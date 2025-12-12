REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.

Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 grudnia 2025, 12:08
Czym jest Branżowa Szkoła Ćwiczeń?
Czym jest Branżowa Szkoła Ćwiczeń?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.

Nabór wniosków w I edycji konkursu dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”

- Szukamy szkół, które mają dobre praktyki w trójkącie: branża, edukacja oraz nauka - powiedziała w czwartek na konferencji prasowej Alina Prochasek z zarządu FRSE. - Będziemy patrzeć na wyniki w nauce uczniów i na działania podejmowane w zakresie innowacji przez nauczycieli, przez placówki. Będziemy patrzeć w jaki sposób szkoła nie tylko współpracuje z branżami, ale również ze środowiskiem lokalnym, jak i w jaki sposób promuje kształcenie zawodowe w tym środowisku, jak również na arenie międzynarodowej - dodała.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Ważne

Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku” przeznaczony jest dla: branżowych szkół I stopnia (z wyłączeniem szkół kształcących wyłącznie uczniów będących młodocianymi pracownikami), techników oraz branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej.

„Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do końca lutego 2026 r.

Chodzi o wyłonienie najlepszych placówek prowadzących kształcenie zawodowe w 16 branżach: automatyka, robotyka, mechatronika; leśnictwo i przemysł drzewno-meblarski; budownictwo i wnętrzarstwo; chemia, petrochemia i ochrona środowiska; energetyka, elektryka i elektronika; handel, ekonomia, administracja; górnictwo i metalurgia; hodowla i uprawy; informatyka i telekomunikacja; mechanika; moda i uroda; motoryzacja i elektromobilność; poligrafia, fotografia, audio i film; hotelarstwo, gastronomia i turystyka; transport, spedycja i logistyka; zdrowie, bezpieczeństwo i pomoc społeczna.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgłoszenia można przesyłać do FRSE od 11 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja najlepszych praktyk edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego, umożliwiająca wyróżnienie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które osiągają wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego oraz stosują nowoczesne metody nauczania.

Jak wskazuje FRSE laureaci konkursu staną się liderami w dziedzinie innowacji edukacyjnych, których doświadczenia i stosowane rozwiązania będą mogły być wykorzystane przy opracowywaniu i doskonaleniu modelu Branżowej Szkoły Ćwiczeń.

Prawo oświatowe. Komentarz (PDF)
Autopromocja

Prawo oświatowe. Komentarz
ebook

Sprawdź

Branżowa Szkoła Ćwiczeń. Co kryje się pod tym pojęciem?

Branżowa Szkoła Ćwiczeń to szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (tj. branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, technikum, szkoła policealna), która będzie nie tylko kształcić uczniów lub słuchaczy, lecz jednocześnie umożliwiać czynnym nauczycielom rozwój kompetencji, w tym prowadzić doskonalenie zawodowe oraz praktycznie przygotowywać studentów do zawodu nauczyciela. (PAP)

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
500 zł na ucznia. W 2026 roku kolejna edycja samorządowego programu
500 zł na ucznia. W 2026 roku kolejna edycja samorządowego programu
Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności
12 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy, który znacząco ogranicza uprawnienia kuratorów oświaty. Zmiany przewidują, że ich opinia nie będzie już wiążąca przy przekazywaniu szkół innym podmiotom ani przy zakładaniu bibliotek pedagogicznych. Nowe regulacje mają także przeciwdziałać skutkom spadku liczby uczniów i ułatwić elastyczne zarządzanie placówkami edukacyjnymi.
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
12 gru 2025

W ciągu ostatnich dwóch lat polskie szkolnictwo branżowe zostało poddane intensywnej modernizacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wprowadzenie 15 nowych zawodów, obejmujących zarówno nowoczesne technologie, jak i rosnący obszar „zielonych zawodów”. Resort podkreśla, że zmiany powstały w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku pracy i odpowiadają realnym potrzebom gospodarki
Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
12 gru 2025

W Polsce aż 40% rodzin nie ma żadnych zasad dotyczących korzystania z internetu, a dzieci spędzają online ponad cztery godziny dziennie. Nowy rządowy program „Cyfrowe Mosty”, przygotowany przez Centralny Ośrodek Informatyki, ma pomóc dorosłym lepiej wspierać najmłodszych w cyfrowym świecie.
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
12 gru 2025

Nie brakuje nowych pomysłów na zreformowanie świadczenia wychowawczego. Co jakiś czas powraca postulat rozszerzenia grupy beneficjentów tzw. 800 plus o studentów i dorosłych uczniów. Argumentem za taką zmianą jest fakt ponoszenia przez rodziców wydatków również na starszych uczniów.

REKLAMA

To ostatnie dni na skorzystanie z takiego wsparcia ze środków publicznych. Termin mija 31 grudnia 2025 roku. Chodzi o 2500 złotych
11 gru 2025

Już niedługo skończy się czas na wykorzystanie świadczenia o wartości 2500 złotych. Termin minie 31 grudnia 2025 roku, więc z dokonaniem zakupu nie należy zwlekać. O co chodzi i kto może skorzystać z tego wsparcia ze środków publicznych?
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli wciąż nierozstrzygnięte – co kryje nowa nowela Karty Nauczyciela?
11 gru 2025

Mimo zapowiadanych zmian w Karcie Nauczyciela, kwestia wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe wciąż budzi poważne wątpliwości. Nowelizacja, która ma uporządkować zasady rozliczeń, sama może wymagać kolejnej poprawki — zwłaszcza w zakresie definicji gotowości do pracy. Okazuje się bowiem, że to, co dla pracownika w kodeksie jest standardem, w przypadku nauczycieli zyskuje zupełnie inne znaczenie.
Wycieczki szkolne: Czy szkoły powinny częściej korzystać ze schronisk młodzieżowych? MEN odpowiada na interpelację posłów
11 gru 2025

Posłowie chcą przywrócić zapis, który promował szkolne schroniska młodzieżowe jako bazę noclegową podczas wycieczek szkolnych. Ministerstwo Edukacji odpowiada: decyzja należy do organizatora, a schroniska nadal mogą być wybierane. W Polsce działa dziś 298 takich obiektów.
Czy uczniowie zrozumieją świat bez islamu i prawosławia? O nieobecnych treściach w nowej podstawie
11 gru 2025

Wraz z planowaną reformą podstaw programowych na 2026 rok zmienia się zakres treści nauczanych w szkołach. Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie nowych dokumentów podkreśla, że nie chodzi o rewolucję, lecz o uporządkowanie materiału. Jednak w projekcie podstawy z historii widać wyraźne ograniczenia — zniknęły m.in. wątki dotyczące takich religii jak prawosławie czy islam. Część nauczycieli zwraca uwagę, że to poważna luka, która może utrudnić późniejsze omawianie niektórych zagadnień.

REKLAMA

Ważny komunikat MEN. Ustalono oficjalne daty przerwy świątecznej 2025/2026. Rekordowo duża liczba dni wolnych!
11 gru 2025

Tegoroczna przerwa świąteczna zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla uczniów. Podstawowy czas wolny, wynikający z kalendarza, jest już długi, a dyrektorzy szkół mają możliwość jego dalszego wydłużenia, przyznając dodatkowe dni. W efekcie, odpoczynek może być dłuższy niż tradycyjne dwutygodniowe ferie. Oto szczegóły.
Rząd wygasi część przepisów pomocowych dla Ukraińców. Co się zmieni w szkołach? [PROJEKT USTAWY]
11 gru 2025

Rząd opublikował projekt ustawy dotyczącej wygaszania specjalnych rozwiązań dla obywateli Ukrainy, obowiązujących od wybuchu wojny. Dokument zakłada istotne zmiany w systemie oświaty – w tym utrzymanie wsparcia dla uczniów z Ukrainy do końca roku szkolnego 2025/2026, a także nowe zasady zatrudniania nauczycieli i asystentów międzykulturowych.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA