REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności

Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 grudnia 2025, 11:57
Katarzyna Kania
Redaguje i tworzy treści o tematyce edukacyjnej oraz parentingowej, dbając o ich merytoryczną jakość i przystępność dla czytelnika.
Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności
Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy, który znacząco ogranicza uprawnienia kuratorów oświaty. Zmiany przewidują, że ich opinia nie będzie już wiążąca przy przekazywaniu szkół innym podmiotom ani przy zakładaniu bibliotek pedagogicznych. Nowe regulacje mają także przeciwdziałać skutkom spadku liczby uczniów i ułatwić elastyczne zarządzanie placówkami edukacyjnymi.

Elastyczna organizacja szkół i nowe funkcje budynków

MEN wskazuje, że celem reformy jest umożliwienie nowoczesnej organizacji szkół, w tym tworzenie szkół filialnych czy klas łączonych. Pustoszejące budynki szkolne mogłyby być wykorzystywane do realizacji zadań społecznych, takich jak opieka nad dziećmi i seniorami, czy działalność kulturalna. Zmiany mają też wspierać większe szkoły, oferując uczniom starszych klas lepsze warunki edukacyjne, a nauczycielom – pełniejsze zatrudnienie. Ponadto projekt przewiduje uproszczenie procedur administracyjnych i wzmocnienie roli rodziców oraz lokalnych społeczności w decydowaniu o przyszłości szkół.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Historia: od liberalnych przepisów do wzmocnienia kuratorów

W czasach rządów PO-PSL przepisy dotyczące przekazywania i likwidacji szkół były stosunkowo liberalne. Skutkowało to tym, że wiele placówek zostało przejętych przez podmioty prywatne lub zlikwidowanych, co budziło niezadowolenie lokalnych społeczności i nauczycieli. W ramach oszczędności niektóre gminy przekazywały większość szkół, a gmina Hanna – wszystkie prowadzone przez siebie placówki, co wywołało kontrowersje dotyczące realizacji zadań oświatowych.

W reakcji na te praktyki rząd PiS wzmocnił uprawnienia kuratorów, wymagając ich wiążących opinii przed likwidacją lub przekształceniem szkoły, co znalazło odzwierciedlenie w przepisach ustawy – Prawo oświatowe (art. 9 i 89). Jednak w praktyce negatywne opinie kuratorów często były lakoniczne i budziły wątpliwości sądów administracyjnych.

Opinie kuratora - doradcze, nie wiążące

Projekt ustawy przewiduje, że opinia kuratora oświaty w kwestii tworzenia bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli czy przekazywania prowadzenia szkół przez JST będzie miała charakter doradczy, a nie wiążący.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Autorzy projektu argumentują, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Zakładanie biblioteki pedagogicznej lub placówki doskonalenia nauczycieli przez gminę czy powiat przynosi korzyści lokalnej społeczności, dlatego wystarczająca jest opinia doradcza.
  2. Placówki doskonalenia nauczycieli muszą uzyskać akredytację, co zapewnia już kontrolę jakości.
  3. Utworzenie nowej szkoły czy przedszkola wzbogaca ofertę edukacyjną, a zmiany lokalizacji lub likwidacja i tak wymagają opinii kuratora.

Ułatwienia dla osób przechodzących na emeryturę

Projekt przewiduje także uproszczenie procedury przekazywania szkół prowadzonych przez osoby fizyczne przechodzące na emeryturę lub rentę. Obecnie szkoła wraca do JST dopiero po roku od zakończenia działalności osoby prowadzącej placówkę.

Nowe rozwiązanie umożliwi szybsze przejęcie szkoły przez inny podmiot po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego. Zmieniona umowa będzie podpisana przez:

  • osobę fizyczną przechodzącą na emeryturę lub rentę,
  • nowego prowadzącego szkołę (osoba fizyczna lub prawna niebędąca JST),
  • organ wykonawczy JST, który wcześniej przekazał szkołę.

Nowy organ prowadzący będzie odpowiadał za zobowiązania szkoły, chyba że strony postanowią inaczej. Placówka pozostanie publiczna, bezpłatna i ogólnodostępna, a nowy prowadzący nie będzie mógł jej zlikwidować – jedynie zwrócić jednostce samorządu terytorialnego.

