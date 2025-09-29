Nieobecności w roku szkolnym 2025/2026. Kiedy zmiany dotyczące frekwencji?
Ile nieobecności może mieć uczeń w roku szkolnym 2025/2026? Jakie przepisy obowiązują aktualnie? Czy i kiedy wejdą w życie planowane zmiany dotyczące frekwencji uczniów w szkołach? To pytania, które często zadają sobie rodzice. Odpowiadamy!
- Frekwencja w szkołach. Jakie przepisy w roku szkolnym 2025/2026?
- Co może się zmienić w przepisach o frekwencji i klasyfikacji ucznia?
- Od kiedy zmiany dotyczące frekwencji uczniów w szkołach?
Frekwencja w szkołach. Jakie przepisy w roku szkolnym 2025/2026?
W aktualnym roku szkolnym 2025/2026 obowiązują dotychczasowe przepisy. Zgodnie zatem z art. 42 ust. 2 Prawa oświatowego, przez niespełnienie:
• obowiązku rocznego przygotowania szkolnego,
• obowiązku szkolnego lub
• obowiązku nauki
- należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce.
Zasadę tę stosuje się też do spełniania obowiązku nauki po ukończeniu szkoły podstawowej przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Obecnie obowiązuje tu zatem próg 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu miesiąca.
Nadal obowiązują taż dotychczasowe zasady dotyczące klasyfikowania uczniów.
Przypomnijmy, iż uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Z kolei uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
Co może się zmienić w przepisach o frekwencji i klasyfikacji ucznia?
Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej aktualne progi są zbyt wysokie. MEN chce, by przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki uznać:
• albo nieusprawiedliwioną nieobecność na co najmniej 50% dni zajęć w okresie jednego miesiąca,
• albo na co najmniej 25% dni zajęć w okresie całego roku szkolnego.
Zmiana granicy z 50% na 25% nieusprawiedliwionych nieobecności ma też nastąpić w przypadku klasyfikowania ucznia.
„Według proponowanej zmiany nieklasyfikowanie ucznia z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych będzie miało miejsce w przypadku przekroczenia progu 25% nieobecności nieusprawiedliwionej (bez możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego – art. 44k ust. 3 ustawy o systemie oświaty zostanie uchylony) oraz będzie mogło nastąpić – jak dotychczas – jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tyle że powodem braku tych podstaw ma być nieobecność (w sumie) ucznia przekraczająca 25% (zamiast, jak dotychczas 50%) czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. W drugim przypadku uczeń będzie mógł zdawać, tak jak dotychczas, egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności usprawiedliwionej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Nowelizacja zakłada, iż usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać jej powód. Termin i formę usprawiedliwienia tak jak dotychczas szkoła określi w swoim statucie.
Od kiedy zmiany dotyczące frekwencji uczniów w szkołach?
Zmiany w zakresie frekwencji i klasyfikacji uczniów mają wejść w życie z dniem 1 września 2026 r., czyli od początku roku szkolnego 2026/2027. Pamiętajmy jednak, iż prace legislacyjne nad projektem jeszcze się nie zakończyły. Kształt nowych przepisów może zatem ulec zmianom.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (etap legislacyjny: opiniowanie)
