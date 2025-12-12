Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.

Nabór wniosków w I edycji konkursu dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”

- Szukamy szkół, które mają dobre praktyki w trójkącie: branża, edukacja oraz nauka - powiedziała w czwartek na konferencji prasowej Alina Prochasek z zarządu FRSE. - Będziemy patrzeć na wyniki w nauce uczniów i na działania podejmowane w zakresie innowacji przez nauczycieli, przez placówki. Będziemy patrzeć w jaki sposób szkoła nie tylko współpracuje z branżami, ale również ze środowiskiem lokalnym, jak i w jaki sposób promuje kształcenie zawodowe w tym środowisku, jak również na arenie międzynarodowej - dodała.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Ważne Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku” przeznaczony jest dla: branżowych szkół I stopnia (z wyłączeniem szkół kształcących wyłącznie uczniów będących młodocianymi pracownikami), techników oraz branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej.

„Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do końca lutego 2026 r.

Chodzi o wyłonienie najlepszych placówek prowadzących kształcenie zawodowe w 16 branżach: automatyka, robotyka, mechatronika; leśnictwo i przemysł drzewno-meblarski; budownictwo i wnętrzarstwo; chemia, petrochemia i ochrona środowiska; energetyka, elektryka i elektronika; handel, ekonomia, administracja; górnictwo i metalurgia; hodowla i uprawy; informatyka i telekomunikacja; mechanika; moda i uroda; motoryzacja i elektromobilność; poligrafia, fotografia, audio i film; hotelarstwo, gastronomia i turystyka; transport, spedycja i logistyka; zdrowie, bezpieczeństwo i pomoc społeczna.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgłoszenia można przesyłać do FRSE od 11 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja najlepszych praktyk edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego, umożliwiająca wyróżnienie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które osiągają wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego oraz stosują nowoczesne metody nauczania.

Jak wskazuje FRSE laureaci konkursu staną się liderami w dziedzinie innowacji edukacyjnych, których doświadczenia i stosowane rozwiązania będą mogły być wykorzystane przy opracowywaniu i doskonaleniu modelu Branżowej Szkoły Ćwiczeń.

Branżowa Szkoła Ćwiczeń. Co kryje się pod tym pojęciem?

Branżowa Szkoła Ćwiczeń to szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (tj. branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, technikum, szkoła policealna), która będzie nie tylko kształcić uczniów lub słuchaczy, lecz jednocześnie umożliwiać czynnym nauczycielom rozwój kompetencji, w tym prowadzić doskonalenie zawodowe oraz praktycznie przygotowywać studentów do zawodu nauczyciela. (PAP)