Powiązane
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności
12 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy, który znacząco ogranicza uprawnienia kuratorów oświaty. Zmiany przewidują, że ich opinia nie będzie już wiążąca przy przekazywaniu szkół innym podmiotom ani przy zakładaniu bibliotek pedagogicznych. Nowe regulacje mają także przeciwdziałać skutkom spadku liczby uczniów i ułatwić elastyczne zarządzanie placówkami edukacyjnymi.
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
12 gru 2025

W ciągu ostatnich dwóch lat polskie szkolnictwo branżowe zostało poddane intensywnej modernizacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wprowadzenie 15 nowych zawodów, obejmujących zarówno nowoczesne technologie, jak i rosnący obszar „zielonych zawodów”. Resort podkreśla, że zmiany powstały w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku pracy i odpowiadają realnym potrzebom gospodarki
Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
12 gru 2025

W Polsce aż 40% rodzin nie ma żadnych zasad dotyczących korzystania z internetu, a dzieci spędzają online ponad cztery godziny dziennie. Nowy rządowy program „Cyfrowe Mosty”, przygotowany przez Centralny Ośrodek Informatyki, ma pomóc dorosłym lepiej wspierać najmłodszych w cyfrowym świecie.
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
12 gru 2025

Nie brakuje nowych pomysłów na zreformowanie świadczenia wychowawczego. Co jakiś czas powraca postulat rozszerzenia grupy beneficjentów tzw. 800 plus o studentów i dorosłych uczniów. Argumentem za taką zmianą jest fakt ponoszenia przez rodziców wydatków również na starszych uczniów.

REKLAMA

To ostatnie dni na skorzystanie z takiego wsparcia ze środków publicznych. Termin mija 31 grudnia 2025 roku. Chodzi o 2500 złotych
11 gru 2025

Już niedługo skończy się czas na wykorzystanie świadczenia o wartości 2500 złotych. Termin minie 31 grudnia 2025 roku, więc z dokonaniem zakupu nie należy zwlekać. O co chodzi i kto może skorzystać z tego wsparcia ze środków publicznych?
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli wciąż nierozstrzygnięte – co kryje nowa nowela Karty Nauczyciela?
11 gru 2025

Mimo zapowiadanych zmian w Karcie Nauczyciela, kwestia wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe wciąż budzi poważne wątpliwości. Nowelizacja, która ma uporządkować zasady rozliczeń, sama może wymagać kolejnej poprawki — zwłaszcza w zakresie definicji gotowości do pracy. Okazuje się bowiem, że to, co dla pracownika w kodeksie jest standardem, w przypadku nauczycieli zyskuje zupełnie inne znaczenie.
Wycieczki szkolne: Czy szkoły powinny częściej korzystać ze schronisk młodzieżowych? MEN odpowiada na interpelację posłów
11 gru 2025

Posłowie chcą przywrócić zapis, który promował szkolne schroniska młodzieżowe jako bazę noclegową podczas wycieczek szkolnych. Ministerstwo Edukacji odpowiada: decyzja należy do organizatora, a schroniska nadal mogą być wybierane. W Polsce działa dziś 298 takich obiektów.
Czy uczniowie zrozumieją świat bez islamu i prawosławia? O nieobecnych treściach w nowej podstawie
11 gru 2025

Wraz z planowaną reformą podstaw programowych na 2026 rok zmienia się zakres treści nauczanych w szkołach. Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie nowych dokumentów podkreśla, że nie chodzi o rewolucję, lecz o uporządkowanie materiału. Jednak w projekcie podstawy z historii widać wyraźne ograniczenia — zniknęły m.in. wątki dotyczące takich religii jak prawosławie czy islam. Część nauczycieli zwraca uwagę, że to poważna luka, która może utrudnić późniejsze omawianie niektórych zagadnień.

REKLAMA

Ważny komunikat MEN. Ustalono oficjalne daty przerwy świątecznej 2025/2026. Rekordowo duża liczba dni wolnych!
11 gru 2025

Tegoroczna przerwa świąteczna zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla uczniów. Podstawowy czas wolny, wynikający z kalendarza, jest już długi, a dyrektorzy szkół mają możliwość jego dalszego wydłużenia, przyznając dodatkowe dni. W efekcie, odpoczynek może być dłuższy niż tradycyjne dwutygodniowe ferie. Oto szczegóły.
Rząd wygasi część przepisów pomocowych dla Ukraińców. Co się zmieni w szkołach? [PROJEKT USTAWY]
11 gru 2025

Rząd opublikował projekt ustawy dotyczącej wygaszania specjalnych rozwiązań dla obywateli Ukrainy, obowiązujących od wybuchu wojny. Dokument zakłada istotne zmiany w systemie oświaty – w tym utrzymanie wsparcia dla uczniów z Ukrainy do końca roku szkolnego 2025/2026, a także nowe zasady zatrudniania nauczycieli i asystentów międzykulturowych.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA