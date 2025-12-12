REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » To już ostatnie dni na skorzystanie z tego wsparcia. Termin mija 31 grudnia 2025 roku. Chodzi o 2500 złotych ze środków publicznych

To już ostatnie dni na skorzystanie z tego wsparcia. Termin mija 31 grudnia 2025 roku. Chodzi o 2500 złotych ze środków publicznych

12 grudnia 2025, 12:30
[Data aktualizacji 12 grudnia 2025, 12:30]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
To już ostatnie dni na skorzystanie z tego wsparcia. Termin mija 31 grudnia 2025 roku. Chodzi o 2500 złotych ze środków publicznych
To już ostatnie dni na skorzystanie z tego wsparcia. Termin mija 31 grudnia 2025 roku. Chodzi o 2500 złotych ze środków publicznych
Już niedługo skończy się czas na wykorzystanie świadczenia o wartości 2500 złotych. Termin minie 31 grudnia 2025 roku, więc z podjęciem działań nie należy zwlekać. O co chodzi i kto może skorzystać z tego wsparcia ze środków publicznych?

Już niedługo stracą ważność bony o wartości 2500 złotych

Kończy się czas na realizację bonów na laptop o wartości 2500 złotych, które otrzymali nauczyciele. Niewiele innych świadczeń wzbudziło aż tyle emocji, ile to. Chodziło głównie o klucz, według którego przyznawano prawo do bonu kolejnym grupom pedagogów. Przypomnijmy, że program trwa od 2023 roku i doczekał się aż IV edycji. Jego podstawą prawną jest ustawa z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Samo wsparcie sprowadza się do przekazania nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup komputerów przenośnych typu laptop lub laptopów przeglądarkowych, a udzielał go minister właściwy do spraw informatyzacji, który w drodze rozporządzenia określał grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół uprawnionych do jego otrzymania oraz ich kolejność. Pod uwagę brano typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

To już ostatnie dni na skorzystanie z takiego wsparcia

Rozporządzeniem, o którym mowa jest rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych. Wyodrębniono w nim aż 8 grup nauczycieli, które nabyły prawo do świadczenia na dzień: 10 października 2023 r., 11 października 2023 r., 12 października 2023 r., 13 października 2023 r., 27 stycznia 2025 r., 1 sierpnia 2025 r., 22 października 2025 r. W ostatnim ze wskazanych terminów do grona uprawnionych dołączyli niewymienieni wcześniej w § 2 ust. 1 pkt 1–4 rozporządzenia wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty, a także inni pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Składanie wniosków w tej sprawie zakończyło się 21 listopada 2025 roku, a bony trzeba wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku. Pozostało więc już na to naprawdę mało czasu. Niewykorzystane w tym terminie środki stracą ważność, a nauczyciel nie będzie mógł już dokonać zakupu przy ich użyciu.

Podstawa prawna

ustawa z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1771)

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2071)

Polecamy: Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
