynie na uczniów, rodziców i nauczycieli. Wprowadzane zmiany mają sprawić, że edukacja stanie się bardziej praktyczna i dostosowana do potrzeb współczesnych uczniów. Reforma budzi jednak spore emocje, bo dla wielu oznacza konieczność szybkiego przyzwyczajenia się do zupełnie innej szkoły niż dotąd.
Edukacja zdrowotna 2025 w szkołach. Czy to przedmiot obowiązkowy, czego uczą i do kiedy trzeba zapisać dziecko?
01 wrz 2025

Od 1 września 2025 r. uczniowie polskich szkół będą uczestniczyć w zajęciach z nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Pierwsze dane zebrane przez Fundację GrowSPACE pokazują, że choć większość samorządów dobrze przygotowała się do zmian, w 175 gminach nie udało się zatrudnić ani jednego nauczyciela. Eksperci apelują, by nie wypisywać dzieci z zajęć, bo to inwestycja w ich zdrowie psychiczne i fizyczne.
Prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich tzw. Lex Kamilek
29 sie 2025

Ustawa przewidywała, że szkoły nie muszą wymagać od opiekunów dzieci m.in. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), a jedynie oświadczenia. Negatywną opinię dotyczącą projektu przedstawiła Prezydentowi m.in. Rzeczniczka Praw Dziecka.

REKLAMA

Jakie przedmioty są w 5 klasie? [Lista]
29 sie 2025

W 5 klasie szkoły podstawowej jest 11 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Oprócz tego można chodzić na lekcje nieobowiązkowe - religię lub etykę oraz edukację zdrowotną. Ile lekcji tygodniowo jest w 5 klasie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą?
Jakie przedmioty są w 6 klasie? [Lista]
29 sie 2025

W 6 klasie szkoły podstawowej jest 11 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?

REKLAMA