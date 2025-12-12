W ciągu ostatnich dwóch lat polskie szkolnictwo branżowe zostało poddane intensywnej modernizacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wprowadzenie 15 nowych zawodów, obejmujących zarówno nowoczesne technologie, jak i rosnący obszar „zielonych zawodów”. Resort podkreśla, że zmiany powstały w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku pracy i odpowiadają realnym potrzebom gospodarki

Nowe kierunki kształcenia jako odpowiedź na potrzeby gospodarki

Podczas konferencji prasowej towarzyszącej Gali Olimpijczyków Zawodowych minister edukacji Barbara Nowacka zaprezentowała listę nowych zawodów, które już trafiły lub w najbliższym roku trafią do oferty szkół branżowych i techników. Jak podkreśliła, edukacja zawodowa zyskuje kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego kraju.

Minister zaznaczyła, że polska gospodarka potrzebuje dziś nie tylko wysoko wykwalifikowanych specjalistów akademickich, lecz również praktyków, konstruktorów i techników zdolnych obsługiwać najnowsze technologie.

– Potrzebujemy inżynierów, profesorów i naukowców, ale równie ważni są ci, którzy chcą współtworzyć gospodarkę na każdym jej poziomie – podkreśliła.

Jak poinformowała, tylko w ostatnich dwóch latach MEN odbył ponad 70 konsultacji z przedstawicielami różnych branż i sektorów gospodarki, aby opracować kierunki kształcenia odpowiadające rzeczywistym potrzebom rynku pracy. Efektem jest 15 nowych zawodów ocenianych przez resort jako strategiczne.

Nowe specjalizacje: cyberbezpieczeństwo, kontrola bezpieczeństwa i technologie optyczne

Jednym z kluczowych obszarów rozwoju jest sektor bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Wiceminister edukacji Henryk Kiepura zapowiedział, że w najbliższym roku szkolnym uczniowie będą mogli kształcić się m.in. w zawodach:

technik cyberbezpieczeństwa,

technik kontroli bezpieczeństwa portu lotniczego,

optoelektronik,

technik optoelektroniki,

technik optyki okularowej,

technik mobilności drogowej.

To kierunki odpowiadające szybkiemu rozwojowi branż IT, transportu oraz zaawansowanych technologii optycznych. Eksperci rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów tych dziedzin będzie rosnąć w najbliższej dekadzie, zwłaszcza w sektorze bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i inteligentnych systemów miejskich.

„Zielone zawody” coraz ważniejsze. Edukacja dostosowana do transformacji ekologicznej

Drugim istotnym filarem zmian jest rozwój tzw. zawodów zielonych, związanych z ochroną środowiska, projektowaniem krajobrazu i szeroko rozumianą gospodarką miejską. Do oferty szkół trafią m.in.:

agroogrodnik,

technik agroogrodnictwa,

ogrodnik terenów zielonych,

technik architektury krajobrazu i arborystyki,

technik aranżacji florystycznych,

asystent ogrodniczy i asystent florystyczny.

Dwie ostatnie specjalizacje są przygotowane z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami, co podkreśla rosnący nacisk na włączające modele edukacji.

Wiceminister Kiepura przypomniał również, że od roku szkolnego 2024/2025 funkcjonuje już zawód technik elektromobilności, a od 2025 r. dołączą do niego kolejne specjalizacje, m.in. technik gospodarki nieruchomościami. Zmiany te wpisują się w kierunek transformacji energetycznej i rozwój niskoemisyjnego transportu.

Wzmocnienie doradztwa zawodowego – klucz do trafnych wyborów edukacyjnych

Minister Barbara Nowacka zapowiedziała także odbudowę systemu doradztwa zawodowego, który ma odegrać kluczową rolę w procesie wyboru ścieżki kształcenia przez uczniów. Jak wskazała, obecnie jedynie około 5% młodych ludzi korzysta z doradztwa w sposób, który realnie wpływa na ich decyzje edukacyjne.

Resort planuje zwiększyć dostępność doradców zawodowych oraz wprowadzić nowoczesne narzędzia wspierające diagnozę kompetencji i predyspozycji uczniów. Celem jest, aby młodzież podejmowała decyzje nie tylko świadomie, ale również zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Reforma szkolnictwa branżowego – krok w stronę nowoczesnej gospodarki

Wprowadzane kierunki kształcenia pokazują, że MEN stawia na strategiczne sektory – od cyberbezpieczeństwa przez elektromobilność po gospodarkę zieloną. Zmiany te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów o wyspecjalizowanych kompetencjach technicznych. Reforma ma nie tylko zwiększyć atrakcyjność edukacji branżowej, lecz także wzmocnić jej realne powiązanie z gospodarką.